https://uz.sputniknews.ru/20230625/polnomochiya-prezident-uzbekistan-36274284.html

Какие полномочия у президента Узбекистана

Какие полномочия у президента Узбекистана

Статус президента Республики Узбекистан определяется в XIX главе Конституции. Он избирается сроком на 7 лет

2023-06-25T10:15+0500

2023-06-25T10:15+0500

2023-06-25T10:15+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

президент

президент

президент узбекистана

полномочия

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Президентом Узбекистана может быть избран гражданин республики не моложе тридцати пяти лет. Он должен свободно владеть государственным языком и постоянно проживать на территории страны не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд.Глава государства избирается гражданами Узбекистана на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет. Порядок выборов определяется законом.Президент Республики Узбекистан имеет следующие полномочия:Президент не вправе передавать исполнение своих полномочий госорганам или должностным лицам.При невозможности исполнения действующим главой государства своих обязанностей его обязанности и полномочия временно возлагаются на председателя Сената Олий Мажлиса, с проведением в течение трех месяцев в полном соответствии с законом выборов президента.Президент Узбекистана, ушедший в отставку по истечении своих полномочий, занимает пожизненно должность члена Сената Олий Мажлиса.Кто в разные годы претендовал на пост президента Узбекистана и что с ними сейчасСколько человек участвовали в президентских выборах в предыдущие годы — инфографика

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