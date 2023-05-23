https://uz.sputniknews.ru/20230523/35220250.html

Что происходит с организмом, когда вы едите редис?

Что происходит с организмом, когда вы едите редис?

Популярность сезонного продукта объясняется не только его полезностью в период авитаминоза, но и другими свойствами. Так в чем же польза, а также вред редиски - читайте в справке Sputnik.

2023-05-23T07:00+0500

2023-05-23T07:00+0500

2023-05-23T07:00+0500

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С приходом теплого сезона на прилавках рынков и магазинов начинают появляться продукты, которые пользуются популярностью среди тех, кто следит за своим здоровьем. Одним из самых витаминных является редис. А какие свойства хранит в себе популярный корнеплод - попробовал разобраться Sputnik Беларусь.Редис со знаком плюсСостав редиса вполне оправдывает его популярность в период весеннего авитаминоза. Овощ богат витаминами группы B, РР, С, а также питательным натрием, железом, фосфором, калием, кальцием и другими незаменимыми веществами. Есть в редиске и клетчатка, белок и эфирные масла, способствующие похудению. К тому же, калорийность корнеплода просто смешная - всего 15 калорий на 100 граммов, так что его смело можно включать в диетический рацион питания.Стоит отметить, что редис - отважный борец с простудными заболеваниями, отвечающий за иммунитет. Полезен овощ и для женского здоровья, так как включает в себя большое количество фолиевой кислоты. В борьбе с авитаминозом, корнеплод бьет всевозможные рекорды - около 250 грамм редиски могут обеспечить организм дневной нормой аскорбиновой кислоты.Также редис снижает уровень сахара в крови и поднимает гемоглобин. А клетчатка, входящая в его состав, выводит холестерин и запускает работу ЖКТ, из-за чего овощ становится продуктом номер один для всех, кто страдает от лишнего веса и борется с сахарным диабетом.Славится редис и своим мочегонным эффектом, а также помогает бороться с отечностью. Да и в целом он очень полезен для печени и почек. Польза редиса заключается и в помощи сердечно-сосудистой системе.Редис со знаком минусКак и любой другой продукт, редис имеет ряд противопоказаний. Например, его нельзя употреблять людям с больной щитовидкой, ведь его злоупотребление может привести к образованию опухолей.Под запретом редис и для тех, кто страдает от язвенной болезни. От редиса стоит воздержаться в период обострения заболеваний желчного пузыря, печени и двенадцатиперстной кишки.Читайте также:

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