https://uz.sputniknews.ru/20230715/uzbekistan-rossiya-otkrytiye-predstavitelstva-tamojennyx-slujb-obeix-stran-36893039.html

В Узбекистане и России откроют представительства таможенных служб обеих стран

В Узбекистане и России откроют представительства таможенных служб обеих стран

Узбекистан и Россия расширяют сотрудничество в сфере таможенных услуг

2023-07-15T15:20+0500

2023-07-15T15:20+0500

2023-07-15T15:31+0500

узбекистан

россия

соглашение

постановление

таможня

таможенная служба рф

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение об открытии представительств таможенных служб Узбекистана и России в обеих странах. Соответствующее постановление подписал президент.Таможенный комитет при министерстве экономики и финансов определен компетентным органом, ответственным за реализацию данного международного договора.Напомним, само соглашение было подписано 2 декабря 2022 года в Самарканде по итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России.

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