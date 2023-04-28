https://uz.sputniknews.ru/20230428/grafik-raboty-metro-tashkent-referendum-34380999.html

Как будет работать метро в день референдума

Как будет работать метро в день референдума

Пресс-служба Ташкентского метрополитена напомнила график работы столичного метро в воскресенье, 30 апреля.

2023-04-28T13:31+0500

2023-04-28T13:31+0500

2023-04-28T13:47+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

ташкент

метро

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В день референдума метро Ташкента начнет работу в 5 утра, сообщила пресс-служба столичного метро.Кроме того, в связи с проведением референдума, в воскресенье поезда метро будут курсировать по фиксированному расписанию рабочего дня, уточнили в пресс-службе.Напомним, референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию пройдет в Узбекистане в воскресенье, 30 апреля.Узнать свой участок референдума можно здесь.Адреса участков для голосования за рубежом:Какие изменения предлагают внести в новую редакцию Конституции, читайте в материале корреспондента Sputnik:Как меняется Конституция Республики Узбекистан?

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