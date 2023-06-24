https://uz.sputniknews.ru/20230624/vladimir-putin-vystupitleniye-obrascheniye-36266425.html
Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением
Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением
Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
2023-06-24T11:21+0500
2023-06-24T11:21+0500
2023-06-24T11:52+0500
россия
владимир путин
президент
президент рф
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В ближайшее время президент России Владимир Путин выступит с обращением, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Минобороны России опровергло сообщения ЧВК "Вагнер" об ударах по их лагерям. ФСБ возбудила уголовное дело против главы ЧВК "Вагнер" из-за призыва к мятежуПесков заявил, что Путин проинформирован о ситуации с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным
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россия перзидент владимир путин обращение
россия перзидент владимир путин обращение
Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением
11:21 24.06.2023 (обновлено: 11:52 24.06.2023)
Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
В ближайшее время президент России Владимир Путин выступит с обращением, сообщает РИА Новости
со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
"Да, в ближайшее время будет обращение президента", — сказал он.