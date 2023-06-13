Муйнак глазами туриста – 10 кадров города, из которого ушло Аральское море

Город Муйнак расположен в Каракалпакстане, в 3-х часах езды от столицы республики Нукуса.
Город Муйнак расположен в Каракалпакстане, в 3-х часах езды от столицы республики Нукуса.
Когда-то город омывало Аральское море. В 1960-х годах уровень воды в море начал быстро снижаться.
Когда-то город омывало Аральское море. В 1960-х годах уровень воды в море начал быстро снижаться.
Сегодня Муйнак превратился в город с пустыней и знаменитым кладбищем кораблей.
Сегодня Муйнак превратился в город с пустыней и знаменитым кладбищем кораблей.
Основная часть местных жителей – это приветливые и гостеприимные каракалпаки.
Основная часть местных жителей – это приветливые и гостеприимные каракалпаки.
Они рады туристам со всего Узбекистана и из других стран.
Они рады туристам со всего Узбекистана и из других стран.
Туристов в Муйнаке привлекает колоритный быт каракалпаков и возможность вживую увидеть трагедию Арала.
Туристов в Муйнаке привлекает колоритный быт каракалпаков и возможность вживую увидеть трагедию Арала.
Чтобы прочувствовать местную культуру, можно заночевать в настоящей каракалпакской юрте.
Чтобы прочувствовать местную культуру, можно заночевать в настоящей каракалпакской юрте.
Или поесть в знаменитом кафе "Маяк" с видом на море. Уникальность этого заведения в том, что оно расположилось в здании ранее работавшего маяка.
Или поесть в знаменитом кафе "Маяк" с видом на море. Уникальность этого заведения в том, что оно расположилось в здании ранее работавшего маяка.
Развлекательных мероприятий в городе немного, именно поэтому молодежь Муйнака не пропускает их.
Развлекательных мероприятий в городе немного, именно поэтому молодежь Муйнака не пропускает их.
Лучшее время для посещения кладбища кораблей – вечером, во время заката.
Лучшее время для посещения кладбища кораблей – вечером, во время заката.