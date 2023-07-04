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Китай готов со всеми партнерами выступать против односторонних санкций — Си Цзиньпин
Китай готов со всеми партнерами выступать против односторонних санкций — Си Цзиньпин
Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе своего выступления на саммите Совета глав государств ШОС
2023-07-04T16:08+0500
2023-07-04T16:08+0500
2023-07-04T16:18+0500
шос
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си цзиньпин
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Китай готов вместе со всеми партнерами выступать против протекционизма и односторонних санкций, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Совета глав государств ШОС, прошедшем в формате видеосвязи. Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, председатель КНР заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции, уважении коренных интересов друг друга.Он также заявил, что странам Шанхайской организации сотрудничества следует наращивать расчеты в нацвалютах в рамках объединения. Он подчеркнул, что необходимо наращивать сотрудничество по суверенным цифровым валютам и работать над созданием Банка развития ШОС.Напомним, 23-й саммит Совета глав государств ШОС прошел сегодня в виртуальном формате в Нью-Дели. 9 инициатив Мирзиёева: что предложил президент Узбекистана на саммите ШОСЧто заявил Путин на заседании ШОС — главные моменты
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китай шос председатель кнр си цзиньпин
китай шос председатель кнр си цзиньпин
Китай готов со всеми партнерами выступать против односторонних санкций — Си Цзиньпин
16:08 04.07.2023 (обновлено: 16:18 04.07.2023)
Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе своего выступления на саммите Совета глав государств ШОС.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
Китай готов вместе со всеми партнерами выступать против протекционизма и односторонних санкций, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Совета глав государств ШОС, прошедшем в формате видеосвязи. Об этом сообщает РИА Новости
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"Китай готов со всеми партнерами реализовывать инициативу по глобальному развитию, следовать правильному направлению экономической глобализации, выступать против протекционизма, односторонних санкций, интернационализации понятия национальная безопасность", — сказал председатель КНР.
Кроме того, председатель КНР заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции, уважении коренных интересов друг друга.
"Необходимо неуклонно держать мирный курс, укреплять солидарность и взаимодоверие. Важно усиливать стратегическую координацию и взаимодействие. Призывать к устранению разногласий путем диалога, стремиться к сотрудничеству вместо конкуренции, уважать коренные интересы и озабоченности друг друга", — сказал Си Цзиньпин.
Он также заявил, что странам Шанхайской организации сотрудничества следует наращивать расчеты в нацвалютах в рамках объединения.
"Считаю целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках организации", — заявил китайский лидер.
Он подчеркнул, что необходимо наращивать сотрудничество по суверенным цифровым валютам и работать над созданием Банка развития ШОС.
Напомним, 23-й саммит Совета глав государств ШОС прошел сегодня в виртуальном формате в Нью-Дели.