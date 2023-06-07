https://uz.sputniknews.ru/20230607/kupanie-utoplenie-pravila-mchs-35787465.html

Как купаться и не утонуть — правила от МЧС

Как купаться и не утонуть — правила от МЧС

Чаще всего ЧП связаны с купанием в неположенных местах и случайным падением в воду.

2023-06-07T22:00+0500

2023-06-07T22:00+0500

2023-06-07T22:00+0500

общество

безопасность

купание

мчс узбекистана

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/17/19375259_168:19:1354:686_1920x0_80_0_0_e77adddd61ad92c87ab541d98e586836.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. МЧС поделилось рекомендациями по безопасному поведению на воде, которые должен знать каждый.Во-первых, стоит обратить внимание на погоду. Не заходите в воду, если температура воздуха ниже 30-38° или есть сильный ветер.Во-вторых, человек в воде не должен быть голодным, уставшим, заболевшим, в состоянии алкогольного опьянения. Также не рекомендуется ходить купаться в одиночестве, чтобы на случай опасной ситуации вам могли оказать помощь.В-третьих, нужно помнить, что в воде запрещается: оставлять детей без присмотра, плавать около лодок, переплывать за буйки, игнорировать предупредительные знаки, прыгать в воду с мостов/плотин/кораблей, плавать в незнакомых местах.Как показывает статистика МЧС, чаще всего случаи утопления связаны с купанием людей в неположенных местах или падением в воду по неосторожности.

https://uz.sputniknews.ru/20230605/basseyny-i-akvaparki-tashkenta--adresa-35697982.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество безопасность купание правила мчс узбекистана узбекистан ташкент где можно плавать