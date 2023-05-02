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https://uz.sputniknews.ru/20230502/surxanskiy-zapovednik-kraja-jivotnoe-foto--34542509.html
В Сурханском заповеднике пытались похитить краснокнижное животное — фото
В Сурханском заповеднике пытались похитить краснокнижное животное — фото
Ягненка вернули на территорию заповедника
2023-05-02T14:47+0500
2023-05-02T15:07+0500
происшествия
общество
экология
сурхандарьинская область
кража
животное
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Двое человек пытались украсть из Сурханского государственного заповедника занесенного в Красную книгу детеныша Бухарского горного барана, передает Минприроды.Однако, сотрудники заповедника, управления Министерства природных ресурсов области и Службы государственной безопасности задержали двоих мужчин. На похитителей составили административный протокол по части 1 статьи 82 (нарушение режима охраняемых природных территорий). В качестве наказания им грозит штраф в размере от 10 до 15 БРВ.В свою очередь, ягненка вернули в заповедник под наблюдение ветеринаров, добавили в министерстве.Напомним, в прошлом году таможенники аэропорта Ташкента пресекли незаконный ввоз 54 детенышей крокодила.Читайте также:
сурхандарьинская область
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фото в сурханском заповеднике пытались похитить животное сурханский государственный заповедник похищение животного краснокнижный бухарский горный баран красная книга узбекистана экология заповедники узбекистана сурхандарьинская область новости новость

В Сурханском заповеднике пытались похитить краснокнижное животное — фото

14:47 02.05.2023 (обновлено: 15:07 02.05.2023)
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов УзбекистанаВ Сурханском заповеднике был изъят из рук браконьеров детеныш Бухарского горного барана.
В Сурханском заповеднике был изъят из рук браконьеров детеныш Бухарского горного барана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2023
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана
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Ягненка изъяли из рук похитителей и вернули на территорию заповедника. За попытку кражи животного мужчинам грозит штраф.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Двое человек пытались украсть из Сурханского государственного заповедника занесенного в Красную книгу детеныша Бухарского горного барана, передает Минприроды.
Однако, сотрудники заповедника, управления Министерства природных ресурсов области и Службы государственной безопасности задержали двоих мужчин.
На похитителей составили административный протокол по части 1 статьи 82 (нарушение режима охраняемых природных территорий). В качестве наказания им грозит штраф в размере от 10 до 15 БРВ.
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов УзбекистанаВ Сурханском заповеднике был изъят из рук браконьеров детеныш Бухарского горного барана.
В Сурханском заповеднике был изъят из рук браконьеров детеныш Бухарского горного барана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2023
В Сурханском заповеднике был изъят из рук браконьеров детеныш Бухарского горного барана.
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана
В свою очередь, ягненка вернули в заповедник под наблюдение ветеринаров, добавили в министерстве.
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов УзбекистанаВ Сурханском заповеднике был изъят из рук браконьеров детеныш Бухарского горного барана.
В Сурханском заповеднике был изъят из рук браконьеров детеныш Бухарского горного барана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2023
В Сурханском заповеднике был изъят из рук браконьеров детеныш Бухарского горного барана.
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана
Напомним, в прошлом году таможенники аэропорта Ташкента пресекли незаконный ввоз 54 детенышей крокодила.
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