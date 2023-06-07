https://uz.sputniknews.ru/20230607/tashkent-otklyuchenie-goryachaya-voda-adresa-35783394.html
Еще в трех районах Ташкента отключили горячую воду — адреса
Еще в трех районах Ташкента отключили горячую воду — адреса
Без горячей воды частично остались Алмазарский, Шайхантахурский и Яшнабадский районы.
2023-06-07T15:02+0500
2023-06-07T15:02+0500
2023-06-07T15:55+0500
ташкент
общество
горячая вода
отключение воды
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В некоторых локациях Алмазарского, Шайхантахурского и Яшнабадского районов отключили горячую воду, передает компания Veolia Energy Tashkent.Воды не будет сегодня до 18.00 по следующим адресам:По данным компании, ограничение связано с аварией и ремонтными работами по ее устроению.Ранее стало известно, что в ряде махаллей Чиланзарского района отключили горячую воду.
https://uz.sputniknews.ru/20230601/tashkent-metro-skorost-snijenie-jara-35581943.html
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ташкент узбекистан общество горячая вода отключение воды
Еще в трех районах Ташкента отключили горячую воду — адреса
15:02 07.06.2023 (обновлено: 15:55 07.06.2023)
Без горячего водоснабжения частично остались жители Алмазарского, Шайхантахурского и Яшнабадского районов.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
В некоторых локациях Алмазарского, Шайхантахурского и Яшнабадского районов отключили горячую воду, передает
компания Veolia Energy Tashkent.
Воды не будет сегодня до 18.00 по следующим адресам:
Алмазарский район:
массивы ТашМИ, ТГТУ, Ходжаева и Медгородок,
Шайхантахурский район:
массивы Бель-Тепа, Ибн-Сино и Джарарык,
Яшнабадский район:
массивы Авиасозлар 1 и 2, Тузель 2, 3 и 4.
По данным компании, ограничение связано с аварией и ремонтными работами по ее устроению.
Ранее стало известно
, что в ряде махаллей Чиланзарского района отключили горячую воду.