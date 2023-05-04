https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzbekistan-prodaja-imuschestva-doljnika-po-kreditu-34611548.html

В Узбекистане упростят продажу имущества должника по кредиту

В Узбекистане упростят продажу имущества должника по кредиту

С 1 июля разрешат выставлять залог на платформе "E-auksion".

2023-05-04T13:16+0500

2023-05-04T13:16+0500

2023-05-04T14:18+0500

общество

закон

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имущество

кредит

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В соответствии c указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в республике усовершенствуют систему удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом. В частности, с 1 июля введут порядок, при котором:Кроме того, с целью обеспечения приоритета прав кредиторов в отношении заложенного имущества с 1 января 2024 года предусматривается:Также запрещается отсрочка реализации заложенного имущества на публичных торгах на основании ходатайства залогодателя.Власти планируют создать онлайн-платформу электронного обмена данными, позволяющую наблюдать за каждым этапом взыскания кредиторской задолженности.Читайте также:

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2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Мунаввар Разакова

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