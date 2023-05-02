https://uz.sputniknews.ru/20230502/surxanskiy-zapovednik-kraja-jivotnoe-foto--34542509.html

В Сурханском заповеднике пытались похитить краснокнижное животное — фото

В Сурханском заповеднике пытались похитить краснокнижное животное — фото

Ягненка вернули на территорию заповедника

2023-05-02T14:47+0500

2023-05-02T14:47+0500

2023-05-02T15:07+0500

происшествия

общество

экология

сурхандарьинская область

кража

животное

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Двое человек пытались украсть из Сурханского государственного заповедника занесенного в Красную книгу детеныша Бухарского горного барана, передает Минприроды.Однако, сотрудники заповедника, управления Министерства природных ресурсов области и Службы государственной безопасности задержали двоих мужчин. На похитителей составили административный протокол по части 1 статьи 82 (нарушение режима охраняемых природных территорий). В качестве наказания им грозит штраф в размере от 10 до 15 БРВ.В свою очередь, ягненка вернули в заповедник под наблюдение ветеринаров, добавили в министерстве.Напомним, в прошлом году таможенники аэропорта Ташкента пресекли незаконный ввоз 54 детенышей крокодила.Читайте также:

сурхандарьинская область

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