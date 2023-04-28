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Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230428/grafik-raboty-metro-tashkent-referendum-34380999.html
Как будет работать метро в день референдума
Как будет работать метро в день референдума
Пресс-служба Ташкентского метрополитена напомнила график работы столичного метро в воскресенье, 30 апреля.
2023-04-28T13:31+0500
2023-04-28T13:47+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
ташкент
метро
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В день референдума метро Ташкента начнет работу в 5 утра, сообщила пресс-служба столичного метро.Кроме того, в связи с проведением референдума, в воскресенье поезда метро будут курсировать по фиксированному расписанию рабочего дня, уточнили в пресс-службе.Напомним, референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию пройдет в Узбекистане в воскресенье, 30 апреля.Узнать свой участок референдума можно здесь.Адреса участков для голосования за рубежом:Какие изменения предлагают внести в новую редакцию Конституции, читайте в материале корреспондента Sputnik:Как меняется Конституция Республики Узбекистан?
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узбекистан ташкент метро метрополитен как будет работать график работы референдум конституция
узбекистан ташкент метро метрополитен как будет работать график работы референдум конституция

Как будет работать метро в день референдума

13:31 28.04.2023 (обновлено: 13:47 28.04.2023)
© Министерство транспорта республики УзбекистанВ Ташкенте протестировали новые станции метро.
В Ташкенте протестировали новые станции метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
© Министерство транспорта республики Узбекистан
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Пресс-служба Ташкентского метрополитена напомнила график работы столичного метро в воскресенье, 30 апреля.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В день референдума метро Ташкента начнет работу в 5 утра, сообщила пресс-служба столичного метро.
Кроме того, в связи с проведением референдума, в воскресенье поезда метро будут курсировать по фиксированному расписанию рабочего дня, уточнили в пресс-службе.
Напомним, референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию пройдет в Узбекистане в воскресенье, 30 апреля.
Узнать свой участок референдума можно здесь.
Адреса участков для голосования за рубежом:
Где узбекистанцы за рубежом смогут проголосовать за поправки в Конституцию — адреса
Где можно проголосовать на референдуме по проекту Конституции — список участков в России
Какие изменения предлагают внести в новую редакцию Конституции, читайте в материале корреспондента Sputnik:
Как меняется Конституция Республики Узбекистан?
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