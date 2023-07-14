https://uz.sputniknews.ru/20230714/uzbekistan-zufar-narzullayev-uzbekiston-temir-yullari-naznacheniye-36870588.html

В "Узбекистон темир йуллари" назначен новый руководитель

В "Узбекистон темир йуллари" назначен новый руководитель

Исполнять обязанности председателя правления компании теперь будет Зуфар Нарзуллаев. Ранее он занимал должность директора инжиниринговой компании “O‘zshahar qurilish invest”.

2023-07-14T15:19+0500

2023-07-14T15:19+0500

2023-07-14T15:19+0500

общество

узбекистан

узбекистон темир йуллари

назначение

кабинет министров узбекистана

постановление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/06/15127285_0:645:2047:1796_1920x0_80_0_0_b5aa2a87ed64efbb5c9c216ddefd575f.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Зуфар Гиясович Нарзуллаев соответствующим постановлением Кабмина назначен исполняющим обязанности председателя правления АО “Узбекистон темир йуллари”, сообщает пресс-служба компании.Зуфар Нарзуллаев с 1996 года работал на различных руководящих должностях в структурных подразделениях железнодорожной сферы республики. В 2009 – 2016 годах возглавлял дирекцию капитального строительства железнодорожной сферы и принимал активное участие в строительстве электрифицированной железной дороги “Ангрен – Пап”.В 2016 – 2017 годах был первым заместителем хокима Джизакской области. С 2017 года он занимал должность директора инжиниринговой компании “O‘zshahar qurilish invest”. В 2014 году Зуфар Нарзуллаев был награжден орденом “Fidokorona mehnatlari uchun” (“За заслуги перед Отечеством”).Также, соответствующим постановлением Правительства первым заместителем председателя правления АО “Узбекистон темир йуллари” назначен Хикматилла Рахметов.Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев уволил руководителей ряда организаций, в том числе главу “Узбекистон темир йуллари” Хуснитдина ХосиловаРанее Sputnik сообщал о еще одном кадровом назначении — в Комитете по автодорогам.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество узбекистан назначение узбекистон темир йуллари кабинет министров узбекистана постановление