https://uz.sputniknews.ru/20230508/v-uzbekistane-utverdili-predmety-i-kolichestvo-testov-dlya-postupleniya-v-vuzy-34736768.html

Стали известны предметы и количество тестов для поступления в вузы Узбекистана

Стали известны предметы и количество тестов для поступления в вузы Узбекистана

Министерство высшего образования, науки и инноваций утвердило критерии оценки абитуриентов на 2023/2024 учебный год. 08.05.2023, Sputnik Узбекистан

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абитуриенты

учебный год

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В этом году абитуриенты будут сдавать 90 тестовых заданий по пяти предметам. Максимально возможный балл составит 189, сообщает пресс-служба министерства. Утвержденные блоки предметов, количество тестовых заданий, а также критерии оценивания на вступительных тестах в бакалавриат на 2023/2024 учебный год не изменились по сравнению с прошлым годом.В тройку обязательных предметов для всех абитуриентов вошли: родной язык (узбекский, русский, каракалпакский и др.), математика и история Узбекистана. В каждом из обязательных предметов по 10 вопросов. По ним можно набрать 33 балла — по 1,1 балла за каждый вопрос.В соответствии с направлением бакалавриата, тесты будут проводить еще по двум предметам:Таким образом, по 60 вопросам абитуриент сможет набрать 156 баллов. Читайте также:

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