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https://uz.sputniknews.ru/20230615/zaxarova-ob-otnoshenii-zapada-k-grajdanam-ukrainy-35992920.html
"Для них это расходный материал" — Захарова об отношении Запада к гражданам Украины
"Для них это расходный материал" — Захарова об отношении Запада к гражданам Украины
Власти США не считают украинцев за людей, счет потерям ВСУ на Западе никто даже не ведет, заявила представитель МИД РФ на брифинге.
2023-06-15T15:14+0500
2023-06-15T15:38+0500
россия
мид рф
мария захарова
брифинг
спецоперация
сша
украина
всу
экономический форум в санкт-петербурге
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Накачивая Киев оружием, власти США преследуют свои цели, не считаясь с потерями ВСУ, граждане Украины для них лишь расходный материал. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме."У них, опять же, другая цель. У них цель, как они уже неоднократно озвучивали устами сенатора Грэма, Джорджа Буша младшего, — убить как можно больше русских. А счет гражданам Украины они и не ведут, для них это просто расходный материал, для них это не то, что не граждане, для них это даже не люди", — подчеркнула Захарова.Она напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал новый пакет военной помощи Украине. По извращенной логике американских властей, поставки вооружения и подстрекание к военным действиям должны якобы вести к миру, заявила Захарова."По Блинкену, для того, чтобы начались переговоры, тысячи украинских военных просто должны погибнуть, пытаясь убить как можно больше русских", — сказала она на брифинге.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14 —17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Ранее представитель МИД РФ также заявила, что ВСУ продолжает обстрелы, пока РФ спасает людей в районе Каховской ГЭС — Захарова.
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россия украина запад сша энтони блинкен мария захарова пмэф брифинг граждане украины не люди расходный материал не считают за людей
россия украина запад сша энтони блинкен мария захарова пмэф брифинг граждане украины не люди расходный материал не считают за людей

"Для них это расходный материал" — Захарова об отношении Запада к гражданам Украины

15:14 15.06.2023 (обновлено: 15:38 15.06.2023)
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Пресс-брифинг Захаровой М.В.
ПМЭФ-2023. Пресс-брифинг Захаровой М.В. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Власти США не считают украинцев за людей, счет потерям ВСУ на Западе никто даже не ведет, заявила представитель МИД РФ на брифинге.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Накачивая Киев оружием, власти США преследуют свои цели, не считаясь с потерями ВСУ, граждане Украины для них лишь расходный материал. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме.
"У них, опять же, другая цель. У них цель, как они уже неоднократно озвучивали устами сенатора Грэма, Джорджа Буша младшего, — убить как можно больше русских. А счет гражданам Украины они и не ведут, для них это просто расходный материал, для них это не то, что не граждане, для них это даже не люди", — подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал новый пакет военной помощи Украине. По извращенной логике американских властей, поставки вооружения и подстрекание к военным действиям должны якобы вести к миру, заявила Захарова.
"По Блинкену, для того, чтобы начались переговоры, тысячи украинских военных просто должны погибнуть, пытаясь убить как можно больше русских", — сказала она на брифинге.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14 —17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Ранее представитель МИД РФ также заявила, что ВСУ продолжает обстрелы, пока РФ спасает людей в районе Каховской ГЭС — Захарова.
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