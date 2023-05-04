https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzbekistan-senat-zakon-tadjikistan-polety-bezopasnost-34624455.html

Узбекистан и Таджикистан договорились, как действовать при авиационных форс-мажорах

Узбекистан и Таджикистан договорились, как действовать при авиационных форс-мажорах

Стороны смогут запросить разрешение на кратковременное пересечение воздушного пространства друг друга в случае непредвиденных обстоятельств.

2023-05-04T18:20+0500

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сенат республики узбекистан

закон

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сотрудничество Узбекистана и Таджикистана в области воздушного пространства и государственной авиации при форс-мажорах закреплено законом, который одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.Он направлен на ратификацию межправительственного соглашения с Таджикистаном, подписанного 10 июня 2021 года в Душанбе.Кроме того, это станет логическим продолжением сотрудничества двух стран в интересах обеспечения региональной безопасности, добавили в пресс-службе.Читайте также: Узбекистан ратифицировал еще одну Конвенцию МОТ

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