https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-sozdanie-akademiya-medsester-36149346.html

В Узбекистане откроют Академию медсестер

В Узбекистане откроют Академию медсестер

В Узбекистане создадут новое образовательное учреждение для медсестер.

2023-06-21T14:19+0500

2023-06-21T14:19+0500

2023-06-21T14:36+0500

узбекистан

общество

образование

медицина

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане на базе Чиланзарского медтехникума создадут Академию медсестер имени Абу Али ибн Сины.Академия начнет работу уже в следующем учебном году. Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.Кроме того, в медицинских университетах откроют обучение по специальности "медсестра высшей квалификации". Срок учебы на бакалавриате составит 4 года.Специалистам по первичной медпомощи нужно будет проходить курсы по лечению часто встречающихся у пациентов заболеваний.Также для повышения квалификации медиков запустят портал непрерывного профессионального образования.Ранее стало известно, как в Узбекистане будут бороться с психическими заболеваниями.

https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-shkola-predmet-psixologiya-36096367.html

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