https://uz.sputniknews.ru/20230601/uzbekistan-institut-yadernoy-fiziki-ispytaniya-unikalnyy-yadernyy-reaktor-soglasheniye-rosatom-35577823.html
Физики-ядерщики Узбекистана будут проводить исследования на уникальном ядерном реакторе
Физики-ядерщики Узбекистана будут проводить исследования на уникальном ядерном реакторе
Это поможет производить радиофармпрепараты для медицины, изучать действие излучения на различные материалы, а также проверять расчеты астрофизиков
2023-06-01T14:40+0500
2023-06-01T14:40+0500
2023-06-01T14:40+0500
узбекистан
ташкент
институт
ядерная физика
соглашение
россия
росатом
научные исследования
общество
наука
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Физики-ядерщики Узбекистана будут проводить исследования на самом мощном в мире ядерном реакторе, сообщает РИА Новости.Институт ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана в ближайшее время присоединится к консорциуму международного центра исследований (МЦИ) на базе строящегося в РФ многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах (МБИР).Об этом рассказал директор ИЯФ Илхам Садиков на заседании комитета по неэнергетическому применению ядерных технологий консультативного совета МЦИ МБИР, прошедшем в Ташкенте.По его оценке, вхождение в консорциум и доступ к реакторному ресурсу МБИР расширит научный потенциал института и обеспечит возможность проводить различные исследования в области ядерной физики, медицины, реакторного материаловедения, наработки радиоизотопной продукции.Также он добавил, что экспериментальные возможности МБИР по изучению ядерных реакций в звездах позволят обосновать и проверить гипотезы и расчеты астрофизиков Узбекистана.Госкорпорация "Росатом" планирует уже в 2026 году, на год раньше намеченного срока, завершить строительство самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах. Реактор тепловой мощностью 150 мегаватт строят на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области. Предполагают, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед.Ранее Sputnik сообщал о том, как великий физик Курчатов развивал науку в Узбекистане.
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узбекистан ташкент институт ядерная физика соглашение россия росатом научные исследования общество наука
узбекистан ташкент институт ядерная физика соглашение россия росатом научные исследования общество наука
Физики-ядерщики Узбекистана будут проводить исследования на уникальном ядерном реакторе
Это поможет производить радиофармпрепараты для медицины, изучать действие излучения на различные материалы, а также проверять расчеты астрофизиков.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Физики-ядерщики Узбекистана будут проводить исследования на самом мощном в мире ядерном реакторе, сообщает РИА Новости.
Институт ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана в ближайшее время присоединится к консорциуму международного центра исследований (МЦИ) на базе строящегося в РФ многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах (МБИР).
Об этом рассказал директор ИЯФ Илхам Садиков на заседании комитета по неэнергетическому применению ядерных технологий консультативного совета МЦИ МБИР, прошедшем в Ташкенте.
"В ближайших планах института стоит подписание соглашения о присоединении к консорциуму МЦИ МБИР, соглашение о юридически обязывающих условиях присоединения к которому было подписано еще в ноябре 2022 года", — сказал Садиков.
По его оценке, вхождение в консорциум и доступ к реакторному ресурсу МБИР расширит научный потенциал института и обеспечит возможность проводить различные исследования в области ядерной физики, медицины, реакторного материаловедения, наработки радиоизотопной продукции.
"Высокие потоки нейтронов в реакторе позволят получать новые виды радиоизотопной продукции, которые на сегодняшний день физически невозможно получить в других реакторах", — отметил директор Института ядерной физики.
Также он добавил, что экспериментальные возможности МБИР по изучению ядерных реакций в звездах позволят обосновать и проверить гипотезы и расчеты астрофизиков Узбекистана.
Госкорпорация "Росатом" планирует уже в 2026 году, на год раньше намеченного срока, завершить строительство самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах. Реактор тепловой мощностью 150 мегаватт строят на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области. Предполагают, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед.
Ранее Sputnik
сообщал о том, как великий физик Курчатов развивал науку в Узбекистане.