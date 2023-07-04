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https://uz.sputniknews.ru/20230704/kitay-gotov-vystupat-protiv-odnostoronnix-sanktsiy-si-szinpin-36531978.html
Китай готов со всеми партнерами выступать против односторонних санкций — Си Цзиньпин
Китай готов со всеми партнерами выступать против односторонних санкций — Си Цзиньпин
Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе своего выступления на саммите Совета глав государств ШОС
2023-07-04T16:08+0500
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шос
китай
си цзиньпин
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Китай готов вместе со всеми партнерами выступать против протекционизма и односторонних санкций, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Совета глав государств ШОС, прошедшем в формате видеосвязи. Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, председатель КНР заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции, уважении коренных интересов друг друга.Он также заявил, что странам Шанхайской организации сотрудничества следует наращивать расчеты в нацвалютах в рамках объединения. Он подчеркнул, что необходимо наращивать сотрудничество по суверенным цифровым валютам и работать над созданием Банка развития ШОС.Напомним, 23-й саммит Совета глав государств ШОС прошел сегодня в виртуальном формате в Нью-Дели. 9 инициатив Мирзиёева: что предложил президент Узбекистана на саммите ШОСЧто заявил Путин на заседании ШОС — главные моменты
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китай шос председатель кнр си цзиньпин
китай шос председатель кнр си цзиньпин

Китай готов со всеми партнерами выступать против односторонних санкций — Си Цзиньпин

16:08 04.07.2023 (обновлено: 16:18 04.07.2023)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе своего выступления на саммите Совета глав государств ШОС.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Китай готов вместе со всеми партнерами выступать против протекционизма и односторонних санкций, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Совета глав государств ШОС, прошедшем в формате видеосвязи. Об этом сообщает РИА Новости.

"Китай готов со всеми партнерами реализовывать инициативу по глобальному развитию, следовать правильному направлению экономической глобализации, выступать против протекционизма, односторонних санкций, интернационализации понятия национальная безопасность", — сказал председатель КНР.

Кроме того, председатель КНР заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции, уважении коренных интересов друг друга.

"Необходимо неуклонно держать мирный курс, укреплять солидарность и взаимодоверие. Важно усиливать стратегическую координацию и взаимодействие. Призывать к устранению разногласий путем диалога, стремиться к сотрудничеству вместо конкуренции, уважать коренные интересы и озабоченности друг друга", — сказал Си Цзиньпин.

Он также заявил, что странам Шанхайской организации сотрудничества следует наращивать расчеты в нацвалютах в рамках объединения.

"Считаю целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках организации", — заявил китайский лидер.

Он подчеркнул, что необходимо наращивать сотрудничество по суверенным цифровым валютам и работать над созданием Банка развития ШОС.
Напомним, 23-й саммит Совета глав государств ШОС прошел сегодня в виртуальном формате в Нью-Дели.
9 инициатив Мирзиёева: что предложил президент Узбекистана на саммите ШОС
Что заявил Путин на заседании ШОС — главные моменты
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