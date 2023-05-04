https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzbekistan-snyat-dengi-schet-predprinimatel-lisheniye-svobody-34605935.html
В Узбекистане за незаконное снятие денег со счетов предпринимателей могут лишить свободы
В Узбекистане за незаконное снятие денег со счетов предпринимателей могут лишить свободы
Лишение свободы может составить до 7 лет в зависимости от категории совершенного преступления.
2023-05-04T10:54+0500
2023-05-04T10:54+0500
2023-05-04T10:54+0500
узбекистан
предприниматели
закон
поправки
деньги
неприкосновенность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0b/23265636_0:182:1920:1262_1920x0_80_0_0_3d067a6b1f7c52c45d5df2033c0bd9a5.jpg
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сенаторы на сороковом пленарном заседании одобрили дополнения и изменения, которые предусматривают введение административной и уголовной ответственности за незаконный перевод или снятие денег с банковских счетов предпринимателей, а также их несвоевременный возврат. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента страны. Закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на обеспечение неприкосновенности денежных средств на банковских счетах предпринимателей", в частности, включает дополнительную статью в Кодекс об административной ответственности. Она предусматривает наложение штрафа в размере от 20 до 40 БРВ на виновного за незаконный перевод или снятие денег с банковских счетов предпринимателей без их согласия либо несвоевременный возврат излишне взысканных денежных средств.Кроме того, соответствующей статьей дополнится и Уголовный кодекс.Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0b/23265636_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_be56d90d172fe99b6617b30c0776d95a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан закон сенат заседание поправки банковский счет предприниматели наказание ответственность кодекс об административной ответственности уголовный кодекс лишение свободы штраф
узбекистан закон сенат заседание поправки банковский счет предприниматели наказание ответственность кодекс об административной ответственности уголовный кодекс лишение свободы штраф
В Узбекистане за незаконное снятие денег со счетов предпринимателей могут лишить свободы
Лишение свободы может составить до 7 лет в зависимости от категории совершенного преступления.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
Сенаторы на сороковом пленарном заседании одобрили дополнения и изменения, которые предусматривают введение административной и уголовной ответственности за незаконный перевод или снятие денег с банковских счетов предпринимателей, а также их несвоевременный возврат. Об этом сообщает пресс-служба
верхней палаты парламента страны.
Закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на обеспечение неприкосновенности денежных средств на банковских счетах предпринимателей", в частности, включает дополнительную статью в Кодекс об административной ответственности.
Она предусматривает наложение штрафа в размере от 20 до 40 БРВ на виновного за незаконный перевод или снятие денег с банковских счетов предпринимателей без их согласия либо несвоевременный возврат излишне взысканных денежных средств.
Кроме того, соответствующей статьей дополнится и Уголовный кодекс.
"Законом также Уголовный кодекс дополняется статьей за незаконный перевод или снятие денежных средств субъектов предпринимательства или несвоевременный их возврат. Так, в случае если такие действия совершаются и после применения административного наказания, назначается штраф в размере от 200 до 300 базовых расчетных величин, наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет в зависимости от категории совершенного преступления", — говорится в сообщении пресс-службы Сената.
Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент.