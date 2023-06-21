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Российские военные сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР
Российские военные сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР
Из-за удара штурмовой и армейской авиации группировки войск "Центр" украинская сторона понесла значительные потери в живой силе и технике.
2023-06-21T11:23+0500
2023-06-21T11:23+0500
2023-06-21T11:32+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Воздушно-космические силы (ВКС) России сорвали наступление украинских войск на торском направлении в ДНР, противник понес значительные потери, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.Об этом сообщил РИА Новости. Кроме того, российские истребители-бомбардировщики Су-34 атаковали 3 пункта временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Терны в Лиманском районе ДНР.Ранее Sputnik сообщал о реакции Илона Маска на провал контрнаступления ВСУ.
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спецоперация днр россия в мире всу украина вкс рф
спецоперация днр россия в мире всу украина вкс рф
Российские военные сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР
11:23 21.06.2023 (обновлено: 11:32 21.06.2023)
Из-за удара штурмовой и армейской авиации группировки войск "Центр" украинская сторона понесла значительные потери в живой силе и технике.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Воздушно-космические силы (ВКС) России сорвали наступление украинских войск на торском направлении в ДНР, противник понес значительные потери, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
Об этом сообщил РИА Новости.
"На торском участке и в районе серебрянского лесничества подразделения при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск. В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки войск "Центр" противник понес значительные потери в живой силе и технике", — сказал Савчук.
Кроме того, российские истребители-бомбардировщики Су-34 атаковали 3 пункта временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Терны в Лиманском районе ДНР.
Ранее Sputnik сообщал о реакции Илона Маска
на провал контрнаступления ВСУ.