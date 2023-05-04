https://uz.sputniknews.ru/20230504/tsentrobank-uzbekistana-povysil-prognoz-rosta-vvp-na-15-34625152.html

Центробанк Узбекистана повысил прогноз роста ВВП на 1,5%

Центробанк Узбекистана повысил прогноз роста ВВП на 1,5%

При этом прогнозируемая инфляция остается на прежнем уровне.

2023-05-04T18:17+0500

2023-05-04T18:17+0500

2023-05-04T18:23+0500

экономика

узбекистан

ввп

инфляция

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 мая – Sputnik. Центральный банк Узбекистана повысил прогнозируемый рост ВВП по итогам 2023 года до 6%, сообщил на брифинге председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов.В начале года Центробанк прогнозировал, что размер валового внутреннего продукта в республике вырастет за год на 4,5-5%.По итогам 2022 года рост ВВП составил 5,7%.При этом, прогноз по инфляции в стране не изменился, оставшись на уровне 8,5-9,5%. В прошлом году инфляция составила 11%.Позитивный прогноз подтверждает и отчет Центра экономических исследований и реформ, опубликованный на днях. Специалисты ЦЭИР считают, что экономика республики перешла от спада, вызванного аномальными холодами, к уверенному подъему, и прогнозируют, что рост экономики в первом полугодии 2023 года составит 5,65%.Читайте также: Двукратный рост торговли между Узбекистаном и Россией — насколько это реально?

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