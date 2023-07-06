https://uz.sputniknews.ru/20230706/frantsiya-eks-deputat-yevroparlament-zelenskiy-plan-mneniye-36592436.html

Во Франции раскрыли чудовищный план Зеленского

Во Франции раскрыли чудовищный план Зеленского

Экс-депутат Европарламента обвинил президента Украины и НАТО в подготовке диверсии на ЗАЭС.

2023-07-06T11:46+0500

2023-07-06T11:46+0500

2023-07-06T12:02+0500

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Владимир Зеленский готовит ужасную провокацию на Запорожской атомной электростанции, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.Об этом сообщает РИА Новости. По мнению Филиппо, атака на ЗАЭС нужна украинскому лидеру в качестве предлога для поставки нового западного оружия киевскому режиму.Днем ранее советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.Также Sputnik сообщал о том, что новое заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети.

франция

украина

киев

запорожская область

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