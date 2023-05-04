В Узбекистане начали экспорт абрикосов — фото
17:09 04.05.2023 (обновлено: 17:37 04.05.2023)
© Архив хокимията Наманганской областиВ Намангане начался экспорт абрикосов
© Архив хокимията Наманганской области
В этом году в Папском районе Наманганской области планируют собрать и экспортировать в зарубежные страны около тысячи тонн абрикосов.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Папском районе Наманганской области начали экспорт абрикосов в Россию, Кыргызстан, Казахстан, ОАЭ, Южную Корею. Об этом сообщили Sputnik в хокимияте Наманганской области.
© Архив хокимията Наманганской областиВ Намангане начался экспорт абрикосов
В Намангане начался экспорт абрикосов
© Архив хокимията Наманганской области
"В Папском районе внедрили инновационные технологии создания интенсивных садов на заброшенных землях. Кроме того, здесь начал работу плодоовощной кластер "NURAN.UZ". Абрикосы одни из первых фруктов, созревшие в этом году, их экспорт уже начали", — рассказал пресс-секретарь областной администрации Фарход Мамадалиев.
Раньше здесь были заброшенные земли, а теперь — благоустроенный сад. На участке выкопали 4 колодца, на 102 га вырастили раннеспелые высокоурожайные сорта абрикоса, персика и сливы, привезенные из Испании. Поливали их методом капельного орошения.
© Архив хокимията Наманганской областиВ Намангане начался экспорт абрикосов
В Намангане начался экспорт абрикосов
© Архив хокимията Наманганской области
"Мы изучили локальный и зарубежный опыт. Плодоовощной кластер в этом районе стал одним из крупнейших проектов, где использовали изученный опыт. Из года в год урожайность увеличивается. На внутренний и зарубежный рынок поставляем и другие фрукты", — отметили в хокимияте.
С появлением плодоовощного кластера здесь создали 500 сезонных и 50 постоянных рабочих мест. За сезон планируют собрать и экспортировать в зарубежные страны около 1 000 тонн абрикосов.
© Архив хокимията Наманганской областиВ Намангане начался экспорт абрикосов
В Намангане начался экспорт абрикосов
© Архив хокимията Наманганской области
Отметим, что в микрорайоне "Ак Арик" Чартакского района Наманганской области началось строительство крупного садоводческого кластера.
Проект будут реализовывать совместно с Россией. В него привлекут прямые инвестиции в размере $20,9 млн. После полного запуска здесь создадут 180 новых рабочих мест.
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