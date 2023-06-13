https://uz.sputniknews.ru/20230613/chislo-izbirateley-na-prezidentskix-vyborax--infografika-35943039.html
Сколько человек участвовали в президентских выборах в предыдущие годы — инфографика
Сколько человек участвовали в президентских выборах в предыдущие годы — инфографика
За годы независимости в Узбекистане президентские выборы проводились шесть раз. Как менялось число избирателей на предыдущих президентских выборах, смотрите в инфографике Sputnik.
2023-06-13T19:53+0500
2023-06-13T19:53+0500
2023-06-13T19:53+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
избиратели
президентские выборы в узбекистане
инфографика
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Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля. На основании представления МИД в ЦИК 56 избирательных участков создадут при 39 дипломатических и иных представительствах Узбекистана в зарубежных странах.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.Кто баллотировался на пост президента в разные годы и где они сейчас, читайте в нашем материале.
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инфографика узбекистан выборы президентские выборы число избирателей количество зарегистрированных избирателей
инфографика узбекистан выборы президентские выборы число избирателей количество зарегистрированных избирателей
Сколько человек участвовали в президентских выборах в предыдущие годы — инфографика
За годы независимости в Узбекистане президентские выборы проводились шесть раз. Как менялось число избирателей на предыдущих президентских выборах, смотрите в инфографике Sputnik.
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля. На основании представления МИД в ЦИК 56 избирательных участков создадут при 39 дипломатических и иных представительствах Узбекистана в зарубежных странах.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация
кандидатов в президенты.
Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
Кто баллотировался на пост президента в разные годы и где они сейчас, читайте в нашем материале
.