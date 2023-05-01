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https://uz.sputniknews.ru/20230501/gosdolg-uzbyekistan-pryevyshyeniye-60-vvp-34521157.html
Госдолг в Узбекистане не может превышать 60% ВВП
Госдолг в Узбекистане не может превышать 60% ВВП
Шавкат Мирзиёев подписал закон, который определяет полномочия госорганов в управлении госдолгом страны
2023-05-01T20:00+0500
2023-05-01T20:00+0500
узбекистан
госдолг
закон
президент
президент узбекистана
ввп
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Министерство экономики и финансов является компетентным органом в сфере управления государственным долгом. Его размер не должен превышать 60% от процентов годового прогнозного показателя ВВП (валового внутреннего продукта), говорится в документе. Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон, который определяет полномочия госорганов в управлении госдолгом страны.Согласно закону управление госдолгом включает:Стратегию управления государственным долгом утверждает Кабмин вместе с фискальной стратегией сроком на 3 года.Госдолг включает внутренний и внешний долг, и может быть краткосрочным (до 1 года), средне- (от 1 до 5 лет) и долгосрочным (от 5 лет и более).Сенат утвердил закон в августе прошлого года. Он вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования, то есть 1 августа 2023 года. Читайте также:
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узбекистан госдолг ввп президент шавкат мирзиёев закон министерство экономики и финансов прогноз показатель
узбекистан госдолг ввп президент шавкат мирзиёев закон министерство экономики и финансов прогноз показатель

Госдолг в Узбекистане не может превышать 60% ВВП

20:00 01.05.2023
© Depositphotos.com / TatiantmarieНациональная валюта - узбекский сум
Национальная валюта - узбекский сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2023
© Depositphotos.com / Tatiantmarie
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Шавкат Мирзиёев подписал закон, который определяет полномочия госорганов в управлении госдолгом страны.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Министерство экономики и финансов является компетентным органом в сфере управления государственным долгом. Его размер не должен превышать 60% от процентов годового прогнозного показателя ВВП (валового внутреннего продукта), говорится в документе.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон, который определяет полномочия госорганов в управлении госдолгом страны.
Согласно закону управление госдолгом включает:
разработку стратегии управления государственным долгом;
привлечение средств от государства;
управление привлеченными государством средствами;
управление рисками, связанными с госдолгом;
реструктуризацию госдолга;
перекредитование привлеченных государством средств;
оформление и предоставление государственной гарантии;
ведение перечня государственных долговых контрактов и государственных гарантий;
учет и отчетность по госдолгу;
обеспечение обслуживания госдолга и исполнения госгарантий.
Стратегию управления государственным долгом утверждает Кабмин вместе с фискальной стратегией сроком на 3 года.
Госдолг включает внутренний и внешний долг, и может быть краткосрочным (до 1 года), средне- (от 1 до 5 лет) и долгосрочным (от 5 лет и более).
Сенат утвердил закон в августе прошлого года. Он вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования, то есть 1 августа 2023 года.
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