https://uz.sputniknews.ru/20230504/shavkat-mirziyoyev-zaversheniye-vizit-germaniya-34603190.html

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил визит в Германию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил визит в Германию

В рамках визита подписали 16 межправительственных и межведомственных документов в области экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций.

2023-05-04T08:43+0500

2023-05-04T08:43+0500

2023-05-04T09:35+0500

узбекистан

германия

визит

президент

президент узбекистана

франк-вальтер штайнмайер

документы

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Двухдневный визит Шавката Мирзиёева в Германию завершился, сообщает пресс-служба главы государства.В Берлине глава Узбекистана провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.Состоялась также встреча с руководителями ведущих германских компаний и банков.Кроме того, президенты Узбекистана и Германии посетили галерею Джеймса Симона, где открыли уникальную выставку “Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи”.В рамках визита подписали 16 межправительственных и межведомственных документов в области экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций.Читайте также:

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