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https://uz.sputniknews.ru/20230609/uzbekistan-balet-spektakl-lazgi-premera-sankt-peterburg-35852964.html
Национальный балет Узбекистана показал “танец души и любви” в Санкт-Петербурге —фото
Национальный балет Узбекистана показал “танец души и любви” в Санкт-Петербурге —фото
Самобытное звучание народных музыкальных инструментов, очарование хорезмского танца” Лазги” и невероятная световая партитура — в постановке известного немецкого балетмейстера Рауля Раймондо Ребека.
2023-06-09T16:05+0500
2023-06-09T16:09+0500
россия
санкт-петербург
театр
премьера
гастроли
балет
спектакль
лазги
узбекистан
культура
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Санкт-Петербурге на основной сцене Александринского театра 7 июня состоялась российская премьера балетного спектакля “Лазги. Танец души и любви” в исполнении артистов национального балета Узбекистана, сообщает Фонд развития культуры и искусства республики.Ранее премьеры балета "Лазги" состоялись в Дубае и Стамбуле.
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россия санкт-петербург театр премьера гастроли балет спектакль лазги узбекистан культура узбекская культура фонд
россия санкт-петербург театр премьера гастроли балет спектакль лазги узбекистан культура узбекская культура фонд

Национальный балет Узбекистана показал “танец души и любви” в Санкт-Петербурге —фото

16:05 09.06.2023 (обновлено: 16:09 09.06.2023)
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанРоссийская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
Российская премьера балетного спектакля Лазги. Танец души и любви. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2023
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан
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Самобытное звучание народных музыкальных инструментов, очарование хорезмского танца ”Лазги” и невероятная световая партитура — в постановке известного немецкого балетмейстера Рауля Раймондо Ребека.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Санкт-Петербурге на основной сцене Александринского театра 7 июня состоялась российская премьера балетного спектакля “Лазги. Танец души и любви” в исполнении артистов национального балета Узбекистана, сообщает Фонд развития культуры и искусства республики.
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанРоссийская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
Российская премьера балетного спектакля Лазги. Танец души и любви. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2023
Российская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

“Эффектная постановка известного немецкого балетмейстера Рауля Раймондо Ребека не оставила публику равнодушной. Завораживающее звучание народных музыкальных инструментов, очарование хорезмского танца и невероятная световая партитура были по достоинству оценены зрителями”, — говорится в сообщении.

© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанРоссийская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
Российская премьера балетного спектакля Лазги. Танец души и любви. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2023
Российская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанРоссийская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
Российская премьера балетного спектакля Лазги. Танец души и любви. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2023
Российская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанРоссийская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
Российская премьера балетного спектакля Лазги. Танец души и любви. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2023
Российская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Ранее премьеры балета "Лазги" состоялись в Дубае и Стамбуле.
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