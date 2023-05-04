https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzbekistan-senat-zakon-tadjikistan-polety-bezopasnost-34624455.html
Узбекистан и Таджикистан договорились, как действовать при авиационных форс-мажорах
Узбекистан и Таджикистан договорились, как действовать при авиационных форс-мажорах
Стороны смогут запросить разрешение на кратковременное пересечение воздушного пространства друг друга в случае непредвиденных обстоятельств.
2023-05-04T18:20+0500
2023-05-04T18:20+0500
2023-05-04T18:24+0500
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сенат республики узбекистан
закон
таджикистан
соглашение
авиация
безопасность
общество
полеты
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сотрудничество Узбекистана и Таджикистана в области воздушного пространства и государственной авиации при форс-мажорах закреплено законом, который одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.Он направлен на ратификацию межправительственного соглашения с Таджикистаном, подписанного 10 июня 2021 года в Душанбе.Кроме того, это станет логическим продолжением сотрудничества двух стран в интересах обеспечения региональной безопасности, добавили в пресс-службе.Читайте также: Узбекистан ратифицировал еще одну Конвенцию МОТ
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узбекистан сенат республики узбекистан закон таджикистан соглашение авиация безопасность полеты общество
узбекистан сенат республики узбекистан закон таджикистан соглашение авиация безопасность полеты общество
Узбекистан и Таджикистан договорились, как действовать при авиационных форс-мажорах
18:20 04.05.2023 (обновлено: 18:24 04.05.2023)
Стороны смогут запросить разрешение на кратковременное пересечение воздушного пространства друг друга в случае непредвиденных обстоятельств.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
Сотрудничество Узбекистана и Таджикистана в области воздушного пространства и государственной авиации при форс-мажорах закреплено законом, который одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса
.
Он направлен на ратификацию межправительственного соглашения с Таджикистаном, подписанного 10 июня 2021 года в Душанбе.
"В соответствии с документом, стороны вправе запросить разрешение на кратковременное пересечение воздушного пространства принимающего государства в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Ратификация документа служит дальнейшему обеспечению безопасности полетов", — сообщается на сайте Сената Узбекистана.
Кроме того, это станет логическим продолжением сотрудничества двух стран в интересах обеспечения региональной безопасности, добавили в пресс-службе.