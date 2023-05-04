https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzbekistan-snyat-dengi-schet-predprinimatel-lisheniye-svobody-34605935.html

В Узбекистане за незаконное снятие денег со счетов предпринимателей могут лишить свободы

В Узбекистане за незаконное снятие денег со счетов предпринимателей могут лишить свободы

Лишение свободы может составить до 7 лет в зависимости от категории совершенного преступления.

2023-05-04T10:54+0500

2023-05-04T10:54+0500

2023-05-04T10:54+0500

узбекистан

предприниматели

закон

поправки

деньги

неприкосновенность

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сенаторы на сороковом пленарном заседании одобрили дополнения и изменения, которые предусматривают введение административной и уголовной ответственности за незаконный перевод или снятие денег с банковских счетов предпринимателей, а также их несвоевременный возврат. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента страны. Закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на обеспечение неприкосновенности денежных средств на банковских счетах предпринимателей", в частности, включает дополнительную статью в Кодекс об административной ответственности. Она предусматривает наложение штрафа в размере от 20 до 40 БРВ на виновного за незаконный перевод или снятие денег с банковских счетов предпринимателей без их согласия либо несвоевременный возврат излишне взысканных денежных средств.Кроме того, соответствующей статьей дополнится и Уголовный кодекс.Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент.Читайте также:

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