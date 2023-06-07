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https://uz.sputniknews.ru/20230607/zaxarova-potrebovala-ot-ssha-otvetit-na-voprosy-rf-po-atake-na-kaxovskuyu-ges-35793239.html
Захарова потребовала от США ответить на вопросы РФ по атаке на Каховскую ГЭС
Захарова потребовала от США ответить на вопросы РФ по атаке на Каховскую ГЭС
Киев планирует теракт с подрывом в Харькове хранилища с отработанным ядерным топливом, предупредила спецпредставитель российского МИД.
2023-06-07T18:19+0500
2023-06-07T18:19+0500
россия
мид рф
мария захарова
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политика
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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Американские власти обязаны ответить на вопросы, имеющиеся у России по использованию американского оружия для пробных ударов по шлюзам Каховской плотины, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова рассказала, что "в этом контексте показательно заявление украинского генерала Андрея Ковальчука, они сделаны были им в интервью газете Washington Post, еще 29 декабря 2022 года, о чем говорил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя"."Украинский генерал Ковальчук, в частности, сказал, что ВСУ еще тогда нанесли, теперь прямая цитата: "пробный удар из американской реактивной системы залпового огня РСЗО HIMARS - по одному из шлюзов Каховской плотины, чтобы сделать в нем отверстие и посмотреть, насколько поднимется вода в Днепре", - напомнила она.Она также задалась вопросом, знает ли американская сторона об использовании своего оружия в отношении гражданской инфрастуктуры в третьих странах? "Это невозможно не заметить, это напечатала американская газета полгода назад", - добавила Захарова.По словам Захаровой, "это те вопросы, которые мы прямо ставим в публичном пространстве перед Белым домом, вы обязаны на них ответить".Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.На днях Киев заранее искусственно повысил уровень воды в Каховском водохранилище, увеличив сброс на ГЭС выше по течению, чтобы нанести максимальный урон, и это подтверждают европейские системы мониторинга, подчеркнула она. Захарова напомнила, что повреждение плотины повлекло за собой подтопление населенных пунктов, к серьезным экологическим последствиям.Удары по Каховской ГЭС можно напрямую назвать терактом против мирного населения, поскольку в этом районе нет ни одного военного объекта, подчеркнула Захарова.На этом киевский режим не остановится. На фоне военных провалов украинские власти рассматривают возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом, заявила Захарова.Она назвала такие акты агонией киевского режима, который сам себя загнал в угол и не знает, как выбраться. Поэтому администрация Зеленского будет проводить экстремистские террористические акты во всем мире, подчеркнула представитель российского МИД.Она добавила, что, как бы Запад ни стремился "накачать оружием киевский режим с целью нанести России как можно больше вреда, их старания тщетны".Президент США Джо Байден накануне прокомментировал ситуацию с Каховской ГЭС
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россия министерство иностранных дел мид официальный представитель мария захарова брифинг сша himars каховская гэс террористический акт власти сша
россия министерство иностранных дел мид официальный представитель мария захарова брифинг сша himars каховская гэс террористический акт власти сша

Захарова потребовала от США ответить на вопросы РФ по атаке на Каховскую ГЭС

18:19 07.06.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
© Пресс-служба МИД РФ
/
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Киев планирует теракт с подрывом в Харькове хранилища с отработанным ядерным топливом, предупредила спецпредставитель российского МИД.
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Американские власти обязаны ответить на вопросы, имеющиеся у России по использованию американского оружия для пробных ударов по шлюзам Каховской плотины, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова рассказала, что "в этом контексте показательно заявление украинского генерала Андрея Ковальчука, они сделаны были им в интервью газете Washington Post, еще 29 декабря 2022 года, о чем говорил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя".
"Украинский генерал Ковальчук, в частности, сказал, что ВСУ еще тогда нанесли, теперь прямая цитата: "пробный удар из американской реактивной системы залпового огня РСЗО HIMARS - по одному из шлюзов Каховской плотины, чтобы сделать в нем отверстие и посмотреть, насколько поднимется вода в Днепре", - напомнила она.
"У меня теперь вопрос- Кирби (координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби), Карин Жан-Пьер (пресс- секретарь Белого дома), - все люди, которые отвечают за коммуникации в Белом Доме, в Госдепартаменте, скажите, пожалуйста, это напрямую вас касается, вы обязаны дать ответ: вы знали об этом? Вы знали, как используется американское оружие? Вы знали, как используется оружие, которое поставляется на территорию Украины на деньги американских налогоплательщиков?", - указала Захарова.
Она также задалась вопросом, знает ли американская сторона об использовании своего оружия в отношении гражданской инфрастуктуры в третьих странах? "Это невозможно не заметить, это напечатала американская газета полгода назад", - добавила Захарова.
По словам Захаровой, "это те вопросы, которые мы прямо ставим в публичном пространстве перед Белым домом, вы обязаны на них ответить".
Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
На днях Киев заранее искусственно повысил уровень воды в Каховском водохранилище, увеличив сброс на ГЭС выше по течению, чтобы нанести максимальный урон, и это подтверждают европейские системы мониторинга, подчеркнула она. Захарова напомнила, что повреждение плотины повлекло за собой подтопление населенных пунктов, к серьезным экологическим последствиям.
Удары по Каховской ГЭС можно напрямую назвать терактом против мирного населения, поскольку в этом районе нет ни одного военного объекта, подчеркнула Захарова.
На этом киевский режим не остановится. На фоне военных провалов украинские власти рассматривают возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом, заявила Захарова.
"Мы получаем сообщения о других террористических актах, грязных методах и планах, которых не гнушаются украинские функционеры. Из-за отсутствия военных успехов в противостоянии с Россией киевский режим рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующим обвинением Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту", — сказала Захарова в ходе брифинга.
Она назвала такие акты агонией киевского режима, который сам себя загнал в угол и не знает, как выбраться. Поэтому администрация Зеленского будет проводить экстремистские террористические акты во всем мире, подчеркнула представитель российского МИД.
"К сожалению, киевский режим не успокоится и будет проводить экстремистские террористические акты, я уверяю вас, во всем мире. Киевский режим никогда не сможет стать иным. Это их истинное лицо. Никакие ухищрения, никакие провокации англосаксонского политического мира не повлияют на те цели и задачи в глобальном плане, о которых говорило российское руководство", — сказала Захарова.
Она добавила, что, как бы Запад ни стремился "накачать оружием киевский режим с целью нанести России как можно больше вреда, их старания тщетны".
Президент США Джо Байден накануне прокомментировал ситуацию с Каховской ГЭС
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