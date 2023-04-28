https://uz.sputniknews.ru/20230428/glava-mid-uzbyekistan-vizit-kitay-kompaniya-podrobnosti-34369510.html

Глава МИД Узбекистана посетил китайские компании — подробности

Глава МИД Узбекистана посетил китайские компании — подробности

Это предприятия по производству электромобилей, а также монокристалических солнечных модулей

2023-04-28T10:33+0500

2023-04-28T10:33+0500

2023-04-28T11:14+0500

узбекистан

китай

центральная азия

встреча

компания

предприятия

экология

автомобили

электромобиль

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В рамках участия в 4-й министерской встрече "Центральная Азия — Китай", проходящей в городе Сиане, министр иностранных дел Бахтиёр Саидов также посетил несколько китайских компаний. Об этом сообщает МИД республики.Компания BYD является крупнейшим производителем электромобилей в мире. Стороны обсудили расширение присутствия BYD в Узбекистане за счет сборки и производства экологически чистых автомобилей.Другая компания — LONGi Solar, ведущий поставщик решений для солнечных фотоэлектрических систем. Напомним, глава МИД Узбекистана принял участие в 4-й министерской встрече "Центральная Азия — Китай" в городе Сиане. В повестке дня — обеспечение устойчивого развития, укрепление взаимосвязей, обмен инновациями, знаниями, поддержание мира, стабильности и другие вопросы.Читайте также:

узбекистан

китай

центральная азия

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