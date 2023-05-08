https://uz.sputniknews.ru/20230508/v-uzbekistane-utverdili-predmety-i-kolichestvo-testov-dlya-postupleniya-v-vuzy-34736768.html
Стали известны предметы и количество тестов для поступления в вузы Узбекистана
Стали известны предметы и количество тестов для поступления в вузы Узбекистана
Министерство высшего образования, науки и инноваций утвердило критерии оценки абитуриентов на 2023/2024 учебный год. 08.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-08T10:58+0500
2023-05-08T10:58+0500
2023-05-08T11:00+0500
узбекистан
образование
высшее образование
образование в узбекистане
абитуриенты
учебный год
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В этом году абитуриенты будут сдавать 90 тестовых заданий по пяти предметам. Максимально возможный балл составит 189, сообщает пресс-служба министерства. Утвержденные блоки предметов, количество тестовых заданий, а также критерии оценивания на вступительных тестах в бакалавриат на 2023/2024 учебный год не изменились по сравнению с прошлым годом.В тройку обязательных предметов для всех абитуриентов вошли: родной язык (узбекский, русский, каракалпакский и др.), математика и история Узбекистана. В каждом из обязательных предметов по 10 вопросов. По ним можно набрать 33 балла — по 1,1 балла за каждый вопрос.В соответствии с направлением бакалавриата, тесты будут проводить еще по двум предметам:Таким образом, по 60 вопросам абитуриент сможет набрать 156 баллов. Читайте также:
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узбекистан, образование, высшее образование, образование в узбекистане, абитуриенты, учебный год
узбекистан, образование, высшее образование, образование в узбекистане, абитуриенты, учебный год
Стали известны предметы и количество тестов для поступления в вузы Узбекистана
10:58 08.05.2023 (обновлено: 11:00 08.05.2023)
Министерство высшего образования, науки и инноваций утвердило критерии оценки абитуриентов на 2023/2024 учебный год.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik.
В этом году абитуриенты будут сдавать 90 тестовых заданий по пяти предметам. Максимально возможный балл составит 189, сообщает
пресс-служба министерства.
Утвержденные блоки предметов, количество тестовых заданий, а также критерии оценивания на вступительных тестах в бакалавриат на 2023/2024 учебный год не изменились по сравнению с прошлым годом.
В тройку обязательных предметов для всех абитуриентов вошли: родной язык (узбекский, русский, каракалпакский и др.), математика и история Узбекистана.
В каждом из обязательных предметов по 10 вопросов. По ним можно набрать 33 балла — по 1,1 балла за каждый вопрос.
В соответствии с направлением бакалавриата, тесты будут проводить еще по двум предметам:
по первому предмету — 30 вопросов, каждый из которых оценивается по 3,1 балла, максимальное количество баллов — 93;
по второму предмету — 30 вопросов по 2,1 балла, максимальное количество баллов — 63.
Таким образом, по 60 вопросам абитуриент сможет набрать 156 баллов.