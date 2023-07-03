https://uz.sputniknews.ru/20230703/spektakl-lazgi-balet-uzbekistan-pokaz-bolshoy-teatr-moskva-36499561.html

Национальный балет Узбекистана покажет “танец души и любви” в Большом театре России

Национальный балет Узбекистана покажет “танец души и любви” в Большом театре России

В сентябре текущего года зрители увидят постановку известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвященную древнему народному танцу лазги, который включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

2023-07-03T15:42+0500

2023-07-03T15:42+0500

2023-07-03T17:58+0500

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Балетный спектакль "Лазги. Танец души и любви" в исполнении труппы Национального балета Узбекистана покажут на Исторической сцене московского Большого театра 10 сентября, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства. Постановка известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвящена древнему народному танцу лазги, который в 2019 году включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Российская премьера спектакля состоялась 7 июня на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.Ранее премьеры балета "Лазги" прошли в Дубае и Стамбуле.

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