В Узбекистане ощутили землетрясение — где эпицентр
08:52 18.07.2023 (обновлено: 09:34 18.07.2023)
© Depositphotos.com / Vchalup2Сейсмограф для обнаружения землетрясений
© Depositphotos.com / Vchalup2
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 251 км в юго-восточном направлении.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Сегодня в 08.45 по местному времени в Узбекистане ощутили землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр — Ферганская область, город Кувасай. Магнитуда подземных толчков 3,9.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 251 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
город Кувасай: 3 балла, 5 км,
город Фергана: 2-3 балла, 14 км,
Ферганский район: 2-3 балла, 16 км,
Ташлакский район: 2 балла, 23 км,
Кувынский район: 2 балла, 24 км,
город Маргилан: 2 балла, 24 км.
Напомним, что на случай землетрясения или других стихийных бедствий лучше иметь в каждом доме "тревожный чемоданчик". Ранее Sputnik рассказывал о том, что в нем обязательно должно быть.