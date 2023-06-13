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https://uz.sputniknews.ru/20230613/muynak-turizm-foto-35940995.html
Муйнак глазами туриста – 10 кадров города, из которого ушло Аральское море
Муйнак глазами туриста – 10 кадров города, из которого ушло Аральское море
Sputnik подготовил подборку фото, после которых вы обязательно захотите поехать в Муйнак.
2023-06-13T22:00+0500
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фотолента
узбекистан
муйнак
аральское море
туризм
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фотолента фото узбекистан муйнак аральское море арал туризм
фотолента фото узбекистан муйнак аральское море арал туризм

Муйнак глазами туриста – 10 кадров города, из которого ушло Аральское море

22:00 13.06.2023
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Некогда прибрежный город теперь расположен в сердце соленой пустыни. Туристы здесь могут пообедать в "сухопутном" маяке и увидеть кладбище кораблей. Sputnik подготовил подборку фото, после которых вы обязательно захотите поехать в Муйнак.
© Sputnik/Элина Бекназарова

Город Муйнак расположен в Каракалпакстане, в 3-х часах езды от столицы республики Нукуса.

Город Муйнак расположен в Каракалпакстане, в 3-х часах езды от столицы республики Нукуса. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik/Элина Бекназарова

Город Муйнак расположен в Каракалпакстане, в 3-х часах езды от столицы республики Нукуса.

© Sputnik/Элина Бекназарова

Когда-то город омывало Аральское море. В 1960-х годах уровень воды в море начал быстро снижаться.

Когда-то город омывало Аральское море. В 1960-х годах уровень воды в море начал быстро снижаться. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik/Элина Бекназарова

Когда-то город омывало Аральское море. В 1960-х годах уровень воды в море начал быстро снижаться.

© Sputnik/Элина Бекназарова

Сегодня Муйнак превратился в город с пустыней и знаменитым кладбищем кораблей.

Сегодня Муйнак превратился в город с пустыней и знаменитым кладбищем кораблей. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik/Элина Бекназарова

Сегодня Муйнак превратился в город с пустыней и знаменитым кладбищем кораблей.

© Sputnik/Элина Бекназарова

Основная часть местных жителей – это приветливые и гостеприимные каракалпаки.

Основная часть местных жителей – это приветливые и гостеприимные каракалпаки. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik/Элина Бекназарова

Основная часть местных жителей – это приветливые и гостеприимные каракалпаки.

© Sputnik/Элина Бекназарова

Они рады туристам со всего Узбекистана и из других стран.

Они рады туристам со всего Узбекистана и из других стран. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik/Элина Бекназарова

Они рады туристам со всего Узбекистана и из других стран.

© Sputnik/Элина Бекназарова

Туристов в Муйнаке привлекает колоритный быт каракалпаков и возможность вживую увидеть трагедию Арала.

Туристов в Муйнаке привлекает колоритный быт каракалпаков и возможность вживую увидеть трагедию Арала. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik/Элина Бекназарова

Туристов в Муйнаке привлекает колоритный быт каракалпаков и возможность вживую увидеть трагедию Арала.

© Sputnik/Элина Бекназарова

Чтобы прочувствовать местную культуру, можно заночевать в настоящей каракалпакской юрте.

Чтобы прочувствовать местную культуру, можно заночевать в настоящей каракалпакской юрте. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik/Элина Бекназарова

Чтобы прочувствовать местную культуру, можно заночевать в настоящей каракалпакской юрте.

© Sputnik/Элина Бекназарова

Или поесть в знаменитом кафе "Маяк" с видом на море. Уникальность этого заведения в том, что оно расположилось в здании ранее работавшего маяка.

Или поесть в знаменитом кафе &quot;Маяк&quot; с видом на море. Уникальность этого заведения в том, что оно расположилось в здании ранее работавшего маяка. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik/Элина Бекназарова

Или поесть в знаменитом кафе "Маяк" с видом на море. Уникальность этого заведения в том, что оно расположилось в здании ранее работавшего маяка.

© Sputnik/Элина Бекназарова

Развлекательных мероприятий в городе немного, именно поэтому молодежь Муйнака не пропускает их.

Развлекательных мероприятий в городе немного, именно поэтому молодежь Муйнака не пропускает их. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik/Элина Бекназарова

Развлекательных мероприятий в городе немного, именно поэтому молодежь Муйнака не пропускает их.

© Sputnik/Элина Бекназарова

Лучшее время для посещения кладбища кораблей – вечером, во время заката.

Лучшее время для посещения кладбища кораблей – вечером, во время заката. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik/Элина Бекназарова

Лучшее время для посещения кладбища кораблей – вечером, во время заката.

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