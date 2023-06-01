https://uz.sputniknews.ru/20230601/svo-korabl-vms-ukraina-mnenie-eksperta-35601412.html

СВО: пошел ко дну последний корабль ВМС Украины

СВО: пошел ко дну последний корабль ВМС Украины

Реальность украинского ТВД не соответствует инвестициям Запада.

2023-06-01T22:29+0500

2023-06-01T22:29+0500

2023-06-01T22:29+0500

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Вооруженные силы РФ методично уничтожают ВСУ и военный потенциал НАТО, центры боевого управления в Киеве, арсеналы с обедненным ураном в Хмельницком, украинский флот в Одессе.Демилитаризация и денацификация Украины – безусловный и безальтернативный путь к миру, равной и неделимой безопасности в Европе. Именно этим занимается Россия в зоне СВО.Воздушно-космические силы России 29 мая ударом высокоточного оружия уничтожили в порту Одесса последний боевой корабль украинских ВМС – СДК "Юрий Олефиренко".И без того символическое военно-морское присутствие киевского режима в Черном море завершилось. Большая потеря для ВСУ и НАТО. Оставшиеся на плаву украинские сторожевые катера речного класса, суда тылового обеспечения и надувные лодки не способны выполнять серьезные боевые задачи, проводить десантные операции, контролировать акваторию и побережье.Детонация в трюме десантного корабля "Юрий Олефиренко" западных боеприпасов и, возможно, надводных беспилотников-камикадзе подтвердила бессмысленность натовских поставок оружия – прямых и тайных.Напомню, Пентагон 31 мая объявил о предоставлении Киеву нового, 39-го "пакета" военной помощи на $300 млн. "Гегемон" явно утратил прежние темпы и объемы поставок оружия.В пересчете на боеприпасы, $300 млн – всего 60 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм. Это десятидневная норма украинской артиллерии. Если довезут до передовой.Вооруженные силы России методично уничтожают арсеналы, боевую технику, резервы и центры управления ВСУ – в Киеве и на всей подконтрольной противнику территории.Между тем, непростая судьба спущенного на воду в Польше в 1970 году среднего десантного корабля проекта 773 "Юрий Олефиренко" (он же СДК-137 и "Кировоград") отражает историю "независимой" Украины. Она заслуживает отдельного внимания как пример бездарного "прожигания" киевскими властями всего огромного российского и советского наследия.Утраченное предназначениеСредние десантные корабли проекта 773 водоизмещением 1150 тонн строили с начала 1970-х на верфях Польши.Предназначение СДК – транспортировка морем и высадка десанта с боевой техникой на необорудованное побережье, а также уничтожение сил противника на берегу перед высадкой.Экипаж – 41 человек. Вместимость – 6 танков и 180 десантников (или 350 тонн иного груза). Длина корабля – 81,3 м, ширина – 9,3 м, осадка – 3,6 м. Скорость полного хода – 18 узлов, дальность плавания – до 3000 миль на 12 узлах.Конструктивно простые, надежные и экономичные в эксплуатации корабли проекта 773 заслужили высокую оценку военных моряков. К достоинствам СДК относили наличие в составе вооружения реактивных установок залпового огня дальностью до 9800 метров (2х18 140-мм WM-18 НУРС), собственной системы ПВО – 30-мм артустановок АК-230 и пусковых установок ПЗРК "Стрела".Известно, что СДК-137 в составе советского Военно-морского флота в 1973 году умело отражал атаки противника в зоне арабо-израильского конфликта, и даже сбил в акватории Порт-Саида израильский истребитель-бомбардировщик F-4 Phantom.Под украинским флагом в 2010 году переименованный корабль ("Кировоград") горел на учениях (с детонацией боеприпасов и гибелью нескольких членов экипажа). По одной из версий, пожар возник от удара в борт неуправляемой ракеты от украинского же штурмовика Су-25.Позднее, в 2016-м СДК получил новое имя, в память "героя АТО" – карателя мирных жителей Донбасса, уничтоженного ополченцами годом ранее под Мариуполем. Украинский десантный корабль "Юрий Олефиренко" служил недолго и бесславно.Летом 2022 года выведен из района боевых действий, переведен из Очакова в Одессу по причине "низкого морально-психологического" состояния экипажа, который отказался выполнять приказы командования и патрулировать Днепровский лиман.Исторический парадокс заключается в том, что советский спецназовец Олефиренко отважно действовал в составе 459-й отдельной роты 40-й армии в Афганистане, был награжден орденом Красной Звезды. Затем выпускник Рязанского командного училища ВДВ служил на Украине в частях спецназа, включая 73-й морской центр в Очакове. Вернулся в Афганистан в 2007-м в составе литовского контингента международной коалиции НАТО. Ушел в запас в 2010-м, однако летом 2014 года добровольно вернулся на службу, и возглавил 42-й батальон территориальной обороны (националистов) Кировоградской области, чтобы убивать тогда еще сограждан в Донбассе.Судьба человека и корабля лишний доказывает, что враги России долго не живут. Это относится и ко всему блоку НАТО, "заботами" которого цинично приносится в жертву украинская армия (государственность).Незавидны перспективы Украины, которая все еще не оставляет попыток вступления в откровенно антироссийский Североатлантический альянс.Издание SCMP (Гонконг) справедливо замечает: "Вашингтон, Лондон и Брюссель используют Зеленского как инструмент для бесконечного конфликта с Россией. Они ошибаются, Украина не сможет выстоять даже с их помощью, которая, кстати, с каждым днем будет уменьшаться. А потом американцы Украину бросят, может быть, это будет уже скоро. Кроме военной и финансовой помощи Киев сейчас держится только потому, что его гражданам за 30 лет независимости западные партнеры Киева очень хорошо "промыли" мозги и взрастили ненависть к России, но по сути, украинцев профессионально оболванили и обманули".Запад проигрывает экономическую войну с Россией и неизбежно проиграет в прокси-войне в Украине.Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom заявил, что власти США относительно России глубоко заблуждаются, руководствуются "надменностью" и "самообманом"."Они думают, что имеют дело с провальным государством 1990-х годов, у которого слабая экономика, общество которого на грани бунта, – рассказал он. – Эти убеждения широко распространены, и ничто не является правдой. Кто угодно с половиной мозга понимает, что у России очень сильная экономика, у России есть ресурсы".По информации Reuters, производство в РФ растет 13-й месяц подряд, а занятость населения увеличивается самыми быстрыми темпами за последние 20 лет.Военного превосходства США и НАТО объективно не существует. Западная "коалиция истребителей и "патриотов" обречена на поражение. Натовский корабль "Украина" идет ко дну.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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