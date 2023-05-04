https://uz.sputniknews.ru/20230504/v-uzbekistane-poyavitsya-esche-odin-prazdnichnyy-den-34621126.html
В Узбекистане появится еще один праздничный день
В Узбекистане появится еще один праздничный день
Для узбекистанцев увеличат число праздничных дней.
2023-05-04T16:36+0500
2023-05-04T16:36+0500
2023-05-04T16:56+0500
общество
праздник
олий мажлис
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс республики, передает пресс-служба Олий Мажлиса.Согласно проекту, 11 ноября объявят Днем профессиональных союзов Узбекистана в качестве праздничного выходного дня.Напомним, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент республики Шавкат Мирзиёев.Читайте также:
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в узбекистане появится еще один праздничный день 11 ноября день профессиональных союзов узбекистана депутаты законодательной палаты олий мажлиса одобрили законопроект о внесении изменений в трудовой кодекс трудовой кодекс олий мажлис новости новость
в узбекистане появится еще один праздничный день 11 ноября день профессиональных союзов узбекистана депутаты законодательной палаты олий мажлиса одобрили законопроект о внесении изменений в трудовой кодекс трудовой кодекс олий мажлис новости новость
В Узбекистане появится еще один праздничный день
16:36 04.05.2023 (обновлено: 16:56 04.05.2023)
Власти намерены увеличить количество праздничных выходных дней для узбекистанцев.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс республики, передает
пресс-служба Олий Мажлиса.
Согласно проекту, 11 ноября объявят Днем профессиональных союзов Узбекистана в качестве праздничного выходного дня.
"Принятие проекта закона послужит дальнейшему укреплению системы обеспечения профессиональных, трудовых, социально-экономических прав работников", — написано в сообщении Сената.
Напомним, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент республики Шавкат Мирзиёев.