https://uz.sputniknews.ru/20230624/vladimir-putin-vystupitleniye-obrascheniye-36266425.html

Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением

Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением

Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

2023-06-24T11:21+0500

2023-06-24T11:21+0500

2023-06-24T11:52+0500

россия

владимир путин

президент

президент рф

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В ближайшее время президент России Владимир Путин выступит с обращением, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Минобороны России опровергло сообщения ЧВК "Вагнер" об ударах по их лагерям. ФСБ возбудила уголовное дело против главы ЧВК "Вагнер" из-за призыва к мятежуПесков заявил, что Путин проинформирован о ситуации с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным

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