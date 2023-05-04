Silk Avia предупредила об участившемся мошенничестве с авиабилетами-фото

"К стойке регистрации терминала местных авиалиний подошла женщина и протянула агенту документ, который, по ее словам, является авиабилетом на рейс Ташкент – Термез. Однако документ оказался просто распечаткой брони на данный рейс. Женщина утверждала, что такой "билет" ей продали в одной из авиакасс в городе. После звонка в авиакассу деньги были возвращены, пассажирка приобрела авиабилет в кассе аэропорта и вылетела в Термез",- рассказала авиакомпания.