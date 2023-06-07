https://uz.sputniknews.ru/20230607/rossiya-vozlojila-otvetstvennost-za-kaxovskuyu-ges-na-kiev-i-zapad-35774839.html
Россия возложила ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев и Запад
Россия возложила ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев и Запад
Такое заявление на заседании Совбеза ООН сделал постоянный представитель РФ в организации Василий Небензя.
2023-06-07T11:11+0500
2023-06-07T11:11+0500
2023-06-07T11:22+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Россия возлагает всю полноту ответственности за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Киев и накачивающих его оружием "западных покровителей". Такое заявление сделал постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости. По его словам, диверсия Киева преследовала две цели: привлечь как можно больше внимания для перегруппировки подразделений ВСУ, а также причинить максимальный гуманитарный ущерб населению прилегающих к ГЭС районов.Напомним, в ночь на вторник обстрелы со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.В Новой Каховке днем уровень воды поднялся практически на 11 метров, максимально может дойти до 12. Идет эвакуация жителей трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав электростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.Как выглядит Новая Каховка после разрушения ГЭС смотрите в фотоподборке Sputnik.
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специальная военная операция каховская гэс херсонская область оон постоянный представитель василий небензя ответственность за террористический акт киев всу запад
специальная военная операция каховская гэс херсонская область оон постоянный представитель василий небензя ответственность за террористический акт киев всу запад
Россия возложила ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев и Запад
11:11 07.06.2023 (обновлено: 11:22 07.06.2023)
Такое заявление на заседании Совбеза ООН сделал постоянный представитель РФ в организации Василий Небензя.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Россия возлагает всю полноту ответственности за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Киев и накачивающих его оружием "западных покровителей". Такое заявление сделал постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, сообщает
РИА Новости.
"Исходим из того, что киевский режим и накачивающие его оружием западные покровители несут всю полноту ответственности за разворачивающуюся трагедию", — отметил Небензя.
По его словам, диверсия Киева преследовала две цели: привлечь как можно больше внимания для перегруппировки подразделений ВСУ, а также причинить максимальный гуманитарный ущерб населению прилегающих к ГЭС районов.
"Сожалеем, что наши призывы к генсекретарю (ООН) сделать все возможное для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание", — заключил постпред.
Напомним, в ночь на вторник обстрелы со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.
В Новой Каховке днем уровень воды поднялся практически на 11 метров, максимально может дойти до 12. Идет эвакуация жителей трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав электростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.
Как выглядит Новая Каховка после разрушения ГЭС смотрите в фотоподборке Sputnik
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