Национальный балет Узбекистана показал “танец души и любви” в Санкт-Петербурге —фото
16:05 09.06.2023 (обновлено: 16:09 09.06.2023)
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанРоссийская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
Самобытное звучание народных музыкальных инструментов, очарование хорезмского танца ”Лазги” и невероятная световая партитура — в постановке известного немецкого балетмейстера Рауля Раймондо Ребека.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Санкт-Петербурге на основной сцене Александринского театра 7 июня состоялась российская премьера балетного спектакля “Лазги. Танец души и любви” в исполнении артистов национального балета Узбекистана, сообщает Фонд развития культуры и искусства республики.
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанРоссийская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
Российская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
“Эффектная постановка известного немецкого балетмейстера Рауля Раймондо Ребека не оставила публику равнодушной. Завораживающее звучание народных музыкальных инструментов, очарование хорезмского танца и невероятная световая партитура были по достоинству оценены зрителями”, — говорится в сообщении.
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанРоссийская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
Российская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанРоссийская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
Российская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанРоссийская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
Российская премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".