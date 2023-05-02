https://uz.sputniknews.ru/20230502/v-mirabadskom-rayone-otklyuchili-gaz--prichina-34544034.html

В Мирабадском районе отключили газ — причина

В Мирабадском районе отключили газ — причина

Газоснабжение отключили из-за ЧС на трубопроводе.

2023-05-02T15:18+0500

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общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Мирабадском районе столицы отключили газ из-за утечки на трубопроводе, передает Hududgaz Poytaxt.Газа не будет до 19.00 сегодняшнего дня. В данный момент специалисты проводят ремонтные работы на месте ЧС. Подачу газоснабжения восстановят после устранения всех проблем.Ранее газ отключили в Яшнабадском и Янгихаетском районах.Читайте также:

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