https://uz.sputniknews.ru/20230723/zapad-ukraintsy-razocharovaniye-prichina-37082508.html

Почему Запад разочаровался в украинцах

Почему Запад разочаровался в украинцах

СМИ: ставка Запада на мужество и находчивость украинцев не сработала.

2023-07-23T11:43+0500

2023-07-23T11:43+0500

2023-07-23T11:43+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Надежды Запада на то, что мужество и находчивость украинцев в борьбе с Россией перевесит их недостаточную подготовку и недостаток вооружений, не оправдались, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую газету Wall Street Journal.Как указывает издание, "смертоносные" минные поля, обширные укрепления и превосходство российской авиации парализуют украинское наступление, приводя к бессмысленной гибели солдат ВСУ без каких-либо результатов.Из-за снижения вероятности крупномасштабного прорыва украинских войск, Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и ЕС будут идти уже неохотно, говорится в материале.Опасения Джо Байдена, связанные с тем, что затягивание конфликта скажется на его шансах переизбраться на пост президента США, накладываются на значительное снижение ресурсов Европы, необходимых для снабжения Украины, отмечает автор статьи. В то же время ненадежная позиция Соединенных Штатов по этому вопросу может сказаться на намерениях ЕС.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Владимир Путин констатировал, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении.Ранее подразделения группировки "Юг" отразили атаки ВСУ на четырех направлениях.

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