https://uz.sputniknews.ru/20230723/zapad-ukraintsy-razocharovaniye-prichina-37082508.html
Почему Запад разочаровался в украинцах
Почему Запад разочаровался в украинцах
СМИ: ставка Запада на мужество и находчивость украинцев не сработала.
2023-07-23T11:43+0500
2023-07-23T11:43+0500
2023-07-23T11:43+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Надежды Запада на то, что мужество и находчивость украинцев в борьбе с Россией перевесит их недостаточную подготовку и недостаток вооружений, не оправдались, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую газету Wall Street Journal.Как указывает издание, "смертоносные" минные поля, обширные укрепления и превосходство российской авиации парализуют украинское наступление, приводя к бессмысленной гибели солдат ВСУ без каких-либо результатов.Из-за снижения вероятности крупномасштабного прорыва украинских войск, Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и ЕС будут идти уже неохотно, говорится в материале.Опасения Джо Байдена, связанные с тем, что затягивание конфликта скажется на его шансах переизбраться на пост президента США, накладываются на значительное снижение ресурсов Европы, необходимых для снабжения Украины, отмечает автор статьи. В то же время ненадежная позиция Соединенных Штатов по этому вопросу может сказаться на намерениях ЕС.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Владимир Путин констатировал, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении.Ранее подразделения группировки "Юг" отразили атаки ВСУ на четырех направлениях.
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спецоперация в мире украина россия сша киев всу джо байден владимир путин евросоюз
спецоперация в мире украина россия сша киев всу джо байден владимир путин евросоюз
Почему Запад разочаровался в украинцах
СМИ: ставка Запада на мужество и находчивость украинцев не сработала.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Надежды Запада на то, что мужество и находчивость украинцев в борьбе с Россией перевесит их недостаточную подготовку и недостаток вооружений, не оправдались, сообщает РИА Новости
со ссылкой на американскую газету Wall Street Journal.
"Когда этой весной Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия — от снарядов до боевых самолетов, — которые необходимы для вытеснения российских войск. Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не произошло", — отмечается в публикации.
Как указывает издание, "смертоносные" минные поля, обширные укрепления и превосходство российской авиации парализуют украинское наступление, приводя к бессмысленной гибели солдат ВСУ без каких-либо результатов.
Из-за снижения вероятности крупномасштабного прорыва украинских войск, Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и ЕС будут идти уже неохотно, говорится в материале.
Опасения Джо Байдена, связанные с тем, что затягивание конфликта скажется на его шансах переизбраться на пост президента США, накладываются на значительное снижение ресурсов Европы, необходимых для снабжения Украины, отмечает автор статьи. В то же время ненадежная позиция Соединенных Штатов по этому вопросу может сказаться на намерениях ЕС.
"По словам западных дипломатов, европейские лидеры вряд ли существенно усилят поддержку Киева, если почувствуют сопротивление США", — говорится в материале.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Владимир Путин констатировал, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении.