https://uz.sputniknews.ru/20230607/kupanie-utoplenie-pravila-mchs-35787465.html
Как купаться и не утонуть — правила от МЧС
Как купаться и не утонуть — правила от МЧС
Чаще всего ЧП связаны с купанием в неположенных местах и случайным падением в воду.
2023-06-07T22:00+0500
2023-06-07T22:00+0500
2023-06-07T22:00+0500
общество
безопасность
купание
мчс узбекистана
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/17/19375259_168:19:1354:686_1920x0_80_0_0_e77adddd61ad92c87ab541d98e586836.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. МЧС поделилось рекомендациями по безопасному поведению на воде, которые должен знать каждый.Во-первых, стоит обратить внимание на погоду. Не заходите в воду, если температура воздуха ниже 30-38° или есть сильный ветер.Во-вторых, человек в воде не должен быть голодным, уставшим, заболевшим, в состоянии алкогольного опьянения. Также не рекомендуется ходить купаться в одиночестве, чтобы на случай опасной ситуации вам могли оказать помощь.В-третьих, нужно помнить, что в воде запрещается: оставлять детей без присмотра, плавать около лодок, переплывать за буйки, игнорировать предупредительные знаки, прыгать в воду с мостов/плотин/кораблей, плавать в незнакомых местах.Как показывает статистика МЧС, чаще всего случаи утопления связаны с купанием людей в неположенных местах или падением в воду по неосторожности.
https://uz.sputniknews.ru/20230605/basseyny-i-akvaparki-tashkenta--adresa-35697982.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/17/19375259_364:16:1266:693_1920x0_80_0_0_aeb42014796333544a02815e0a9ac07d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество безопасность купание правила мчс узбекистана узбекистан ташкент где можно плавать
общество безопасность купание правила мчс узбекистана узбекистан ташкент где можно плавать
Как купаться и не утонуть — правила от МЧС
Чаще всего ЧП на воде связаны с купанием в неположенных местах и случайным падением в воду.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
МЧС поделилось
рекомендациями по безопасному поведению на воде, которые должен знать каждый.
Во-первых, стоит обратить внимание на погоду. Не заходите в воду, если температура воздуха ниже 30-38° или есть сильный ветер.
Во-вторых, человек в воде не должен быть голодным, уставшим, заболевшим, в состоянии алкогольного опьянения. Также не рекомендуется ходить купаться в одиночестве, чтобы на случай опасной ситуации вам могли оказать помощь.
В-третьих, нужно помнить, что в воде запрещается: оставлять детей без присмотра, плавать около лодок, переплывать за буйки, игнорировать предупредительные знаки, прыгать в воду с мостов/плотин/кораблей, плавать в незнакомых местах.
Как показывает
статистика МЧС, чаще всего случаи утопления связаны с купанием людей в неположенных местах или падением в воду по неосторожности.