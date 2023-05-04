https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzbekistantsy-parasport-dzyudo-cha-34606783.html
Узбекские парадзюдоисты поднялись на пьедестал почета на ЧА
Узбекские парадзюдоисты поднялись на пьедестал почета на ЧА
Команда завоевала 13 наград разного достоинства.
2023-05-04T10:52+0500
2023-05-04T10:52+0500
2023-05-04T10:57+0500
спорт
дзюдо
параспортсмены
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Узбекские парадзюдоисты заняли 1 место в общекомандном зачете на чемпионате Азии, передает министерство дошкольного и школьного образования.Всего республика завоевала 13 медалей, их них 4 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых.Среди участников команды были школьники — ученицы 10-го и 11-го классов Фатима Тойрова и Севинч Хикматова.Напомним, ЧА по дзюдо проходил в Астане. В нем приняли участие представители 11 стран мира.Читайте также:
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узбекские параспортсмены узбекские парадзюдоисты ча чемпионат азии в астане дзюдо турнир спорт новости спорта параолимпийцы спорт в узбекистане
Узбекские парадзюдоисты поднялись на пьедестал почета на ЧА
10:52 04.05.2023 (обновлено: 10:57 04.05.2023)
Команда завоевала 13 наград разного достоинства. Среди участников сборной были школьники.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
Узбекские парадзюдоисты заняли 1 место в общекомандном зачете на чемпионате Азии, передает
министерство дошкольного и школьного образования.
Всего республика завоевала 13 медалей, их них 4 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых.
Среди участников команды были школьники — ученицы 10-го и 11-го классов Фатима Тойрова и Севинч Хикматова.
Напомним, ЧА по дзюдо проходил в Астане. В нем приняли участие представители 11 стран мира.