https://uz.sputniknews.ru/20230504/tsentrobank-uzbekistana-povysil-prognoz-rosta-vvp-na-15-34625152.html
Центробанк Узбекистана повысил прогноз роста ВВП на 1,5%
Центробанк Узбекистана повысил прогноз роста ВВП на 1,5%
При этом прогнозируемая инфляция остается на прежнем уровне.
2023-05-04T18:17+0500
2023-05-04T18:17+0500
2023-05-04T18:23+0500
экономика
узбекистан
ввп
инфляция
центральный банк республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 мая – Sputnik. Центральный банк Узбекистана повысил прогнозируемый рост ВВП по итогам 2023 года до 6%, сообщил на брифинге председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов.В начале года Центробанк прогнозировал, что размер валового внутреннего продукта в республике вырастет за год на 4,5-5%.По итогам 2022 года рост ВВП составил 5,7%.При этом, прогноз по инфляции в стране не изменился, оставшись на уровне 8,5-9,5%. В прошлом году инфляция составила 11%.Позитивный прогноз подтверждает и отчет Центра экономических исследований и реформ, опубликованный на днях. Специалисты ЦЭИР считают, что экономика республики перешла от спада, вызванного аномальными холодами, к уверенному подъему, и прогнозируют, что рост экономики в первом полугодии 2023 года составит 5,65%.Читайте также: Двукратный рост торговли между Узбекистаном и Россией — насколько это реально?
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узбекистан экономика прогноз центральный банк узбекистана рост ввп по итогам года инфляция рост экономики цэир
узбекистан экономика прогноз центральный банк узбекистана рост ввп по итогам года инфляция рост экономики цэир
Центробанк Узбекистана повысил прогноз роста ВВП на 1,5%
18:17 04.05.2023 (обновлено: 18:23 04.05.2023)
При этом прогнозируемая инфляция остается на прежнем уровне.
ТАШКЕНТ, 4 мая – Sputnik. Центральный банк Узбекистана повысил прогнозируемый рост ВВП по итогам 2023 года до 6%, сообщил на брифинге председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов.
В начале года Центробанк прогнозировал, что размер валового внутреннего продукта в республике вырастет за год на 4,5-5%.
"Согласно уточненным прогнозам, рост ВВП будет на 0,5-1% выше базовых сценариев", - сказал Нурмуратов.
По итогам 2022 года рост ВВП составил 5,7%.
При этом, прогноз по инфляции в стране не изменился, оставшись на уровне 8,5-9,5%. В прошлом году инфляция составила 11%.
Позитивный прогноз
подтверждает и отчет Центра экономических исследований и реформ, опубликованный на днях. Специалисты ЦЭИР считают, что экономика республики перешла от спада, вызванного аномальными холодами, к уверенному подъему, и прогнозируют, что рост экономики в первом полугодии 2023 года составит 5,65%.