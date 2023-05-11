https://uz.sputniknews.ru/20230511/chm--box-tashkent-polufinal-raspisaniye-uzbekistan-34851578.html

Узбекистанцы в полуфинале ЧМ по боксу — расписание боев

Узбекистанцы в полуфинале ЧМ по боксу — расписание боев

Сборная Узбекистана лидирует по числу спортсменов, вышедших в полуфинал чемпионата мира. Расписание поединков и имена соперников узбекистанских спортсменов – в справке Sputnik.

2023-05-11T17:25+0500

2023-05-11T17:25+0500

2023-05-11T17:25+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

ташкент

спорт

бокс

хасанбой дусматов

ойбек жураев

абдумалик халоков

руслан абдуллаев

асадходжа муйдинходжаев

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Чемпионат мира по боксу в Ташкенте близится к завершению. В столице стартуют самые напряженные полуфинальные бои.Узбекистан занимает первое место по числу боксеров, вышедших в полуфинал турнира — за право участия в финальных поединках сразятся 9 атлетов. Россию и Кубу представят 6 боксеров, а Казахстан выступит с 5 полуфиналистами. С кем будут сражаться узбекистанские боксеры, читайте в нашем материале.Хасанбой Дусматов, выступавший в весовой категории до 51 кг, одержал победу над чемпионом мира из Японии Томоя Цубои со счетом 4:3, тем самым завоевав право участия в полуфинале, где он встретится на ринге с Сальвадором Молиной из Испании.Ойбек Жураев вышел в полуфинал благодаря победе над испанцем Габриэлем Эскобаром со счетом 5:0. В полуфинале боксер выступит против российского спортсмена Дмитрия Двали.Абдумалик Халоков, выступавший в весовой категории до 57 кг, одержал абсолютную победу со счетом 5:0 над Ишишем Юсуфом из Иордании. В полуфинале он встретится на ринге со спортсменом из Кыргызстана Мунарбеком Сейитбековым.Руслан Абдуллаев, одолевший Лунеса Хамрауи из Франции, в полуфинале выступит против Ованеса Бачкова из Армении.Асадхужа Муйдинходжаев в бою против кубинца Рониэля Иглесиаса одержал победу со счетом 4:3 и в полуфинале встретится с представителем Монголии Мишельтом Баттумуром.Саиджамшид Жафаров выступил в весовой категории до 71 кг против российского боксера Игоря Свиридченкова и одержал победу со счетом 5:0. В полуфинале спортсмен встретится с бразильцем Вандерсоном де Оливейрой.Аълохон Абдуллаев, самый юный спортсмен сборной страны, получил путевку в полуфинал, одолев боксера из Венгрии Филиппа Акилова со счетом 5:0. В полуфинале молодому спортсмену будет противостоять представитель Бразилии Вандерлей Перейра.Лазизбек Мулложонов вышел в полуфинал, одержав победу со счетом 4:1 в поединке с двукратным Олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира из Кубы Хулио Ла Круса. В полуфинале зрителей ждет бой Мулложонова с Муслимом Гаджимагомедовым из России.Баходир Жалолов стал фаворитом сборной Узбекистана на ЧМ по боксу в Ташкенте. Олимпийский чемпион Токио-2020 смог выйти в полуфинал, одолев казахстанца Камшибека Конкабаева со счетом 5:0. В полуфинале противником Жалолова станет Гадфа Дрисси из Испании.Расписание полуфинальных поединков12 мая, пятницаХасанбой Дусматов (-51 кг) против Сальвадора Молины, ИспанияВремя боя: после 18.00Ойбек Жураев (-54 кг) против Дмитрия Двали, РоссияВремя боя: после 14.00Абдумалик Халоков (-57 кг) против Мунарбека Сейитбека уулу, КыргызстанВремя боя: после 18.00Руслан Абдуллаев (-63,5 кг) против Ованеса Бачкова, АрменияВремя боя: после 18.00Асадхужа Муйдинходжаев (-67 кг) против Мишельта Батумура, МонголияВремя боя: после 14.00Саиджамшид Жафаров (-71 кг) против Вандерсона де Оливейры, БразилияВремя боя: после 18.00Аълохон Абдуллаев (-75 кг) против Вандерлея Перейра, БразилияВремя боя: после 14.00Лазизбек Мулложонов (-92 кг) против Муслима Гаджимагомедова, РоссияВремя боя: после 14.00Баходир Жалолов (+92 кг) против Гадфа Дрисси, ИспанияВремя боя: после 18.00Подробнее о победах узбекистанских боксеров читайте в наших материалах:

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