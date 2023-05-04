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https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzbekistan-nachalo-eksport-abrikos-foto-34622629.html
В Узбекистане начали экспорт абрикосов — фото
В Узбекистане начали экспорт абрикосов — фото
В этом году в Папском районе Наманганской области планируют собрать и экспортировать в зарубежные страны около тысячи тонн абрикосов.
2023-05-04T17:09+0500
2023-05-04T17:37+0500
узбекистан
экспорт
экономика
россия
абрикосы
кыргызстан
казахстан
южная корея
фрукты
овощи
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Папском районе Наманганской области начали экспорт абрикосов в Россию, Кыргызстан, Казахстан, ОАЭ, Южную Корею. Об этом сообщили Sputnik в хокимияте Наманганской области.Раньше здесь были заброшенные земли, а теперь — благоустроенный сад. На участке выкопали 4 колодца, на 102 га вырастили раннеспелые высокоурожайные сорта абрикоса, персика и сливы, привезенные из Испании. Поливали их методом капельного орошения.С появлением плодоовощного кластера здесь создали 500 сезонных и 50 постоянных рабочих мест. За сезон планируют собрать и экспортировать в зарубежные страны около 1 000 тонн абрикосов.Отметим, что в микрорайоне "Ак Арик" Чартакского района Наманганской области началось строительство крупного садоводческого кластера.Проект будут реализовывать совместно с Россией. В него привлекут прямые инвестиции в размере $20,9 млн. После полного запуска здесь создадут 180 новых рабочих мест.Читайте также:
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узбекистан экспорт абрикос россия кыргызстан казахстан южная корея оаэ овощи фрукты кластер экономика наманган папский район хакимият
узбекистан экспорт абрикос россия кыргызстан казахстан южная корея оаэ овощи фрукты кластер экономика наманган папский район хакимият

В Узбекистане начали экспорт абрикосов — фото

17:09 04.05.2023 (обновлено: 17:37 04.05.2023)
© Архив хокимията Наманганской областиВ Намангане начался экспорт абрикосов
В Намангане начался экспорт абрикосов - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
© Архив хокимията Наманганской области
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В этом году в Папском районе Наманганской области планируют собрать и экспортировать в зарубежные страны около тысячи тонн абрикосов.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Папском районе Наманганской области начали экспорт абрикосов в Россию, Кыргызстан, Казахстан, ОАЭ, Южную Корею. Об этом сообщили Sputnik в хокимияте Наманганской области.
© Архив хокимията Наманганской областиВ Намангане начался экспорт абрикосов
В Намангане начался экспорт абрикосов - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
В Намангане начался экспорт абрикосов
© Архив хокимията Наманганской области

"В Папском районе внедрили инновационные технологии создания интенсивных садов на заброшенных землях. Кроме того, здесь начал работу плодоовощной кластер "NURAN.UZ". Абрикосы одни из первых фруктов, созревшие в этом году, их экспорт уже начали", — рассказал пресс-секретарь областной администрации Фарход Мамадалиев.

Раньше здесь были заброшенные земли, а теперь — благоустроенный сад. На участке выкопали 4 колодца, на 102 га вырастили раннеспелые высокоурожайные сорта абрикоса, персика и сливы, привезенные из Испании. Поливали их методом капельного орошения.
© Архив хокимията Наманганской областиВ Намангане начался экспорт абрикосов
В Намангане начался экспорт абрикосов - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
В Намангане начался экспорт абрикосов
© Архив хокимията Наманганской области

"Мы изучили локальный и зарубежный опыт. Плодоовощной кластер в этом районе стал одним из крупнейших проектов, где использовали изученный опыт. Из года в год урожайность увеличивается. На внутренний и зарубежный рынок поставляем и другие фрукты", — отметили в хокимияте.

С появлением плодоовощного кластера здесь создали 500 сезонных и 50 постоянных рабочих мест. За сезон планируют собрать и экспортировать в зарубежные страны около 1 000 тонн абрикосов.
© Архив хокимията Наманганской областиВ Намангане начался экспорт абрикосов
В Намангане начался экспорт абрикосов - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
В Намангане начался экспорт абрикосов
© Архив хокимията Наманганской области
Отметим, что в микрорайоне "Ак Арик" Чартакского района Наманганской области началось строительство крупного садоводческого кластера.
Проект будут реализовывать совместно с Россией. В него привлекут прямые инвестиции в размере $20,9 млн. После полного запуска здесь создадут 180 новых рабочих мест.
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