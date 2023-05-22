https://uz.sputniknews.ru/20230522/soglasheniye-stroitelstvo-uzbekistan-aes-mid-rf-35204710.html
Соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС — в высокой степени готовности
Соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС — в высокой степени готовности
Сооружение в Узбекистане АЭС — флагманский проект двусторонних экономических отношений
2023-05-22T14:37+0500
2023-05-22T14:37+0500
2023-05-22T14:58+0500
узбекистан
россия
аэс
сотрудничество
соглашение
экономика
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС находится в высокой степени готовности. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает РИА Новости. Ранее мы сообщали, что из-за отключения последней высоковольтной линии Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения, ее перевели на дизельные генераторы.
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узбекистан россия аэс строительство соглашение мид рф сотрудничество экономика
Соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС — в высокой степени готовности
14:37 22.05.2023 (обновлено: 14:58 22.05.2023)
Сооружение в Узбекистане АЭС — флагманский проект двусторонних экономических отношений.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
Соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС находится в высокой степени готовности. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает РИА Новости
.
"Важнейшей сферой двустороннего взаимодействия является энергетика. Флагманским проектом наших экономических отношений является сооружение на территории Узбекистана АЭС российского дизайна. В высокой степени готовности находится соглашение об основных условиях генконтракта", — говорится в сообщении.
Ранее
мы сообщали, что из-за отключения последней высоковольтной линии Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения, ее перевели на дизельные генераторы.