https://uz.sputniknews.ru/20230523/35220250.html
Что происходит с организмом, когда вы едите редис?
Что происходит с организмом, когда вы едите редис?
Популярность сезонного продукта объясняется не только его полезностью в период авитаминоза, но и другими свойствами. Так в чем же польза, а также вред редиски - читайте в справке Sputnik.
2023-05-23T07:00+0500
2023-05-23T07:00+0500
2023-05-23T07:00+0500
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С приходом теплого сезона на прилавках рынков и магазинов начинают появляться продукты, которые пользуются популярностью среди тех, кто следит за своим здоровьем. Одним из самых витаминных является редис. А какие свойства хранит в себе популярный корнеплод - попробовал разобраться Sputnik Беларусь.Редис со знаком плюсСостав редиса вполне оправдывает его популярность в период весеннего авитаминоза. Овощ богат витаминами группы B, РР, С, а также питательным натрием, железом, фосфором, калием, кальцием и другими незаменимыми веществами. Есть в редиске и клетчатка, белок и эфирные масла, способствующие похудению. К тому же, калорийность корнеплода просто смешная - всего 15 калорий на 100 граммов, так что его смело можно включать в диетический рацион питания.Стоит отметить, что редис - отважный борец с простудными заболеваниями, отвечающий за иммунитет. Полезен овощ и для женского здоровья, так как включает в себя большое количество фолиевой кислоты. В борьбе с авитаминозом, корнеплод бьет всевозможные рекорды - около 250 грамм редиски могут обеспечить организм дневной нормой аскорбиновой кислоты.Также редис снижает уровень сахара в крови и поднимает гемоглобин. А клетчатка, входящая в его состав, выводит холестерин и запускает работу ЖКТ, из-за чего овощ становится продуктом номер один для всех, кто страдает от лишнего веса и борется с сахарным диабетом.Славится редис и своим мочегонным эффектом, а также помогает бороться с отечностью. Да и в целом он очень полезен для печени и почек. Польза редиса заключается и в помощи сердечно-сосудистой системе.Редис со знаком минусКак и любой другой продукт, редис имеет ряд противопоказаний. Например, его нельзя употреблять людям с больной щитовидкой, ведь его злоупотребление может привести к образованию опухолей.Под запретом редис и для тех, кто страдает от язвенной болезни. От редиса стоит воздержаться в период обострения заболеваний желчного пузыря, печени и двенадцатиперстной кишки.Читайте также:
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здоровье сезонные овощи редис плюсы минусы положительные свойства клетчатка витамины чем полезен вреден мнение эксперта диетический продукт правильное здоровое питание снижает уровень сахара мочегонный помогает снизить отеки уменьшить противопоказания
здоровье сезонные овощи редис плюсы минусы положительные свойства клетчатка витамины чем полезен вреден мнение эксперта диетический продукт правильное здоровое питание снижает уровень сахара мочегонный помогает снизить отеки уменьшить противопоказания
Что происходит с организмом, когда вы едите редис?
Популярность сезонного продукта объясняется не только его полезностью в период авитаминоза, но и другими свойствами. Так в чем же польза, а также вред редиски - читайте в справке Sputnik.
С приходом теплого сезона на прилавках рынков и магазинов начинают появляться продукты, которые пользуются популярностью среди тех, кто следит за своим здоровьем. Одним из самых витаминных является редис. А какие свойства хранит в себе популярный корнеплод - попробовал разобраться Sputnik Беларусь
.
Редис со знаком плюс
Состав редиса вполне оправдывает его популярность в период весеннего авитаминоза. Овощ богат витаминами группы B, РР, С, а также питательным натрием, железом, фосфором, калием, кальцием и другими незаменимыми веществами. Есть в редиске и клетчатка, белок и эфирные масла, способствующие похудению. К тому же, калорийность корнеплода просто смешная - всего 15 калорий на 100 граммов, так что его смело можно включать в диетический рацион питания.
Стоит отметить, что редис - отважный борец с простудными заболеваниями, отвечающий за иммунитет. Полезен овощ и для женского здоровья, так как включает в себя большое количество фолиевой кислоты. В борьбе с авитаминозом, корнеплод бьет всевозможные рекорды - около 250 грамм редиски могут обеспечить организм дневной нормой аскорбиновой кислоты.
Также редис снижает уровень сахара в крови и поднимает гемоглобин. А клетчатка, входящая в его состав, выводит холестерин и запускает работу ЖКТ, из-за чего овощ становится продуктом номер один для всех, кто страдает от лишнего веса и борется с сахарным диабетом.
Славится редис и своим мочегонным эффектом, а также помогает бороться с отечностью. Да и в целом он очень полезен для печени и почек. Польза редиса заключается и в помощи сердечно-сосудистой системе.
Редис со знаком минус
Как и любой другой продукт, редис имеет ряд противопоказаний. Например, его нельзя употреблять людям с больной щитовидкой, ведь его злоупотребление может привести к образованию опухолей.
Под запретом редис и для тех, кто страдает от язвенной болезни. От редиса стоит воздержаться в период обострения заболеваний желчного пузыря, печени и двенадцатиперстной кишки.