https://uz.sputniknews.ru/20230615/solntsye-fotoelektrostantsii-stroitelstvo-uzbekistan-tri-oblasti-35992269.html
Еще в трех областях Узбекистана построят солнечные фотоэлектростанции — где именно
Еще в трех областях Узбекистана построят солнечные фотоэлектростанции — где именно
Кроме того в Юкоричирчикском районе появится система накопления электрической энергии мощностью 334 МВт.
2023-06-15T15:18+0500
2023-06-15T15:18+0500
2023-06-15T15:18+0500
узбекистан
общество
ташкентская область
бухарская область
кашкадарьинская область
солнечная электростанция
постановление
президент узбекистана
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Солнечные фотоэлектростанции построят в Ташкентской, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Это предусмотрено постановлениями, подписанными президентом 14 июня.В соответствии с ними инвестиционные проекты по строительству солнечных фотоэлектростанций реализуют в Ташкентской, Бухарской и Кашкадарьинской областях.Мощность фотоэлектрических станций составит: В рамках реализации данных инвестиционных проектов:При этом размер арендной платы, уплачиваемой соответствующими проектными компаниями за земельные участки, равен сумме земельного налога.На сегодняшний день солнечные панели уже обеспечили электричеством более 200 тысяч домохозяйств республики.Кроме того, с 1 мая 2023 года введено требование установки солнечных панелей на не менее 50% свободной части крыши многоэтажных домов. Также на всех заправочных (автобензин, сжиженный и сжатый газ) станциях не менее 50% обеспечения электроэнергией технико-бытовых потребностей и освещения их территории должны покрывать посредством солнечных панелей, устанавливаемых на данных объектах.
узбекистан
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узбекистан общество ташкентская область бухарская область кашкадарьинская область солнечная электростанция постановление президент узбекистана электроэнергия
узбекистан общество ташкентская область бухарская область кашкадарьинская область солнечная электростанция постановление президент узбекистана электроэнергия
Еще в трех областях Узбекистана построят солнечные фотоэлектростанции — где именно
Кроме того, в Юкоричирчикском районе появится система накопления электрической энергии мощностью 334 МВт.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Солнечные фотоэлектростанции построят в Ташкентской, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Это предусмотрено постановлениями, подписанными президентом 14 июня.
В соответствии с ними инвестиционные проекты по строительству солнечных фотоэлектростанций реализуют в Ташкентской, Бухарской и Кашкадарьинской областях.
Мощность фотоэлектрических станций составит:
в Юкоричирчикском районе Ташкентской области – 400 МВт;
в Караулбазарском районе Бухарской области – 500 МВт;
в Нишанском районе Кашкадарьинской области – 500 МВт.
В рамках реализации данных инвестиционных проектов:
утверждают инвестиционные соглашения;
одобряют соглашения о закупке электроэнергии.
При этом размер арендной платы, уплачиваемой соответствующими проектными компаниями за земельные участки, равен сумме земельного налога.
Кроме того, с 1 мая 2023 года
введено требование установки солнечных панелей на не менее 50% свободной части крыши многоэтажных домов. Также на всех заправочных (автобензин, сжиженный и сжатый газ) станциях не менее 50% обеспечения электроэнергией технико-бытовых потребностей и освещения их территории должны покрывать посредством солнечных панелей, устанавливаемых на данных объектах.