https://uz.sputniknews.ru/20230715/uzbekistan-rossiya-otkrytiye-predstavitelstva-tamojennyx-slujb-obeix-stran-36893039.html
В Узбекистане и России откроют представительства таможенных служб обеих стран
В Узбекистане и России откроют представительства таможенных служб обеих стран
Узбекистан и Россия расширяют сотрудничество в сфере таможенных услуг
2023-07-15T15:20+0500
2023-07-15T15:20+0500
2023-07-15T15:31+0500
узбекистан
россия
соглашение
постановление
таможня
таможенная служба рф
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение об открытии представительств таможенных служб Узбекистана и России в обеих странах. Соответствующее постановление подписал президент.Таможенный комитет при министерстве экономики и финансов определен компетентным органом, ответственным за реализацию данного международного договора.Напомним, само соглашение было подписано 2 декабря 2022 года в Самарканде по итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России.
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узбекистан россия представительства таможенные службы соглашение постановление подписание президент шавкат мирзиёев
узбекистан россия представительства таможенные службы соглашение постановление подписание президент шавкат мирзиёев
В Узбекистане и России откроют представительства таможенных служб обеих стран
15:20 15.07.2023 (обновлено: 15:31 15.07.2023)
Узбекистан и Россия расширяют сотрудничество в сфере таможенных услуг.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение об открытии представительств таможенных служб Узбекистана и России в обеих странах. Соответствующее постановление
подписал президент.
Таможенный комитет при министерстве экономики и финансов определен компетентным органом, ответственным за реализацию данного международного договора.
Напомним, само соглашение было подписано
2 декабря 2022 года в Самарканде по итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России.