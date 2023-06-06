https://uz.sputniknews.ru/20230606/kazaxstan-proizvodstvo-koja-mex-obuv-uzbekskie-proizvoditeli-lgoty-35730206.html

Казахстан поддержит узбекских производителей обуви

Казахстан поддержит узбекских производителей обуви

Астана выделит кредиты и земли в специальных индустриальных зонах.

2023-06-06T11:42+0500

2023-06-06T11:42+0500

2023-06-06T11:50+0500

экономика

производство

узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Казахстан внедрит для узбекских производителей меховых и кожаных товаров специальную льготную программу, передает Исполнительный комитет СНГ.Об этом стало известно в ходе встречи делегаций и предпринимателей двух стран в Ассоциации "Узчармсаноат".Казахстан готов предоставить узбекистанским производителям кредиты под 3% и землю в индустриальных зонах.Кроме того, казахстанская сторона выступает за увеличение экспорта готовой кожи, обуви и меховых изделий.По итогу переговоров делегации обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и организацию бизнес-миссий в Узбекистан и Казахстан.Напомним, Казахстан занимает третью строчку в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана.Так, за первые три месяца 2023 года республика экспортировала в Казахстан 2 млн 400 тыс. пар обуви.

https://uz.sputniknews.ru/20230428/uzbyekistan-kazaxstan-oxrana-okrujayuschaya-sryeda-soglashyeniye-sotrudnichyestvo-34390706.html

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экономика производство узбекистан казахстан мех кожа обувь узчармсаноат заместитель председателя комитета индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития казахстана олжас сапарбеков отношения сотрудничество