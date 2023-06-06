https://uz.sputniknews.ru/20230606/kazaxstan-proizvodstvo-koja-mex-obuv-uzbekskie-proizvoditeli-lgoty-35730206.html
Казахстан поддержит узбекских производителей обуви
Казахстан поддержит узбекских производителей обуви
Астана выделит кредиты и земли в специальных индустриальных зонах.
2023-06-06T11:42+0500
2023-06-06T11:42+0500
2023-06-06T11:50+0500
экономика
производство
узбекистан
казахстан
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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Казахстан внедрит для узбекских производителей меховых и кожаных товаров специальную льготную программу, передает Исполнительный комитет СНГ.Об этом стало известно в ходе встречи делегаций и предпринимателей двух стран в Ассоциации "Узчармсаноат".Казахстан готов предоставить узбекистанским производителям кредиты под 3% и землю в индустриальных зонах.Кроме того, казахстанская сторона выступает за увеличение экспорта готовой кожи, обуви и меховых изделий.По итогу переговоров делегации обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и организацию бизнес-миссий в Узбекистан и Казахстан.Напомним, Казахстан занимает третью строчку в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана.Так, за первые три месяца 2023 года республика экспортировала в Казахстан 2 млн 400 тыс. пар обуви.
https://uz.sputniknews.ru/20230428/uzbyekistan-kazaxstan-oxrana-okrujayuschaya-sryeda-soglashyeniye-sotrudnichyestvo-34390706.html
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экономика производство узбекистан казахстан мех кожа обувь узчармсаноат заместитель председателя комитета индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития казахстана олжас сапарбеков отношения сотрудничество
экономика производство узбекистан казахстан мех кожа обувь узчармсаноат заместитель председателя комитета индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития казахстана олжас сапарбеков отношения сотрудничество
Казахстан поддержит узбекских производителей обуви
11:42 06.06.2023 (обновлено: 11:50 06.06.2023)
Астана готова выделить льготные кредиты и земли в специальных индустриальных зонах.
ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik.
Казахстан внедрит для узбекских производителей меховых и кожаных товаров специальную льготную программу, передает
Исполнительный комитет СНГ.
Об этом стало известно в ходе встречи делегаций и предпринимателей двух стран в Ассоциации "Узчармсаноат".
"Сегодня Узбекистан считается страной, имеющей авторитет в кожевенно-обувной отрасли не только в ЦА, но и в СНГ, и на международной арене. Около 50% казахстанского кожевенно-обувного рынка занимает продукция, произведенная в Узбекистане. По этой причине мы хотим тесно сотрудничать с предприятиями страны и реализовывать новые инвестиционные проекты", — отметил зампредседателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Олжас Сапарбеков.
Казахстан готов предоставить узбекистанским производителям кредиты под 3% и землю в индустриальных зонах.
Кроме того, казахстанская сторона выступает за увеличение экспорта готовой кожи, обуви и меховых изделий.
По итогу переговоров делегации обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и организацию бизнес-миссий в Узбекистан и Казахстан.
Напомним, Казахстан занимает
третью строчку в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана.
Так, за первые три месяца 2023 года республика экспортировала
в Казахстан 2 млн 400 тыс. пар обуви.