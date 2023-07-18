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“Cкоро вся страна станет кладбищем имени Зеленского" — в Киеве призвали к восстанию
“Cкоро вся страна станет кладбищем имени Зеленского" — в Киеве призвали к восстанию
Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы обвинил Зеленского в доведении украинцев до голода и нищеты.
2023-07-18T17:49+0500
2023-07-18T17:49+0500
2023-07-18T17:49+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Владимир Зеленский довел страну до критического состояния, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщает РИА Новости.Также экс-советник бывшего украинского президента указал на нищету в тылу.По его словам, украинцы уже не знают, как жить. У них иногда не хватает денег даже на хлеб и воду, а цены на продукты при этом продолжают рост.Он резюмировал, что лучшим вариантом для страны стали бы скорейшие переговоры с Россией и проведение досрочных выборов президента в кратчайшие сроки.Ранее Зеленский шокировал пользователей соцсетей своим заявлением.
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спецоперация в мире украина киев владимир зеленский
спецоперация в мире украина киев владимир зеленский
“Cкоро вся страна станет кладбищем имени Зеленского" — в Киеве призвали к восстанию
Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы обвинил Зеленского в доведении украинцев до голода и нищеты.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik
. Владимир Зеленский довел страну до критического состояния, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщает РИА Новости.
"Продолжайте военные действия, убивайте еще больше людей. Уже негде кресты ставить и могилы копать, скоро вся страна станет кладбищем имени Зеленского", — предупредил политик.
Также экс-советник бывшего украинского президента указал на нищету в тылу.
По его словам, украинцы уже не знают, как жить. У них иногда не хватает денег даже на хлеб и воду, а цены на продукты при этом продолжают рост.
"Почему все молчат? <…> Украину выбрасывают на помойку. Нам говорят, чтобы мы погибали на фронте. <…> Неужели вы ничего не понимаете?" — воззвал к соотечественникам Соскин.
Он резюмировал, что лучшим вариантом для страны стали бы скорейшие переговоры с Россией и проведение досрочных выборов президента в кратчайшие сроки.
Ранее Зеленский
шокировал пользователей соцсетей своим заявлением.