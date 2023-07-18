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https://uz.sputniknews.ru/20230718/v-uzbekistanye-oschutili-zemletryaseniye-gdye-epitsentr-36934526.html
В Узбекистане ощутили землетрясение — где эпицентр
В Узбекистане ощутили землетрясение — где эпицентр
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 251 км в юго-восточном направлении
2023-07-18T08:52+0500
2023-07-18T09:34+0500
узбекистан
землетрясение
магнитуда
эпицентр
ташкент
ферганская область
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Сегодня в 08.45 по местному времени в Узбекистане ощутили землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Эпицентр — Ферганская область, город Кувасай. Магнитуда подземных толчков 3,9. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 251 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Напомним, что на случай землетрясения или других стихийных бедствий лучше иметь в каждом доме "тревожный чемоданчик". Ранее Sputnik рассказывал о том, что в нем обязательно должно быть.Как спастись во время землетрясения — три совета эксперта.
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ташкент
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узбекистан землетрясение ташкент эпицентр ферганская область город кувасай магнитуда подземных толчков
узбекистан землетрясение ташкент эпицентр ферганская область город кувасай магнитуда подземных толчков

В Узбекистане ощутили землетрясение — где эпицентр

08:52 18.07.2023 (обновлено: 09:34 18.07.2023)
© Depositphotos.com / Vchalup2Сейсмограф для обнаружения землетрясений
Сейсмограф для обнаружения землетрясений - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2023
© Depositphotos.com / Vchalup2
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Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 251 км в юго-восточном направлении.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Сегодня в 08.45 по местному времени в Узбекистане ощутили землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр — Ферганская область, город Кувасай. Магнитуда подземных толчков 3,9.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 251 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
город Кувасай: 3 балла, 5 км,
город Фергана: 2-3 балла, 14 км,
Ферганский район: 2-3 балла, 16 км,
Ташлакский район: 2 балла, 23 км,
Кувынский район: 2 балла, 24 км,
город Маргилан: 2 балла, 24 км.
Напомним, что на случай землетрясения или других стихийных бедствий лучше иметь в каждом доме "тревожный чемоданчик". Ранее Sputnik рассказывал о том, что в нем обязательно должно быть.
Как спастись во время землетрясения — три совета эксперта.
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