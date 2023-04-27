https://uz.sputniknews.ru/20230427/putin-aes-akkuyu--vajneyshiy-proekt-moskvy-i-stambula--34360106.html

Путин: АЭС "Аккую" – важнейший проект Москвы и Стамбула

Путин: АЭС "Аккую" – важнейший проект Москвы и Стамбула

На АЭС "Аккую" завезли первую партию ядерного топлива.

2023-04-27T21:49+0500

2023-04-27T21:49+0500

2023-04-27T21:49+0500

в мире

политика

владимир путин

россия

реджеп тайип эрдоган

турция

аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1b/34357723_0:25:3106:1772_1920x0_80_0_0_109a5787557b7cfa1060d4124159368c.jpg

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Атомная электростанция "Аккую" – важнейший проект Москвы и Стамбула, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии завоза первой партии ядерного топлива на АЭС, передает Радио Sputnik.АЭС оснащена современным и безопасным оборудованием. При ее строительстве российские специалисты будут активно контактировать с контролирующими органами МАГАТЭ.Также политик упомянул, что Россия готова оказать помощь Турции в восстановлении страны после землетрясений.По словам Путина, стороны договорились увеличить поставки сельскохозяйственной продукции.Напомним, президенты России и Турции принимали участие в церемонии онлайн – по видеосвязи.Читайте также:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

аэс аккую важнейший проект москвы и стамбула россия турция путин эрдоган аэс ядерная энергетика россия турция отношения сотрудничество новости новость