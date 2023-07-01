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Флаг Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230701/kajdyy-uchastok-golosovaniye-za-rubejom-elektronnaya-karta-36460390.html
Каждый участок для голосования за рубежом — на электронной карте
Каждый участок для голосования за рубежом — на электронной карте
К предстоящим президентским выборам за рубежом будет создано 56 избирательных участков при дипломатических и других представительствах Узбекистана в 39 странах
2023-07-01T10:44+0500
2023-07-01T10:44+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
голосование
карта
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Интерактивную карту с адресами избирательных участков для выборов президента Узбекистана, расположенных за рубежом, опубликовали на сайте ИА "Дунё".Напомним, что решением ЦИК Узбекистана при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных государствах создали 56 избирательных участков в 39 зарубежных странах.В основной день выборов (9 июля) и дни досрочного голосования (с 28 июня по 5 июля) узбекистанцы, включенные в списки избирателей за рубежом, смогут прийти на избирательные участки. При этом проголосовать могут и те, кто по каким-либо причинам не подали заявление о включении себя в список избирателей.Подробная инструкция, как проголосовать на президентских выборах за рубежом — здесь.Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источникиНапомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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узбекистан выборы президент интерактивная карта избирательный участок за рубежом досрочное голосование
узбекистан выборы президент интерактивная карта избирательный участок за рубежом досрочное голосование

Каждый участок для голосования за рубежом — на электронной карте

10:44 01.07.2023
© Sputnik/Рамиз БахтияровУрна для голосования
Урна для голосования - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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К предстоящим президентским выборам за рубежом будет создано 56 избирательных участков при дипломатических и других представительствах Узбекистана в 39 странах.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Интерактивную карту с адресами избирательных участков для выборов президента Узбекистана, расположенных за рубежом, опубликовали на сайте ИА "Дунё".
Напомним, что решением ЦИК Узбекистана при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных государствах создали 56 избирательных участков в 39 зарубежных странах.
В основной день выборов (9 июля) и дни досрочного голосования (с 28 июня по 5 июля) узбекистанцы, включенные в списки избирателей за рубежом, смогут прийти на избирательные участки. При этом проголосовать могут и те, кто по каким-либо причинам не подали заявление о включении себя в список избирателей.
Подробная инструкция, как проголосовать на президентских выборах за рубежом — здесь.
Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источники
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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