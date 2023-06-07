https://uz.sputniknews.ru/20230607/tashkent-otklyuchenie-goryachaya-voda-adresa-35783394.html

Еще в трех районах Ташкента отключили горячую воду — адреса

Еще в трех районах Ташкента отключили горячую воду — адреса

Без горячей воды частично остались Алмазарский, Шайхантахурский и Яшнабадский районы.

2023-06-07T15:02+0500

2023-06-07T15:02+0500

2023-06-07T15:55+0500

ташкент

общество

горячая вода

отключение воды

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/719/64/7196497_0:720:1367:1489_1920x0_80_0_0_0c560c4938de74a85922cd73d9b76f48.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В некоторых локациях Алмазарского, Шайхантахурского и Яшнабадского районов отключили горячую воду, передает компания Veolia Energy Tashkent.Воды не будет сегодня до 18.00 по следующим адресам:По данным компании, ограничение связано с аварией и ремонтными работами по ее устроению.Ранее стало известно, что в ряде махаллей Чиланзарского района отключили горячую воду.

https://uz.sputniknews.ru/20230601/tashkent-metro-skorost-snijenie-jara-35581943.html

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент узбекистан общество горячая вода отключение воды