https://uz.sputniknews.ru/20230607/turizm-tsentralnaya-aziya-ekspert-prognoz-35781531.html
В этом году ЦА очень востребована у туристов — эксперт
В этом году ЦА очень востребована у туристов — эксперт
Страны Центральной Азии ожидают туристический бум.
2023-06-07T14:02+0500
2023-06-07T14:02+0500
2023-06-07T14:51+0500
туризм
центральная азия
узбекистан
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В этом году страны Центральной Азии очень востребованы у туристов, передает РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента туризма РК Кыял Кенжематову. Например, в 2023 году Кыргызстан ожидает поток в 10 млн туристов. В первом квартале страну уже посетили 1,8 млн иностранцев. Больше всего туристов приезжают из Казахстана, России и Узбекистана.Напомним, в 2022 году Узбекистан посетили 5,2 млн иностранных туристов, что на 3,4 млн больше показателя 2021 года.Больше всего туристов было из следующих стран:Кроме того, Узбекистан активно развивает зиёрат-туризм, собирающий мусульман со всего мира.
https://uz.sputniknews.ru/20230505/lgoty-turoperatory-razvitie-turizma-uzbekistan-34647279.html
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туризм центральная азия ца узбекистан кыргызстан мнение эксперта прогноз эксперта 2023 лето отпуск
туризм центральная азия ца узбекистан кыргызстан мнение эксперта прогноз эксперта 2023 лето отпуск
В этом году ЦА очень востребована у туристов — эксперт
14:02 07.06.2023 (обновлено: 14:51 07.06.2023)
По словам эксперта, страны Центральной Азии ожидают туристический бум.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
В этом году страны Центральной Азии очень востребованы у туристов, передает РИА Новости
со ссылкой на замдиректора департамента туризма РК Кыял Кенжематову.
"В этом году Центральная Азия, в том числе Кыргызстан, очень востребована в плане туризма. Ожидаем туристический бум", — сказала она.
Например, в 2023 году Кыргызстан ожидает поток в 10 млн туристов. В первом квартале страну уже посетили 1,8 млн иностранцев. Больше всего туристов приезжают из Казахстана, России и Узбекистана.
Напомним, в 2022 году Узбекистан посетили
5,2 млн иностранных туристов, что на 3,4 млн больше показателя 2021 года.
Больше всего туристов было из следующих стран:
Кроме того, Узбекистан активно развивает
зиёрат-туризм, собирающий мусульман со всего мира.