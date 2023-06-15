https://uz.sputniknews.ru/20230615/solntsye-fotoelektrostantsii-stroitelstvo-uzbekistan-tri-oblasti-35992269.html

Еще в трех областях Узбекистана построят солнечные фотоэлектростанции — где именно

Еще в трех областях Узбекистана построят солнечные фотоэлектростанции — где именно

Кроме того в Юкоричирчикском районе появится система накопления электрической энергии мощностью 334 МВт.

2023-06-15T15:18+0500

2023-06-15T15:18+0500

2023-06-15T15:18+0500

узбекистан

общество

ташкентская область

бухарская область

кашкадарьинская область

солнечная электростанция

постановление

президент узбекистана

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Солнечные фотоэлектростанции построят в Ташкентской, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Это предусмотрено постановлениями, подписанными президентом 14 июня.В соответствии с ними инвестиционные проекты по строительству солнечных фотоэлектростанций реализуют в Ташкентской, Бухарской и Кашкадарьинской областях.Мощность фотоэлектрических станций составит: В рамках реализации данных инвестиционных проектов:При этом размер арендной платы, уплачиваемой соответствующими проектными компаниями за земельные участки, равен сумме земельного налога.На сегодняшний день солнечные панели уже обеспечили электричеством более 200 тысяч домохозяйств республики.Кроме того, с 1 мая 2023 года введено требование установки солнечных панелей на не менее 50% свободной части крыши многоэтажных домов. Также на всех заправочных (автобензин, сжиженный и сжатый газ) станциях не менее 50% обеспечения электроэнергией технико-бытовых потребностей и освещения их территории должны покрывать посредством солнечных панелей, устанавливаемых на данных объектах.

узбекистан

ташкентская область

бухарская область

кашкадарьинская область

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