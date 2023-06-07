https://uz.sputniknews.ru/20230607/turizm-tsentralnaya-aziya-ekspert-prognoz-35781531.html

В этом году ЦА очень востребована у туристов — эксперт

В этом году ЦА очень востребована у туристов — эксперт

Страны Центральной Азии ожидают туристический бум.

2023-06-07T14:02+0500

2023-06-07T14:02+0500

2023-06-07T14:51+0500

туризм

центральная азия

узбекистан

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В этом году страны Центральной Азии очень востребованы у туристов, передает РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента туризма РК Кыял Кенжематову. Например, в 2023 году Кыргызстан ожидает поток в 10 млн туристов. В первом квартале страну уже посетили 1,8 млн иностранцев. Больше всего туристов приезжают из Казахстана, России и Узбекистана.Напомним, в 2022 году Узбекистан посетили 5,2 млн иностранных туристов, что на 3,4 млн больше показателя 2021 года.Больше всего туристов было из следующих стран:Кроме того, Узбекистан активно развивает зиёрат-туризм, собирающий мусульман со всего мира.

https://uz.sputniknews.ru/20230505/lgoty-turoperatory-razvitie-turizma-uzbekistan-34647279.html

центральная азия

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