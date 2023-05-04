https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzbekistan-nachalo-eksport-abrikos-foto-34622629.html

В Узбекистане начали экспорт абрикосов — фото

В Узбекистане начали экспорт абрикосов — фото

В этом году в Папском районе Наманганской области планируют собрать и экспортировать в зарубежные страны около тысячи тонн абрикосов.

2023-05-04T17:09+0500

2023-05-04T17:09+0500

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узбекистан

экспорт

экономика

россия

абрикосы

кыргызстан

казахстан

южная корея

фрукты

овощи

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Папском районе Наманганской области начали экспорт абрикосов в Россию, Кыргызстан, Казахстан, ОАЭ, Южную Корею. Об этом сообщили Sputnik в хокимияте Наманганской области.Раньше здесь были заброшенные земли, а теперь — благоустроенный сад. На участке выкопали 4 колодца, на 102 га вырастили раннеспелые высокоурожайные сорта абрикоса, персика и сливы, привезенные из Испании. Поливали их методом капельного орошения.С появлением плодоовощного кластера здесь создали 500 сезонных и 50 постоянных рабочих мест. За сезон планируют собрать и экспортировать в зарубежные страны около 1 000 тонн абрикосов.Отметим, что в микрорайоне "Ак Арик" Чартакского района Наманганской области началось строительство крупного садоводческого кластера.Проект будут реализовывать совместно с Россией. В него привлекут прямые инвестиции в размере $20,9 млн. После полного запуска здесь создадут 180 новых рабочих мест.Читайте также:

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