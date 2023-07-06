https://uz.sputniknews.ru/20230706/frantsiya-eks-deputat-yevroparlament-zelenskiy-plan-mneniye-36592436.html
Во Франции раскрыли чудовищный план Зеленского
Во Франции раскрыли чудовищный план Зеленского
Экс-депутат Европарламента обвинил президента Украины и НАТО в подготовке диверсии на ЗАЭС.
2023-07-06T11:46+0500
2023-07-06T11:46+0500
2023-07-06T12:02+0500
в мире
франция
украина
киев
владимир зеленский
нато
запорожская область
аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/06/36593251_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_a05de764e23417291aedcead15dddaf7.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Владимир Зеленский готовит ужасную провокацию на Запорожской атомной электростанции, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.Об этом сообщает РИА Новости. По мнению Филиппо, атака на ЗАЭС нужна украинскому лидеру в качестве предлога для поставки нового западного оружия киевскому режиму.Днем ранее советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.Также Sputnik сообщал о том, что новое заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети.
франция
украина
киев
запорожская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/06/36593251_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_6115a115faa631c788743113056c6d64.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире франция украина нато владимир зеленский запорожская область аэс
в мире франция украина нато владимир зеленский запорожская область аэс
Во Франции раскрыли чудовищный план Зеленского
11:46 06.07.2023 (обновлено: 12:02 06.07.2023)
Экс-депутат Европарламента обвинил президента Украины и НАТО в подготовке диверсии на ЗАЭС.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Владимир Зеленский готовит ужасную провокацию на Запорожской атомной электростанции, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Они без колебаний устроили диверсии на "Северных Потоках", а сейчас Зеленскому нужен "большой удар" за несколько дней до саммита НАТО!" — написал политик на своей странице в Twitter.
По мнению Филиппо, атака на ЗАЭС нужна украинскому лидеру в качестве предлога для поставки нового западного оружия киевскому режиму.
Днем ранее советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.