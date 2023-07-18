https://uz.sputniknews.ru/20230718/v-uzbekistanye-oschutili-zemletryaseniye-gdye-epitsentr-36934526.html

В Узбекистане ощутили землетрясение — где эпицентр

В Узбекистане ощутили землетрясение — где эпицентр

Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 251 км в юго-восточном направлении

2023-07-18T08:52+0500

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узбекистан

землетрясение

магнитуда

эпицентр

ташкент

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Сегодня в 08.45 по местному времени в Узбекистане ощутили землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Эпицентр — Ферганская область, город Кувасай. Магнитуда подземных толчков 3,9. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 251 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Напомним, что на случай землетрясения или других стихийных бедствий лучше иметь в каждом доме "тревожный чемоданчик". Ранее Sputnik рассказывал о том, что в нем обязательно должно быть.Как спастись во время землетрясения — три совета эксперта.

узбекистан

ташкент

ферганская область

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