Муйнак глазами туриста – 10 кадров города, из которого ушло Аральское море

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Некогда прибрежный город теперь расположен в сердце соленой пустыни. Туристы здесь могут пообедать в "сухопутном" маяке и увидеть кладбище кораблей. Sputnik подготовил подборку фото, после которых вы обязательно захотите поехать в Муйнак.