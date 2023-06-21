https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-sozdanie-akademiya-medsester-36149346.html
В Узбекистане откроют Академию медсестер
В Узбекистане откроют Академию медсестер
В Узбекистане создадут новое образовательное учреждение для медсестер.
2023-06-21T14:19+0500
2023-06-21T14:19+0500
2023-06-21T14:36+0500
узбекистан
общество
образование
медицина
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане на базе Чиланзарского медтехникума создадут Академию медсестер имени Абу Али ибн Сины.Академия начнет работу уже в следующем учебном году. Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.Кроме того, в медицинских университетах откроют обучение по специальности "медсестра высшей квалификации". Срок учебы на бакалавриате составит 4 года.Специалистам по первичной медпомощи нужно будет проходить курсы по лечению часто встречающихся у пациентов заболеваний.Также для повышения квалификации медиков запустят портал непрерывного профессионального образования.Ранее стало известно, как в Узбекистане будут бороться с психическими заболеваниями.
https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-shkola-predmet-psixologiya-36096367.html
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узбекистан общество образование медицина медсестра где учиться в узбекистане
узбекистан общество образование медицина медсестра где учиться в узбекистане
В Узбекистане откроют Академию медсестер
14:19 21.06.2023 (обновлено: 14:36 21.06.2023)
Власти планируют создать новое образовательное учреждение для медицинских сестер, а также запустить обучение для них в университете.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане на базе Чиланзарского медтехникума создадут Академию медсестер имени Абу Али ибн Сины.
Академия начнет работу уже в следующем учебном году. Соответствующее постановление
подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.
Кроме того, в медицинских университетах откроют обучение по специальности "медсестра высшей квалификации". Срок учебы на бакалавриате составит 4 года.
Специалистам по первичной медпомощи нужно будет проходить курсы по лечению часто встречающихся у пациентов заболеваний.
Также для повышения квалификации медиков запустят портал непрерывного профессионального образования.
Ранее стало известно, как в Узбекистане будут бороться
с психическими заболеваниями.