https://uz.sputniknews.ru/20230501/gosdolg-uzbyekistan-pryevyshyeniye-60-vvp-34521157.html

Госдолг в Узбекистане не может превышать 60% ВВП

Госдолг в Узбекистане не может превышать 60% ВВП

Шавкат Мирзиёев подписал закон, который определяет полномочия госорганов в управлении госдолгом страны

2023-05-01T20:00+0500

2023-05-01T20:00+0500

2023-05-01T20:00+0500

узбекистан

госдолг

закон

президент

президент узбекистана

ввп

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Министерство экономики и финансов является компетентным органом в сфере управления государственным долгом. Его размер не должен превышать 60% от процентов годового прогнозного показателя ВВП (валового внутреннего продукта), говорится в документе. Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон, который определяет полномочия госорганов в управлении госдолгом страны.Согласно закону управление госдолгом включает:Стратегию управления государственным долгом утверждает Кабмин вместе с фискальной стратегией сроком на 3 года.Госдолг включает внутренний и внешний долг, и может быть краткосрочным (до 1 года), средне- (от 1 до 5 лет) и долгосрочным (от 5 лет и более).Сенат утвердил закон в августе прошлого года. Он вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования, то есть 1 августа 2023 года. Читайте также:

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