https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzbekistan-prodaja-imuschestva-doljnika-po-kreditu-34611548.html
В Узбекистане упростят продажу имущества должника по кредиту
В Узбекистане упростят продажу имущества должника по кредиту
С 1 июля разрешат выставлять залог на платформе "E-auksion".
2023-05-04T13:16+0500
2023-05-04T13:16+0500
2023-05-04T14:18+0500
общество
закон
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имущество
кредит
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В соответствии c указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в республике усовершенствуют систему удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом. В частности, с 1 июля введут порядок, при котором:Кроме того, с целью обеспечения приоритета прав кредиторов в отношении заложенного имущества с 1 января 2024 года предусматривается:Также запрещается отсрочка реализации заложенного имущества на публичных торгах на основании ходатайства залогодателя.Власти планируют создать онлайн-платформу электронного обмена данными, позволяющую наблюдать за каждым этапом взыскания кредиторской задолженности.Читайте также:
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в узбекистане упростят продажу имущества должника по кредиту продажу заложенного по кредиту имущества через e auksion упростят кредиторы погашение кредита узбекистан новости новость что нужно знать о кредите в узбекистане
в узбекистане упростят продажу имущества должника по кредиту продажу заложенного по кредиту имущества через e auksion упростят кредиторы погашение кредита узбекистан новости новость что нужно знать о кредите в узбекистане
В Узбекистане упростят продажу имущества должника по кредиту
13:16 04.05.2023 (обновлено: 14:18 04.05.2023)
С 1 июля при внесудебном порядке взыскания имущества разрешается выставлять объект залога на электронной торговой платформе "E-auksion".
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
В соответствии c указом
президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в республике усовершенствуют систему удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом. В частности, с 1 июля введут порядок, при котором:
при обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке разрешат выставлять объект залога на аукцион через электронную платформу "E-auksion";
для получения исполнительной надписи нотариуса не потребуется представлять акт сверки, обоюдно подтверждающий долг перед коммерческими банками.
Кроме того, с целью обеспечения приоритета прав кредиторов в отношении заложенного имущества с 1 января 2024 года предусматривается:
предоставление абсолютного преимущества кредиторам в удовлетворении их требований, обеспеченных залогом, из стоимости заложенного имущества в процессе процедур неплатежеспособности;
установление минимальной цены, ниже которой заложенное имущество не может быть реализовано на повторном аукционе, в размере 80% стартовой цены объекта аукциона. Если имущество не удалось продать, то на повторном аукционе взыскателю предложат оставить данное имущество за собой по цене на 25% ниже стартовой цены аукциона.
Также запрещается отсрочка реализации заложенного имущества на публичных торгах на основании ходатайства залогодателя.
Власти планируют создать онлайн-платформу электронного обмена данными, позволяющую наблюдать за каждым этапом взыскания кредиторской задолженности.