https://uz.sputniknews.ru/20230615/zaxarova-ob-otnoshenii-zapada-k-grajdanam-ukrainy-35992920.html

"Для них это расходный материал" — Захарова об отношении Запада к гражданам Украины

"Для них это расходный материал" — Захарова об отношении Запада к гражданам Украины

Власти США не считают украинцев за людей, счет потерям ВСУ на Западе никто даже не ведет, заявила представитель МИД РФ на брифинге.

2023-06-15T15:14+0500

2023-06-15T15:14+0500

2023-06-15T15:38+0500

россия

мид рф

мария захарова

брифинг

спецоперация

сша

украина

всу

экономический форум в санкт-петербурге

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Накачивая Киев оружием, власти США преследуют свои цели, не считаясь с потерями ВСУ, граждане Украины для них лишь расходный материал. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме."У них, опять же, другая цель. У них цель, как они уже неоднократно озвучивали устами сенатора Грэма, Джорджа Буша младшего, — убить как можно больше русских. А счет гражданам Украины они и не ведут, для них это просто расходный материал, для них это не то, что не граждане, для них это даже не люди", — подчеркнула Захарова.Она напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал новый пакет военной помощи Украине. По извращенной логике американских властей, поставки вооружения и подстрекание к военным действиям должны якобы вести к миру, заявила Захарова."По Блинкену, для того, чтобы начались переговоры, тысячи украинских военных просто должны погибнуть, пытаясь убить как можно больше русских", — сказала она на брифинге.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14 —17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Ранее представитель МИД РФ также заявила, что ВСУ продолжает обстрелы, пока РФ спасает людей в районе Каховской ГЭС — Захарова.

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