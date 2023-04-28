https://uz.sputniknews.ru/20230428/glava-mid-uzbyekistan-vizit-kitay-kompaniya-podrobnosti-34369510.html
Глава МИД Узбекистана посетил китайские компании — подробности
Глава МИД Узбекистана посетил китайские компании — подробности
Это предприятия по производству электромобилей, а также монокристалических солнечных модулей
2023-04-28T10:33+0500
2023-04-28T10:33+0500
2023-04-28T11:14+0500
узбекистан
китай
центральная азия
встреча
компания
предприятия
экология
автомобили
электромобиль
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В рамках участия в 4-й министерской встрече "Центральная Азия — Китай", проходящей в городе Сиане, министр иностранных дел Бахтиёр Саидов также посетил несколько китайских компаний. Об этом сообщает МИД республики.Компания BYD является крупнейшим производителем электромобилей в мире. Стороны обсудили расширение присутствия BYD в Узбекистане за счет сборки и производства экологически чистых автомобилей.Другая компания — LONGi Solar, ведущий поставщик решений для солнечных фотоэлектрических систем. Напомним, глава МИД Узбекистана принял участие в 4-й министерской встрече "Центральная Азия — Китай" в городе Сиане. В повестке дня — обеспечение устойчивого развития, укрепление взаимосвязей, обмен инновациями, знаниями, поддержание мира, стабильности и другие вопросы.Читайте также:
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узбекистан китай мид министр иностранных дел бахтиёр саидов 4-я министерская встреча центральная азия - китай город сиань электромобили предприятие солнечные модули
узбекистан китай мид министр иностранных дел бахтиёр саидов 4-я министерская встреча центральная азия - китай город сиань электромобили предприятие солнечные модули
Глава МИД Узбекистана посетил китайские компании — подробности
10:33 28.04.2023 (обновлено: 11:14 28.04.2023)
Это предприятия по производству электромобилей, а также монокристаллических солнечных модулей.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
В рамках участия в 4-й министерской встрече "Центральная Азия — Китай", проходящей в городе Сиане, министр иностранных дел Бахтиёр Саидов также посетил несколько китайских компаний. Об этом сообщает МИД
республики.
Компания BYD является крупнейшим производителем электромобилей в мире. Стороны обсудили расширение присутствия BYD в Узбекистане за счет сборки и производства экологически чистых автомобилей.
Другая компания — LONGi Solar, ведущий поставщик решений для солнечных фотоэлектрических систем.
"В настоящее время в Узбекистане принимаются меры по переходу к зеленой экономике. Пригласил основателя и президента данной компании Ли Чжэнго в нашу страну для изучения ее огромного потенциала в этой области", — отметил Бахтиёр Саидов.
Напомним, глава МИД Узбекистана принял участие в 4-й министерской встрече "Центральная Азия — Китай" в городе Сиане.
В повестке дня — обеспечение устойчивого развития, укрепление взаимосвязей, обмен инновациями, знаниями, поддержание мира, стабильности и другие вопросы.