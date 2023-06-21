https://uz.sputniknews.ru/20230621/rossiya-sryv-nastupleniye-vsu-dnr-36140145.html

Российские военные сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР

Российские военные сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР

Из-за удара штурмовой и армейской авиации группировки войск "Центр" украинская сторона понесла значительные потери в живой силе и технике.

2023-06-21T11:23+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Воздушно-космические силы (ВКС) России сорвали наступление украинских войск на торском направлении в ДНР, противник понес значительные потери, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.Об этом сообщил РИА Новости. Кроме того, российские истребители-бомбардировщики Су-34 атаковали 3 пункта временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Терны в Лиманском районе ДНР.Ранее Sputnik сообщал о реакции Илона Маска на провал контрнаступления ВСУ.

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