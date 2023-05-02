https://uz.sputniknews.ru/20230502/v-mirabadskom-rayone-otklyuchili-gaz--prichina-34544034.html
В Мирабадском районе отключили газ — причина
В Мирабадском районе отключили газ — причина
Газоснабжение отключили из-за ЧС на трубопроводе.
2023-05-02T15:18+0500
2023-05-02T15:18+0500
2023-05-02T15:26+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Мирабадском районе столицы отключили газ из-за утечки на трубопроводе, передает Hududgaz Poytaxt.Газа не будет до 19.00 сегодняшнего дня. В данный момент специалисты проводят ремонтные работы на месте ЧС. Подачу газоснабжения восстановят после устранения всех проблем.Ранее газ отключили в Яшнабадском и Янгихаетском районах.Читайте также:
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в мирабадском районе отключили газ чс в мирабадском районе новости ташкента где отключили газ в каких районах отключение газа насколько причина зачем новость
в мирабадском районе отключили газ чс в мирабадском районе новости ташкента где отключили газ в каких районах отключение газа насколько причина зачем новость
В Мирабадском районе отключили газ — причина
15:18 02.05.2023 (обновлено: 15:26 02.05.2023)
Газоснабжение отключили из-за ЧС на трубопроводе. Подробности читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
В Мирабадском районе столицы отключили газ из-за утечки на трубопроводе, передает
Hududgaz Poytaxt.
Газа не будет до 19.00 сегодняшнего дня. В данный момент специалисты проводят ремонтные работы на месте ЧС. Подачу газоснабжения восстановят после устранения всех проблем.
Ранее газ отключили
в Яшнабадском и Янгихаетском районах.