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Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230706/tashkent-izbiratelnye-uchastki-biometricheskaya-identifikatsiya-36613129.html
На ряде избирательных участков в Ташкенте будет биометрическая идентификация
На ряде избирательных участков в Ташкенте будет биометрическая идентификация
Новую технологию применят на 50 столичных участках для голосования в качестве эксперимента.
2023-07-06T21:07+0500
2023-07-06T21:07+0500
выборы президента узбекистана — 2023
выборы
выборы президента
голосование
цик узбекистана
избирательные участки
избиратели
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В день выборов президента Узбекистана 9 июля на некоторых избирательных участках Ташкента будут применять биометрическую идентификацию граждан, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики."Процессы голосования с использованием средств биометрической идентификации избирателя будут организованы в порядке эксперимента на 50 избирательных участках города Ташкента", — говорится в сообщении.Для прохождения биометрической идентификации гражданин должен предъявить паспорт или иное удостоверение личности и встать лицом к камере. После того, как компьютер идентифицирует его, избиратель получит специальную квитанцию. После этого гражданин сможет расписаться в списке избирателей и получить бюллетень.Напоминаем, что на президентских выборах в Узбекистане действуует 14 избирательных округов, в которые вошли 10 784 избирательных участка.Для наблюдения за выборами Президента Узбекистана прибудут 785 наблюдателей из зарубежных стран и авторитетных международных организаций. Общее количество местных и иностранных журналистов и представителей СМИ, аккредитованных для освещения выборов, составляет 1299 человек.Как проверить себя в списках избирателей – пошаговая инструкцияНапомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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узбекистан ташкент выборы президента 2023 президентские выборы голосование избиратели избирательные участки для голосования получить бюллетень
узбекистан ташкент выборы президента 2023 президентские выборы голосование избиратели избирательные участки для голосования получить бюллетень

На ряде избирательных участков в Ташкенте будет биометрическая идентификация

21:07 06.07.2023
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДосрочные выборы президента Узбекистана в Казани
Досрочные выборы президента Узбекистана в Казани - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
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Новую технологию применят на 50 столичных участках для голосования в качестве эксперимента.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В день выборов президента Узбекистана 9 июля на некоторых избирательных участках Ташкента будут применять биометрическую идентификацию граждан, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.
"Процессы голосования с использованием средств биометрической идентификации избирателя будут организованы в порядке эксперимента на 50 избирательных участках города Ташкента", — говорится в сообщении.
Для прохождения биометрической идентификации гражданин должен предъявить паспорт или иное удостоверение личности и встать лицом к камере. После того, как компьютер идентифицирует его, избиратель получит специальную квитанцию. После этого гражданин сможет расписаться в списке избирателей и получить бюллетень.
Напоминаем, что на президентских выборах в Узбекистане действуует 14 избирательных округов, в которые вошли 10 784 избирательных участка.
Для наблюдения за выборами Президента Узбекистана прибудут 785 наблюдателей из зарубежных стран и авторитетных международных организаций. Общее количество местных и иностранных журналистов и представителей СМИ, аккредитованных для освещения выборов, составляет 1299 человек.
Как проверить себя в списках избирателей – пошаговая инструкция
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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