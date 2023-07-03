https://uz.sputniknews.ru/20230703/spektakl-lazgi-balet-uzbekistan-pokaz-bolshoy-teatr-moskva-36499561.html
Национальный балет Узбекистана покажет “танец души и любви” в Большом театре России
Национальный балет Узбекистана покажет “танец души и любви” в Большом театре России
В сентябре текущего года зрители увидят постановку известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвященную древнему народному танцу лазги, который включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.
2023-07-03T15:42+0500
2023-07-03T15:42+0500
2023-07-03T17:58+0500
узбекистан
узбекская культура
балет
спектакль
лазги
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большой театр
россия
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Балетный спектакль "Лазги. Танец души и любви" в исполнении труппы Национального балета Узбекистана покажут на Исторической сцене московского Большого театра 10 сентября, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства. Постановка известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвящена древнему народному танцу лазги, который в 2019 году включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Российская премьера спектакля состоялась 7 июня на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.Ранее премьеры балета "Лазги" прошли в Дубае и Стамбуле.
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узбекистан узбекская культура балет спектакль лазги фонд гастроли большой театр россия москва культура
Национальный балет Узбекистана покажет “танец души и любви” в Большом театре России
15:42 03.07.2023 (обновлено: 17:58 03.07.2023)
В сентябре текущего года зрители увидят постановку известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека, посвященную древнему народному танцу лазги, который включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Балетный спектакль "Лазги. Танец души и любви" в исполнении труппы Национального балета Узбекистана покажут на Исторической сцене московского Большого театра 10 сентября, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.
Постановка известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвящена древнему народному танцу лазги, который в 2019 году включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.
“История хорезмского танца, олицетворяющего собой народную мудрость и окутанного множеством тайн и загадок, насчитывает три тысячи лет. Захватывающая энергетика, зажигательные движения, уникальный стиль, основанный на сложном рисунке танца, — все это делает лазги выдающимся культурным феноменом”, — говорится в сообщении.
Российская премьера
спектакля состоялась 7 июня на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.
Ранее премьеры балета "Лазги" прошли в Дубае
и Стамбуле.