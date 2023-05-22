https://uz.sputniknews.ru/20230522/soglasheniye-stroitelstvo-uzbekistan-aes-mid-rf-35204710.html

Соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС — в высокой степени готовности

Соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС — в высокой степени готовности

Сооружение в Узбекистане АЭС — флагманский проект двусторонних экономических отношений

2023-05-22T14:37+0500

2023-05-22T14:37+0500

2023-05-22T14:58+0500

узбекистан

россия

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сотрудничество

соглашение

экономика

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС находится в высокой степени готовности. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает РИА Новости. Ранее мы сообщали, что из-за отключения последней высоковольтной линии Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения, ее перевели на дизельные генераторы.

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