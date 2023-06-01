https://uz.sputniknews.ru/20230601/uzbekistan-institut-yadernoy-fiziki-ispytaniya-unikalnyy-yadernyy-reaktor-soglasheniye-rosatom-35577823.html

Физики-ядерщики Узбекистана будут проводить исследования на уникальном ядерном реакторе

Физики-ядерщики Узбекистана будут проводить исследования на уникальном ядерном реакторе

Это поможет производить радиофармпрепараты для медицины, изучать действие излучения на различные материалы, а также проверять расчеты астрофизиков

2023-06-01T14:40+0500

2023-06-01T14:40+0500

2023-06-01T14:40+0500

узбекистан

ташкент

институт

ядерная физика

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наука

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Физики-ядерщики Узбекистана будут проводить исследования на самом мощном в мире ядерном реакторе, сообщает РИА Новости.Институт ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана в ближайшее время присоединится к консорциуму международного центра исследований (МЦИ) на базе строящегося в РФ многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах (МБИР).Об этом рассказал директор ИЯФ Илхам Садиков на заседании комитета по неэнергетическому применению ядерных технологий консультативного совета МЦИ МБИР, прошедшем в Ташкенте.По его оценке, вхождение в консорциум и доступ к реакторному ресурсу МБИР расширит научный потенциал института и обеспечит возможность проводить различные исследования в области ядерной физики, медицины, реакторного материаловедения, наработки радиоизотопной продукции.Также он добавил, что экспериментальные возможности МБИР по изучению ядерных реакций в звездах позволят обосновать и проверить гипотезы и расчеты астрофизиков Узбекистана.Госкорпорация "Росатом" планирует уже в 2026 году, на год раньше намеченного срока, завершить строительство самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах. Реактор тепловой мощностью 150 мегаватт строят на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области. Предполагают, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед.Ранее Sputnik сообщал о том, как великий физик Курчатов развивал науку в Узбекистане.

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