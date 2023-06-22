https://uz.sputniknews.ru/20230622/sportsmen-kulikov-zabeg-dno-aral-morye-42-km-36195588.html
“Если бы не наушники, я бы оглох” — узбекистанец пробежал 42 км по высохшему дну Арала
“Если бы не наушники, я бы оглох” — узбекистанец пробежал 42 км по высохшему дну Арала
Цель забега — привлечь внимание мирового сообщества к экологическим проблемам региона.
2023-06-22T13:44+0500
2023-06-22T13:44+0500
2023-06-22T14:37+0500
узбекистан
спортсмен
забег
аральское море
приаралье
экология
проблема
бег
общество
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Узбекский спортсмен и организатор массовых забегов Андрей Куликов преодолел 42 километра 195 метров по дну высохшего Аральского моря, сообщает корреспондент Sputnik.Куликов пробежал эту дистанцию за 4 часа 9 минут и 53 секунды. Забег состоялся в рамках Aral Eco marathon, организованного Министерством экологии, окружающей среды и изменения климата во Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой — 17 июня.Спортсмен также добавил, что главной целью забега было привлечь внимание мирового сообщества к экологическим проблемам данного региона и вдохновить всех на активные действия для сохранения нашей планеты.Ранее на дне Арала прошло экстремальное ралли. Sputnik публиковал фото самых зрелищных его моментов.
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узбекистан спортсмен аральское море приаралье каракалпакстан экология проблема бег забег общество
узбекистан спортсмен аральское море приаралье каракалпакстан экология проблема бег забег общество
“Если бы не наушники, я бы оглох” — узбекистанец пробежал 42 км по высохшему дну Арала
13:44 22.06.2023 (обновлено: 14:37 22.06.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Цель забега — привлечь внимание мирового сообщества к экологическим проблемам региона.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Узбекский спортсмен и организатор массовых забегов Андрей Куликов преодолел 42 километра 195 метров по дну высохшего Аральского моря, сообщает корреспондент Sputnik.
Куликов пробежал эту дистанцию за 4 часа 9 минут и 53 секунды. Забег состоялся в рамках Aral Eco marathon, организованного Министерством экологии, окружающей среды и изменения климата во Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой — 17 июня.
“Самым сложным был отрезок с 15 по 42 километр. Поверхность была мягкая и все время нога проваливалась. Это был такой силовой бег. Еще сложности добавляла жара и встречный ветер. Он все время дул не стихая. И если бы не наушники, я боюсь, что у меня были бы потом проблемы со слухом”, — рассказал Куликов.
Спортсмен также добавил, что главной целью забега было привлечь внимание мирового сообщества к экологическим проблемам данного региона и вдохновить всех на активные действия для сохранения нашей планеты.
Ранее на дне Арала прошло экстремальное ралли. Sputnik публиковал фото
самых зрелищных его моментов.