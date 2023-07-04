https://uz.sputniknews.ru/20230704/kitay-gotov-vystupat-protiv-odnostoronnix-sanktsiy-si-szinpin-36531978.html

Китай готов со всеми партнерами выступать против односторонних санкций — Си Цзиньпин

Китай готов со всеми партнерами выступать против односторонних санкций — Си Цзиньпин

Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе своего выступления на саммите Совета глав государств ШОС

2023-07-04T16:08+0500

2023-07-04T16:08+0500

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шос

китай

си цзиньпин

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Китай готов вместе со всеми партнерами выступать против протекционизма и односторонних санкций, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Совета глав государств ШОС, прошедшем в формате видеосвязи. Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, председатель КНР заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции, уважении коренных интересов друг друга.Он также заявил, что странам Шанхайской организации сотрудничества следует наращивать расчеты в нацвалютах в рамках объединения. Он подчеркнул, что необходимо наращивать сотрудничество по суверенным цифровым валютам и работать над созданием Банка развития ШОС.Напомним, 23-й саммит Совета глав государств ШОС прошел сегодня в виртуальном формате в Нью-Дели. 9 инициатив Мирзиёева: что предложил президент Узбекистана на саммите ШОСЧто заявил Путин на заседании ШОС — главные моменты

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