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https://uz.sputniknews.ru/20230615/solntsye-fotoelektrostantsii-stroitelstvo-uzbekistan-tri-oblasti-35992269.html
Еще в трех областях Узбекистана построят солнечные фотоэлектростанции — где именно
Еще в трех областях Узбекистана построят солнечные фотоэлектростанции — где именно
Кроме того в Юкоричирчикском районе появится система накопления электрической энергии мощностью 334 МВт.
2023-06-15T15:18+0500
2023-06-15T15:18+0500
узбекистан
общество
ташкентская область
бухарская область
кашкадарьинская область
солнечная электростанция
постановление
президент узбекистана
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Солнечные фотоэлектростанции построят в Ташкентской, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Это предусмотрено постановлениями, подписанными президентом 14 июня.В соответствии с ними инвестиционные проекты по строительству солнечных фотоэлектростанций реализуют в Ташкентской, Бухарской и Кашкадарьинской областях.Мощность фотоэлектрических станций составит: В рамках реализации данных инвестиционных проектов:При этом размер арендной платы, уплачиваемой соответствующими проектными компаниями за земельные участки, равен сумме земельного налога.На сегодняшний день солнечные панели уже обеспечили электричеством более 200 тысяч домохозяйств республики.Кроме того, с 1 мая 2023 года введено требование установки солнечных панелей на не менее 50% свободной части крыши многоэтажных домов. Также на всех заправочных (автобензин, сжиженный и сжатый газ) станциях не менее 50% обеспечения электроэнергией технико-бытовых потребностей и освещения их территории должны покрывать посредством солнечных панелей, устанавливаемых на данных объектах.
узбекистан
ташкентская область
бухарская область
кашкадарьинская область
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узбекистан общество ташкентская область бухарская область кашкадарьинская область солнечная электростанция постановление президент узбекистана электроэнергия
узбекистан общество ташкентская область бухарская область кашкадарьинская область солнечная электростанция постановление президент узбекистана электроэнергия

Еще в трех областях Узбекистана построят солнечные фотоэлектростанции — где именно

15:18 15.06.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСолнечные панели
Солнечные панели - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Кроме того, в Юкоричирчикском районе появится система накопления электрической энергии мощностью 334 МВт.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Солнечные фотоэлектростанции построят в Ташкентской, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Это предусмотрено постановлениями, подписанными президентом 14 июня.
В соответствии с ними инвестиционные проекты по строительству солнечных фотоэлектростанций реализуют в Ташкентской, Бухарской и Кашкадарьинской областях.
Мощность фотоэлектрических станций составит:
в Юкоричирчикском районе Ташкентской области – 400 МВт;
в Караулбазарском районе Бухарской области – 500 МВт;
в Нишанском районе Кашкадарьинской области – 500 МВт.
В рамках реализации данных инвестиционных проектов:
утверждают инвестиционные соглашения;
одобряют соглашения о закупке электроэнергии.
При этом размер арендной платы, уплачиваемой соответствующими проектными компаниями за земельные участки, равен сумме земельного налога.
На сегодняшний день солнечные панели уже обеспечили электричеством более 200 тысяч домохозяйств республики.
Кроме того, с 1 мая 2023 года введено требование установки солнечных панелей на не менее 50% свободной части крыши многоэтажных домов. Также на всех заправочных (автобензин, сжиженный и сжатый газ) станциях не менее 50% обеспечения электроэнергией технико-бытовых потребностей и освещения их территории должны покрывать посредством солнечных панелей, устанавливаемых на данных объектах.
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