https://uz.sputniknews.ru/20230607/rossiya-vozlojila-otvetstvennost-za-kaxovskuyu-ges-na-kiev-i-zapad-35774839.html

Россия возложила ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев и Запад

Россия возложила ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев и Запад

Такое заявление на заседании Совбеза ООН сделал постоянный представитель РФ в организации Василий Небензя.

2023-06-07T11:11+0500

2023-06-07T11:11+0500

2023-06-07T11:22+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Россия возлагает всю полноту ответственности за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Киев и накачивающих его оружием "западных покровителей". Такое заявление сделал постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости. По его словам, диверсия Киева преследовала две цели: привлечь как можно больше внимания для перегруппировки подразделений ВСУ, а также причинить максимальный гуманитарный ущерб населению прилегающих к ГЭС районов.Напомним, в ночь на вторник обстрелы со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.В Новой Каховке днем уровень воды поднялся практически на 11 метров, максимально может дойти до 12. Идет эвакуация жителей трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав электростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.Как выглядит Новая Каховка после разрушения ГЭС смотрите в фотоподборке Sputnik.

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