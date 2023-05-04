https://uz.sputniknews.ru/20230504/kontrnastuplenie-vsu-obrelo-bespilotnyy-i-bezrassudnyy-xarakter-34635290.html

"Контрнаступление" ВСУ обрело беспилотный и безрассудный характер

"Контрнаступление" ВСУ обрело беспилотный и безрассудный характер

Украинская попытка атаковать резиденцию президента России в Кремле парой беспилотников выглядит театрализованной, безрассудной, бесполезной для "контрнаступления" ВСУ и очень опасной для Европы и мира.

2023-05-04T20:13+0500

2023-05-04T20:13+0500

2023-05-04T20:30+0500

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Администрация президента России 3-го мая официально сообщила: "Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции Президента Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя [...]. Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента…".Российская сторона оставила за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.Вашингтон и Киев предсказуемо отрицают причастность к теракту в Москве и даже продвигают версии "самообстрела" или действий некоего "партизанского движения".Однако десятью днями ранее об угрозах ударов по Москве со стороны украинской военной разведки сообщила американская газета Washington Post.Всякие сомнения в "авторстве" исчезают после оперативных постов в соцсетях главы офиса президента Украины Андрея Ермака, целой серии беспилотных диверсий ВСУ в Крыму и других западных регионах России. Издание "Страна.ua" констатирует: "Нападение на Кремль призвано заменить пропагандисткой машине Незалежной новости о "победоносном контрнаступлении".Безусловно, Россия имеет все инструменты и опции, чтобы эффективно ответить "там и тогда, где и когда посчитает нужным".Интенсивность российских ракетных ударов по Киеву в ночь на 4 мая стала самой высокой с начала 2023-го года. Поражены средства ПВО, узлы связи и пункты дислокации личного состава противника, предприятия ВПК – в Киевской, Сумской, Кировоградской областях и под Херсоном.Параллельно сообщалось о взрывах беспилотников-камикадзе "Герань" в Одессе, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. На обломках дронов сохранились надписи "Zа Кремль" и "Zа Москvу".Технология эскалацииВерховный киевский лицедей заблаговременно и предусмотрительно отправился в многодневное турне по Европе – подальше от опасности, которая после теракта 3-го мая будет сопровождать его до конца жизни.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вчера откровенно заметил: "Не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики".Западные кураторы ВСУ на подконтрольной Киеву территории стали приоритетными целями гораздо раньше – тела 160 офицеров НАТО до сего дня остаются в разрушенном "Кинжалом" бункере под Львовом.И все же, появление украинского дрона в центре Москвы – не основание для сомнений в прочности ПВО российской столицы.Законспирированные сотрудники ГУР или иные "подрядчики" киевского режима могли запустить относительно небольшой беспилотник самолетного типа с плоской крыши многоэтажки в ближнем Подмосковье или даже в пределах Московской кольцевой – внутри охраняемого периметра (купола системы ПВО-ПРО).Собрать дрон с электродвигателем можно в любом гараже, а спящие ячейки украинской военной разведки в России существуют давно. Под руководством западных инструкторов ВСУ готовились к войне с Россией с середины 1990-х годов.Ранее на Западе опубликована информация о диверсионной деятельности ЦРУ в РФ, и распределении ролей "заказчиков" и "подрядчиков". Американские специалисты дистанционно планируют операции, командуют и контролируют исполнение, а в российском тылу действуют законспирированные диверсионно-разведывательные группы ВСУ.Как планирующие бомбы России подрывают боевой потенциал ВСУИз публикации следует: неназванным союзником США является именно Украина, которая до 24-го февраля 2022-го года использовала уникальные возможности легендирования и внедрения диверсантов – в России постоянно проживали более трех миллионов украинских граждан.За три десятилетия "незалежности" российское гражданство получили множество. Трудовой миграции способствовали прозрачные границы, отсутствие языкового барьера и общность культуры, традиционные родственные связи.Пользуясь этим, украинская разведка более 10 лет назад установила на территории РФ "некоторые тайники со взрывчаткой и снаряжением" для "спящих" ячеек.Вчера сотрудники ФСБ России задержали несколько законспирированных агентов ГУР в Крыму, украинские диверсанты располагали взрывчаткой, специальными средствами связи, наблюдения, и планировали серию покушений на руководство республики.Днем ранее нейтрализованы трое диверсантов ВСУ (из них двое – граждане РФ), причастных к нескольким преступлениям на территории Запорожской области. И недавняя серия подрывов железнодорожных путей в разных районах Брянской области может быть в равной степени результатом проникновения ДРГ противника с территории Украины или "пробуждения" законспирированной региональной ячейки ГУР – де-юре российских граждан.Оперативникам ФСБ России предстоит много работы.Запад заставляет ВСУ играть в "русскую рулетку". Несостоявшийся беспилотный удар по Кремлю выглядит театрализованной и безрассудной имитацией контрнаступления, попыткой опасной эскалации с непредсказуемыми последствиями для Европы и мира.Жалкое стремление киевских марионеток Вашингтона "управлять" температурой конфликта в зоне СВО лишь подтверждает своевременность, необходимость и неизбежность российской спецоперации на Украине.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Двукратный рост торговли между Узбекистаном и Россией — насколько это реально?

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