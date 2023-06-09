https://uz.sputniknews.ru/20230609/uzbekistan-balet-spektakl-lazgi-premera-sankt-peterburg-35852964.html

Национальный балет Узбекистана показал “танец души и любви” в Санкт-Петербурге —фото

Национальный балет Узбекистана показал “танец души и любви” в Санкт-Петербурге —фото

Самобытное звучание народных музыкальных инструментов, очарование хорезмского танца” Лазги” и невероятная световая партитура — в постановке известного немецкого балетмейстера Рауля Раймондо Ребека.

2023-06-09T16:05+0500

2023-06-09T16:05+0500

2023-06-09T16:09+0500

россия

санкт-петербург

театр

премьера

гастроли

балет

спектакль

лазги

узбекистан

культура

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Санкт-Петербурге на основной сцене Александринского театра 7 июня состоялась российская премьера балетного спектакля “Лазги. Танец души и любви” в исполнении артистов национального балета Узбекистана, сообщает Фонд развития культуры и искусства республики.Ранее премьеры балета "Лазги" состоялись в Дубае и Стамбуле.

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