https://uz.sputniknews.ru/20230613/chislo-izbirateley-na-prezidentskix-vyborax--infografika-35943039.html

Сколько человек участвовали в президентских выборах в предыдущие годы — инфографика

Сколько человек участвовали в президентских выборах в предыдущие годы — инфографика

За годы независимости в Узбекистане президентские выборы проводились шесть раз. Как менялось число избирателей на предыдущих президентских выборах, смотрите в инфографике Sputnik.

2023-06-13T19:53+0500

2023-06-13T19:53+0500

2023-06-13T19:53+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

избиратели

президентские выборы в узбекистане

инфографика

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Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля. На основании представления МИД в ЦИК 56 избирательных участков создадут при 39 дипломатических и иных представительствах Узбекистана в зарубежных странах.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.Кто баллотировался на пост президента в разные годы и где они сейчас, читайте в нашем материале.

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