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https://uz.sputniknews.ru/20230714/uzbekistan-zufar-narzullayev-uzbekiston-temir-yullari-naznacheniye-36870588.html
В "Узбекистон темир йуллари" назначен новый руководитель
В "Узбекистон темир йуллари" назначен новый руководитель
Исполнять обязанности председателя правления компании теперь будет Зуфар Нарзуллаев. Ранее он занимал должность директора инжиниринговой компании “O‘zshahar qurilish invest”.
2023-07-14T15:19+0500
2023-07-14T15:19+0500
общество
узбекистан
узбекистон темир йуллари
назначение
кабинет министров узбекистана
постановление
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Зуфар Гиясович Нарзуллаев соответствующим постановлением Кабмина назначен исполняющим обязанности председателя правления АО “Узбекистон темир йуллари”, сообщает пресс-служба компании.Зуфар Нарзуллаев с 1996 года работал на различных руководящих должностях в структурных подразделениях железнодорожной сферы республики. В 2009 – 2016 годах возглавлял дирекцию капитального строительства железнодорожной сферы и принимал активное участие в строительстве электрифицированной железной дороги “Ангрен – Пап”.В 2016 – 2017 годах был первым заместителем хокима Джизакской области. С 2017 года он занимал должность директора инжиниринговой компании “O‘zshahar qurilish invest”. В 2014 году Зуфар Нарзуллаев был награжден орденом “Fidokorona mehnatlari uchun” (“За заслуги перед Отечеством”).Также, соответствующим постановлением Правительства первым заместителем председателя правления АО “Узбекистон темир йуллари” назначен Хикматилла Рахметов.Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев уволил руководителей ряда организаций, в том числе главу “Узбекистон темир йуллари” Хуснитдина ХосиловаРанее Sputnik сообщал о еще одном кадровом назначении — в Комитете по автодорогам.
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общество узбекистан назначение узбекистон темир йуллари кабинет министров узбекистана постановление
общество узбекистан назначение узбекистон темир йуллари кабинет министров узбекистана постановление

В "Узбекистон темир йуллари" назначен новый руководитель

15:19 14.07.2023
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВ зале заседаний
В зале заседаний - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2023
© Sputnik / Алексей Никольский
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Исполнять обязанности председателя правления компании теперь будет Зуфар Нарзуллаев. Ранее он занимал должность директора инжиниринговой компании “O‘zshahar qurilish invest”.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Зуфар Гиясович Нарзуллаев соответствующим постановлением Кабмина назначен исполняющим обязанности председателя правления АО “Узбекистон темир йуллари”, сообщает пресс-служба компании.
© пресс-служба Узбекистон темир йуллариНарзуллаев Зуфар Гиясович назначен исполняющим обязаннности председателя правления АО “Узбекистон темир йуллари”.
Нарзуллаев Зуфар Гиясович назначен исполняющим обязаннности председателя правления АО “Узбекистон темир йуллари”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2023
Нарзуллаев Зуфар Гиясович назначен исполняющим обязаннности председателя правления АО “Узбекистон темир йуллари”.
© пресс-служба Узбекистон темир йуллари
Зуфар Нарзуллаев с 1996 года работал на различных руководящих должностях в структурных подразделениях железнодорожной сферы республики. В 2009 – 2016 годах возглавлял дирекцию капитального строительства железнодорожной сферы и принимал активное участие в строительстве электрифицированной железной дороги “Ангрен – Пап”.
В 2016 – 2017 годах был первым заместителем хокима Джизакской области. С 2017 года он занимал должность директора инжиниринговой компании “O‘zshahar qurilish invest”. В 2014 году Зуфар Нарзуллаев был награжден орденом “Fidokorona mehnatlari uchun” (“За заслуги перед Отечеством”).
Также, соответствующим постановлением Правительства первым заместителем председателя правления АО “Узбекистон темир йуллари” назначен Хикматилла Рахметов.
Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев уволил руководителей ряда организаций, в том числе главу “Узбекистон темир йуллари” Хуснитдина Хосилова
Ранее Sputnik сообщал о еще одном кадровом назначении — в Комитете по автодорогам.
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