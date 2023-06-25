Какие полномочия у президента Узбекистана
© Sputnik / Зафар ХалиловТашкент. Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
© Sputnik / Зафар Халилов
Статус президента Республики Узбекистан определяется в XIX главе Конституции. На период исполнения своих обязанностей глава государства не может занимать другую оплачиваемую должность, быть депутатом представительного органа, заниматься предпринимательством.
Президентом Узбекистана может быть избран гражданин республики не моложе тридцати пяти лет. Он должен свободно владеть государственным языком и постоянно проживать на территории страны не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд.
Глава государства избирается гражданами Узбекистана на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет. Порядок выборов определяется законом.
Президент Республики Узбекистан имеет следующие полномочия:
выступает гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов Республики Узбекистан, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Республики Узбекистан, принимает необходимые меры по реализации решений по вопросам национально-государственного устройства;
представляет Республику Узбекистан внутри страны и в международных отношениях;
ведет переговоры и подписывает договоры и соглашения Республики Узбекистан, обеспечивает соблюдение заключенных республикой договоров, соглашений и принятых ею обязательств;
принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических и иных представителей;
представляет Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуры для назначения на должности руководителей дипломатических и иных представительств Республики Узбекистан в иностранных государствах и при международных организациях;
имеет право обращаться к народу и Олий Мажлису Республики Узбекистан по важнейшим вопросам реализации внутренней и внешней политики страны;
образует и упраздняет министерства и другие республиканские органы исполнительной власти с последующим внесением указов по этим вопросам на утверждение Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан;
представляет Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуру для избрания на должность Председателя Сената;
назначает на должность с одобрения Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Премьер-министра Республики Узбекистан, членов Кабинета Министров Республики Узбекистан и освобождает их от должности;
назначает на должность и освобождает от должности руководителей комитетов, агентств и других республиканских государственных органов в соответствии с законодательством;
назначает на должность с одобрения Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Генерального прокурора Республики Узбекистан, председателя Счетной палаты Республики Узбекистан и освобождает их от должности;
назначает на должность после консультаций с Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан и освобождает его от должности;
представляет Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуры в составы Конституционного суда Республики Узбекистан, Верховного суда Республики Узбекистан, Высшего судейского совета Республики Узбекистан, а также на должности председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан, руководителя республиканского органа по противодействию коррупции и руководителя республиканского антимонопольного органа;
назначает и освобождает от должности по представлению Высшего судейского совета Республики Узбекистан председателей и заместителей председателей судов областей и города Ташкента, председателя Военного суда Республики Узбекистан;
назначает и освобождает от должности хокимов областей и города Ташкента. Президент Республики Узбекистан вправе освободить своим решением от должности хокимов районов и городов в случае нарушения ими Конституции, законов или совершения действий, порочащих честь и достоинство хокима;
приостанавливает, отменяет акты республиканских органов исполнительной власти и хокимов; вправе председательствовать на заседаниях Кабинета Министров Республики Узбекистан;
подписывает и обнародует законы Республики Узбекистан; вправе возвратить закон со своими возражениями в Олий Мажлис Республики Узбекистан для повторного обсуждения и голосования;
объявляет состояние войны в случае нападения на Республику Узбекистан или в случае необходимости выполнения договорных обязательств по взаимной обороне от агрессии, общую или частичную мобилизацию и в течение трех суток вносит принятое решение на утверждение палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан;
в исключительных случаях (реальная внешняя угроза, массовые беспорядки, крупные катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии) в интересах обеспечения безопасности граждан вводит чрезвычайное положение на всей территории или в отдельных местностях Республики Узбекистан и в течение трех суток вносит принятое решение на утверждение палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Условия и порядок введения чрезвычайного положения устанавливаются законом;
является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Узбекистан, назначает и освобождает от должности высшее командование Вооруженных Сил, присваивает высшие воинские звания;
награждает орденами, медалями и грамотой Республики Узбекистан, присваивает квалификационные и почетные звания Республики Узбекистан;
решает вопросы гражданства Республики Узбекистан и предоставления политического убежища;
вносит в Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан представления о принятии актов об амнистии и осуществляет помилование лиц, осужденных судами Республики Узбекистан;
образует и возглавляет Совет безопасности при Президенте Республики Узбекистан, формирует Администрацию Президента Республики Узбекистан, а также консультативно-совещательные и иные органы при Президенте Республики Узбекистан в целях обеспечения реализации своих полномочий;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей Конституцией и законами.
Президент не вправе передавать исполнение своих полномочий госорганам или должностным лицам.
При невозможности исполнения действующим главой государства своих обязанностей его обязанности и полномочия временно возлагаются на председателя Сената Олий Мажлиса, с проведением в течение трех месяцев в полном соответствии с законом выборов президента.
Президент Узбекистана, ушедший в отставку по истечении своих полномочий, занимает пожизненно должность члена Сената Олий Мажлиса.