https://uz.sputniknews.ru/20230606/pochemu-privlekatelen-farmrynok-uzbekistan-mejdunarodnyy-ekspert-35748584.html
Почему привлекателен фармрынок Узбекистана — международный эксперт
Почему привлекателен фармрынок Узбекистана — международный эксперт
Об этом и многом другом говорили в ходе фармацевтического форума в Ташкенте. 06.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-06T16:03+0500
2023-06-06T16:03+0500
2023-06-06T16:11+0500
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казахстан
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Узбекистан в последние годы показывает высокую динамику развития экономики и роста населения. Это все обуславливает высокую инвестиционную привлекательность, в том числе и фармацевтического рынка. В этом уверен один из участников II международного фармацевтического форума — международный экономист-эксперт на фармацевтическом рынке Павел Лисовский.Напомним, в Ташкенте 5-6 июня проходил II международный фармацевтический форум Узбекистана.Особое внимание его участники уделили законодательным инициативам, направленным на поддержку данного сектора в стране.Данный форум — это уникальная профессиональная международная площадка, которая объединяет лидеров фармацевтической отрасли Узбекистана, России, Казахстана, Таджикистана, Беларуси и других стран, а также руководителей крупнейших производств, дистрибьютеров, органов власти, регуляторно-надзорных органов, лицензиаров технологий производства, юристов и специалистов по консалтингу, работающих в данной сфере.
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узбекистан, ташкент, форум, фармацевтика, эксперт, рынок, россия, казахстан, таджикистан, беларусь
узбекистан, ташкент, форум, фармацевтика, эксперт, рынок, россия, казахстан, таджикистан, беларусь
Почему привлекателен фармрынок Узбекистана — международный эксперт
16:03 06.06.2023 (обновлено: 16:11 06.06.2023)
Об этом и многом другом говорили в ходе фармацевтического форума в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Узбекистан в последние годы показывает высокую динамику развития экономики и роста населения. Это все обуславливает высокую инвестиционную привлекательность, в том числе и фармацевтического рынка. В этом уверен один из участников II международного фармацевтического форума — международный экономист-эксперт на фармацевтическом рынке Павел Лисовский.
"Тот уровень фармрынка, который сейчас есть, он не совсем соответствует потребностям страны, он немного отстает по развитию от других сфер. Поэтому эта сфера и предоставляет очень большие возможности в перспективе. Но здесь нужны конкретные шаги государства, и тогда Узбекистан сможет занять более значимую долю в том числе в фармрынке стран СНГ в целом, пока эту долю занимают другие страны. При этом объем рынка быстро растет и у Узбекистана есть все возможности для экспорта", — рассказал Sputnik Павел Лисовский.
Напомним, в Ташкенте 5-6 июня проходил II международный фармацевтический форум
Узбекистана.
Особое внимание его участники уделили законодательным инициативам, направленным на поддержку данного сектора в стране.
Данный форум — это уникальная профессиональная международная площадка, которая объединяет лидеров фармацевтической отрасли Узбекистана, России, Казахстана, Таджикистана, Беларуси и других стран, а также руководителей крупнейших производств, дистрибьютеров, органов власти, регуляторно-надзорных органов, лицензиаров технологий производства, юристов и специалистов по консалтингу, работающих в данной сфере.