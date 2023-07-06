https://uz.sputniknews.ru/20230706/tashkent-izbiratelnye-uchastki-biometricheskaya-identifikatsiya-36613129.html

На ряде избирательных участков в Ташкенте будет биометрическая идентификация

На ряде избирательных участков в Ташкенте будет биометрическая идентификация

Новую технологию применят на 50 столичных участках для голосования в качестве эксперимента.

2023-07-06T21:07+0500

2023-07-06T21:07+0500

2023-07-06T21:07+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В день выборов президента Узбекистана 9 июля на некоторых избирательных участках Ташкента будут применять биометрическую идентификацию граждан, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики."Процессы голосования с использованием средств биометрической идентификации избирателя будут организованы в порядке эксперимента на 50 избирательных участках города Ташкента", — говорится в сообщении.Для прохождения биометрической идентификации гражданин должен предъявить паспорт или иное удостоверение личности и встать лицом к камере. После того, как компьютер идентифицирует его, избиратель получит специальную квитанцию. После этого гражданин сможет расписаться в списке избирателей и получить бюллетень.Напоминаем, что на президентских выборах в Узбекистане действуует 14 избирательных округов, в которые вошли 10 784 избирательных участка.Для наблюдения за выборами Президента Узбекистана прибудут 785 наблюдателей из зарубежных стран и авторитетных международных организаций. Общее количество местных и иностранных журналистов и представителей СМИ, аккредитованных для освещения выборов, составляет 1299 человек.Как проверить себя в списках избирателей – пошаговая инструкцияНапомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.

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