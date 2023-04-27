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Путин: АЭС "Аккую" – важнейший проект Москвы и Стамбула
Путин: АЭС "Аккую" – важнейший проект Москвы и Стамбула
На АЭС "Аккую" завезли первую партию ядерного топлива.
2023-04-27T21:49+0500
2023-04-27T21:49+0500
2023-04-27T21:49+0500
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Атомная электростанция "Аккую" – важнейший проект Москвы и Стамбула, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии завоза первой партии ядерного топлива на АЭС, передает Радио Sputnik.АЭС оснащена современным и безопасным оборудованием. При ее строительстве российские специалисты будут активно контактировать с контролирующими органами МАГАТЭ.Также политик упомянул, что Россия готова оказать помощь Турции в восстановлении страны после землетрясений.По словам Путина, стороны договорились увеличить поставки сельскохозяйственной продукции.Напомним, президенты России и Турции принимали участие в церемонии онлайн – по видеосвязи.Читайте также:
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Путин: АЭС "Аккую" – важнейший проект Москвы и Стамбула
Сегодня прошла церемония завоза первой партии ядерного топлива на АЭС "Аккую".
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Атомная электростанция "Аккую" – важнейший проект Москвы и Стамбула, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии завоза первой партии ядерного топлива на АЭС, передает Радио Sputnik
.
"Это флагманский проект, он несет как обоюдно экономические выгоды, так и способствует укреплению многопланового партнерства между двумя нашими государствами", – объяснил он.
АЭС оснащена современным и безопасным оборудованием. При ее строительстве российские специалисты будут активно контактировать с контролирующими органами МАГАТЭ.
Также политик упомянул, что Россия готова оказать помощь Турции в восстановлении страны после землетрясений.
"Мы отдаем отчет в том, какие сложные задачи приходится сейчас решать турецкому правительству, президенту Турции по восстановлению инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и готовы и дальше оказывать турецким партнерам необходимую помощь и содействие", – сказал он.
По словам Путина, стороны договорились увеличить поставки сельскохозяйственной продукции.
"Договорились с президентом Турции о расширении взаимодействия в сельском хозяйстве – налаживание встречных поставок агропромышленной продукции, о координации, тематике международной продовольственной безопасности", – уточил он.
Напомним, президенты России и Турции принимали участие в церемонии онлайн – по видеосвязи.