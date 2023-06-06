Почему привлекателен фармрынок Узбекистана — международный эксперт

"Тот уровень фармрынка, который сейчас есть, он не совсем соответствует потребностям страны, он немного отстает по развитию от других сфер. Поэтому эта сфера и предоставляет очень большие возможности в перспективе. Но здесь нужны конкретные шаги государства, и тогда Узбекистан сможет занять более значимую долю в том числе в фармрынке стран СНГ в целом, пока эту долю занимают другие страны. При этом объем рынка быстро растет и у Узбекистана есть все возможности для экспорта", — рассказал Sputnik Павел Лисовский.