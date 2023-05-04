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https://uz.sputniknews.ru/20230504/silk-avia-moshennichestvo-s-biletami--34609303.html
Silk Avia предупредила об участившемся мошенничестве с авиабилетами-фото
Silk Avia предупредила об участившемся мошенничестве с авиабилетами-фото
Мошенники продают брони на авиабилеты вместо настоящих билетов.
2023-05-04T12:09+0500
2023-05-04T12:15+0500
общество
мошенничество
авиабилет
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. ​Silk Avia предупредила покупателей, что в последнее время участились случаи мошенничества с билетами, передает пресс-служба авиакомпании.По данным пресс-службы, последний такой случай произошел во вторник в ташкентском аэропорту.Купить билеты на рейсы Silk Avia можно только в кассах аэропортов или на официальном сайте компании.Ранее в Telegram распространилась новая схема кражи личных аккаунтов.Читайте также:"Победа" теперь летает в Узбекистан
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фото silk avia предупредила о мошенничестве с авиабилетами продают вместо билетов брони аэропорт ташкента ташкентский аэропорт новости новость
фото silk avia предупредила о мошенничестве с авиабилетами продают вместо билетов брони аэропорт ташкента ташкентский аэропорт новости новость

Silk Avia предупредила об участившемся мошенничестве с авиабилетами-фото

12:09 04.05.2023 (обновлено: 12:15 04.05.2023)
© Sputnik / Игорь Зарембо /  / Перейти в фотобанкПассажир держит посадочные талоны. Иллюстративное фото
Пассажир держит посадочные талоны. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
© Sputnik / Игорь Зарембо /
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Мошенники продают брони на авиабилеты вместо настоящих билетов. Последний такой случай произошел во вторник в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. ​Silk Avia предупредила покупателей, что в последнее время участились случаи мошенничества с билетами, передает пресс-служба авиакомпании.
По данным пресс-службы, последний такой случай произошел во вторник в ташкентском аэропорту.
"К стойке регистрации терминала местных авиалиний подошла женщина и протянула агенту документ, который, по ее словам, является авиабилетом на рейс Ташкент – Термез. Однако документ оказался просто распечаткой брони на данный рейс. Женщина утверждала, что такой "билет" ей продали в одной из авиакасс в городе. После звонка в авиакассу деньги были возвращены, пассажирка приобрела авиабилет в кассе аэропорта и вылетела в Термез",- рассказала авиакомпания.
Купить билеты на рейсы Silk Avia можно только в кассах аэропортов или на официальном сайте компании.
© Uzbekistan airportsАвиакомпания Silk Avia предупреждает пассажиров о мошенничестве с авиабилетами
Авиакомпания Silk Avia предупреждает пассажиров о мошенничестве с авиабилетами - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
Авиакомпания Silk Avia предупреждает пассажиров о мошенничестве с авиабилетами
© Uzbekistan airports
Ранее в Telegram распространилась новая схема кражи личных аккаунтов.
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