https://uz.sputniknews.ru/20230428/grafik-raboty-metro-tashkent-referendum-34380999.html
Как будет работать метро в день референдума
Как будет работать метро в день референдума
Пресс-служба Ташкентского метрополитена напомнила график работы столичного метро в воскресенье, 30 апреля.
2023-04-28T13:31+0500
2023-04-28T13:31+0500
2023-04-28T13:47+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
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метро
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В день референдума метро Ташкента начнет работу в 5 утра, сообщила пресс-служба столичного метро.Кроме того, в связи с проведением референдума, в воскресенье поезда метро будут курсировать по фиксированному расписанию рабочего дня, уточнили в пресс-службе.Напомним, референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию пройдет в Узбекистане в воскресенье, 30 апреля.Узнать свой участок референдума можно здесь.Адреса участков для голосования за рубежом:Какие изменения предлагают внести в новую редакцию Конституции, читайте в материале корреспондента Sputnik:Как меняется Конституция Республики Узбекистан?
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узбекистан ташкент метро метрополитен как будет работать график работы референдум конституция
Как будет работать метро в день референдума
13:31 28.04.2023 (обновлено: 13:47 28.04.2023)
Пресс-служба Ташкентского метрополитена напомнила график работы столичного метро в воскресенье, 30 апреля.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В день референдума метро Ташкента начнет работу в 5 утра, сообщила пресс-служба столичного метро.
Кроме того, в связи с проведением референдума, в воскресенье поезда метро будут курсировать по фиксированному расписанию рабочего дня, уточнили в пресс-службе.
Напомним, референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию пройдет в Узбекистане в воскресенье, 30 апреля.
Узнать свой участок референдума можно здесь
.
Адреса участков для голосования за рубежом:
Какие изменения предлагают внести в новую редакцию Конституции, читайте в материале корреспондента Sputnik: