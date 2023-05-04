https://uz.sputniknews.ru/20230504/stavka-tsb-ostalas-na-urovne-14-protsentov-prichiny-34627542.html

Ставка ЦБ осталась на уровне 14%: причины

Ставка ЦБ осталась на уровне 14%: причины

Действия ЦБ направлены на замедление роста цен в республике.

2023-05-04T18:38+0500

2023-05-04T18:38+0500

2023-05-04T18:38+0500

экономика

узбекистан

цб

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Правление Центрального банка на заседании 4 мая приняло решение оставить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых.Годовой уровень инфляции в марте и апреле продолжил замедляться и составил 11,7% и 11,0% соответственно. Важную роль в этом снижении сыграли сезонные факторы и эффект высокой базы предыдущего года.Базовая инфляция в марте также демонстрировала существенное понижение и замедлилась до 12,9% в годовом выражении (13,8% в декабре 2022 г.).Более высокий уровень базовой инфляции по сравнению с общей инфляцией означает, что в экономике сохраняются определенные инфляционные риски.Инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства на ближайшие 12 месяцев снизились и сложились на уровне 14,4% и 14,1% соответственно. При этом медианная оценка инфляционных ожиданий населения снизилась до 11,5%, а субъектов предпринимательства – до 11,4%.Снижение и формирование ожиданий близко к долгосрочному тренду укрепляет предпосылки замедления инфляции в будущем.Факторы потребительского спросаВысокие темпы роста трансграничных денежных переводов в прошлом году, увеличение расходов госбюджета в текущем году, в том числе увеличение заработной платы и пособий – основные факторы, поддерживающие рост потребительского спроса. В свою очередь, это обеспечит высокую экономическую активность в ближайшие кварталы.Денежно-кредитная политикаНа денежном рынке сохраняются умеренно жесткие денежно-кредитные условия. В январе-апреле индекс UZONIA формировался полностью в границах процентного коридора, а после снижения основной ставки находился на уровне около 13%.Ускоряются темпы роста депозитной базы коммерческих банков. На конец апреля остаток срочных депозитов в национальной валюте увеличился в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.Рост кредитования экономики ускорился в основном за счет кредитов в национальной валюте. Основным фактором увеличения в январе-апреле выделенных кредитов коммерческими банками в 1,3 раза стал быстрый рост автокредитов, микрозаймов и потребительских кредитов, выданных населению.Эти тенденции отразились на снижении уровня долларизации экономики. Уровень долларизации депозитов снизился до 30,6%, а кредитов – до 44,3%.Ситуация на мировых рынкахВо второй половине 2023 года эксперты ожидают замедление темпов глобального экономического роста. Глобальная инфляция продолжит снижаться медленнее, чем прогнозировали.При этом в сфере услуг устойчивые тенденции роста цен. Базовая инфляция остается высокой в ​​большинстве стран, что повышает вероятность того, что жесткие глобальные финансовые условия сохранятся и дальше.Возрастает неопределённость в отношении цен на основные экспортные товары из-за сильных перепадов на мировых сырьевых рынках.Прогнозы ЦБУчитывая резкое увеличение объема кредитов, выделяемых населению коммерческими банками, Центральный банк примет меры макропруденциальной политики, которая направлена на снижение риска для финансовой системы.Предварительные итоги первого квартала текущего года показывают, что возрастает вероятность более высокого роста реального ВВП в 2023 году, чем планировалось ранее.Прогнозируемый диапазон уровня инфляции на конец года составляет 8,5-9,5%. Динамика инфляционных ожиданий, умеренно жесткие денежно-кредитные условия на денежном рынке и стабилизация ситуации с предложением основных товаров повышают уверенность в формировании инфляции в середине данного прогнозного коридора.Напомним, очередное заседание Правления ЦБ по рассмотрению основной ставки состоится 15 июня.Читайте также:

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