https://uz.sputniknews.ru/20230718/oleg-soskin-vladimir-zelenskiy-obvineniye-36955162.html

“Cкоро вся страна станет кладбищем имени Зеленского" — в Киеве призвали к восстанию

“Cкоро вся страна станет кладбищем имени Зеленского" — в Киеве призвали к восстанию

Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы обвинил Зеленского в доведении украинцев до голода и нищеты.

2023-07-18T17:49+0500

2023-07-18T17:49+0500

2023-07-18T17:49+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

в мире

украина

киев

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1a/36296236_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_199058ff40a03ff0ec12279a32c8eb2d.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Владимир Зеленский довел страну до критического состояния, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщает РИА Новости.Также экс-советник бывшего украинского президента указал на нищету в тылу.По его словам, украинцы уже не знают, как жить. У них иногда не хватает денег даже на хлеб и воду, а цены на продукты при этом продолжают рост.Он резюмировал, что лучшим вариантом для страны стали бы скорейшие переговоры с Россией и проведение досрочных выборов президента в кратчайшие сроки.Ранее Зеленский шокировал пользователей соцсетей своим заявлением.

украина

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спецоперация в мире украина киев владимир зеленский