https://uz.sputniknews.ru/20230504/shavkat-mirziyoyev-zaversheniye-vizit-germaniya-34603190.html
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил визит в Германию
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил визит в Германию
В рамках визита подписали 16 межправительственных и межведомственных документов в области экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций.
2023-05-04T08:43+0500
2023-05-04T08:43+0500
2023-05-04T09:35+0500
узбекистан
германия
визит
президент
президент узбекистана
франк-вальтер штайнмайер
документы
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Двухдневный визит Шавката Мирзиёева в Германию завершился, сообщает пресс-служба главы государства.В Берлине глава Узбекистана провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.Состоялась также встреча с руководителями ведущих германских компаний и банков.Кроме того, президенты Узбекистана и Германии посетили галерею Джеймса Симона, где открыли уникальную выставку “Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи”.В рамках визита подписали 16 межправительственных и межведомственных документов в области экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций.Читайте также:
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узбекистан германия визит президент шавкат мирзиёев франк-вальтер штайнмайер межправительственные межведомственные документы экономика торговля финансы образование наука инновации
узбекистан германия визит президент шавкат мирзиёев франк-вальтер штайнмайер межправительственные межведомственные документы экономика торговля финансы образование наука инновации
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил визит в Германию
08:43 04.05.2023 (обновлено: 09:35 04.05.2023)
В рамках визита подписали 16 межправительственных и межведомственных документов в области экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
Двухдневный визит Шавката Мирзиёева в Германию завершился, сообщает пресс-служба
главы государства.
В Берлине глава Узбекистана провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Состоялась также встреча с руководителями ведущих германских компаний и банков.
Кроме того, президенты Узбекистана и Германии посетили галерею Джеймса Симона, где открыли уникальную выставку “Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи”.
В рамках визита подписали 16 межправительственных и межведомственных документов в области экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций.