https://uz.sputniknews.ru/20230504/v-uzbekistane-poyavitsya-esche-odin-prazdnichnyy-den-34621126.html

В Узбекистане появится еще один праздничный день

В Узбекистане появится еще один праздничный день

Для узбекистанцев увеличат число праздничных дней.

2023-05-04T16:36+0500

2023-05-04T16:36+0500

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общество

праздник

олий мажлис

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс республики, передает пресс-служба Олий Мажлиса.Согласно проекту, 11 ноября объявят Днем профессиональных союзов Узбекистана в качестве праздничного выходного дня.Напомним, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент республики Шавкат Мирзиёев.Читайте также:

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в узбекистане появится еще один праздничный день 11 ноября день профессиональных союзов узбекистана депутаты законодательной палаты олий мажлиса одобрили законопроект о внесении изменений в трудовой кодекс трудовой кодекс олий мажлис новости новость